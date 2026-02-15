AFC ra tuyên bố, Malaysia khó thoát cảnh bị xử thua đội tuyển Việt Nam

Phát biểu trước truyền thông Malaysia trong ngày 15/2, Tổng thư ký (TTK) AFC Datuk Seri Windsor Paul John cho biết: “Theo những thông tin mà chúng tôi hiện có, nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), họ chỉ có thể xin giảm án treo giò đối với cá nhân từng người”.

“Nếu thắng kiện, các cầu thủ có thể thi đấu ngay lập tức. Trường hợp cầu thủ thắng kiện ở đây là luật sư của họ chứng minh được rằng các cầu thủ không trực tiếp liên quan đến hành vi sai trái dẫn đến việc FIFA treo giò họ một năm”, TTK Seri Windsor Paul John nói thêm.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia có thể xin CAS cho phép thi đấu trở lại, nếu họ chứng minh được rằng họ không phải là bên chủ động làm hồ sơ giả (Ảnh: AFP).

Với phát biểu mới nhất của vị TTK AFC, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gần như không thể thoát khỏi việc bị CAS xử lý về tội làm giả hồ sơ, để các cầu thủ có liên quan được thi đấu với tư cách cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Nếu điều đó chính thức được CAS phán quyết, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sẽ bị xử thua trong các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và trận gặp Nepal ngày 25/3/2025. Đây là các trận thuộc vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã xử thua đội tuyển Malaysia trong trận giao hữu quốc tế với các đội Singapore, Palestine và Cape Verde. Mỗi trận đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3, đồng nghĩa với việc Harimau Malaya bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

FIFA chỉ còn chờ phán quyết chính thức từ CAS, trước khi họ có động thái với đội tuyển Malaysia, ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal nói trên.

Đây là những trận mà Malaysia sử dụng các cầu thủ trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia khó tránh khỏi việc bị xử thua đội tuyển Việt Nam, nếu CAS phán xét họ là bên chủ động làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ (Ảnh: NST).

FIFA đã treo giò 7 cầu thủ này. Mỗi người bị cấm thi đấu 12 tháng, tính từ tháng 9/2025. Đến đầu tháng 2 này, CAS ra lệnh tạm hoãn thi hành án với các cầu thủ vừa nêu. Họ được phép thi đấu trở lại, nhưng chỉ là tạm thời.

Ngày 26/2 tới đây, CAS sẽ có phiên điều trần với 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Dự kiến, sau phiên điều trần này, CAS sẽ ra phán quyết cuối cùng. Dù vậy, với phát biểu của TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul John hôm nay (15/2), trên báo Malaysia, chỉ có các cầu thủ nhập tịch có liên quan có cơ hội trở lại sân cỏ, nếu họ chứng minh được rằng họ cũng là bên “bị hại” trong vụ kiện này.

Còn FAM và đội tuyển Malaysia gần như không có khả năng thắng kiện, vì họ có thể bị xem là bên chủ động làm giả hồ sơ nhập tịch.

Nếu đội tuyển Malaysia bị xử thua đội tuyển Việt Nam (có thể là 0-3) ở trận đấu ngày 10/6/2025, đội bóng của HLV Kim Sang Sik ngay lập tức sẽ có ngôi đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Khi đó, chúng ta không cần quan tâm đến kết quả trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới đây.