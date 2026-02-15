"Đại di cư" 9,5 tỷ lượt: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của khách Trung Quốc

Tại nhà ga Bắc Kinh, Liu Zhiquan - một công nhân xây dựng - đang kiên nhẫn chờ chuyến tàu chậm kéo dài hơn 30 giờ để về quê ở Tứ Xuyên. Anh chọn tàu chậm thay vì tàu cao tốc để tiết kiệm một nửa tiền vé.

Cách đó không xa, tại sân bay quốc tế, hàng nghìn du khách thượng lưu đang làm thủ tục cho những chuyến bay thẳng đến các khu nghỉ dưỡng hạng sang tại Thái Lan, Singapore hay thậm chí là Nga.

Hai hình ảnh đối lập này, được ghi nhận bởi hãng tin AP và Reuters, chính là lát cắt chân thực nhất về bức tranh kinh tế châu Á dịp Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ là lễ hội văn hóa, Tết năm nay - năm Bính Ngọ (ngựa lửa) - đang được giới quan sát tài chính ví như một "động cơ" khổng lồ, vừa mang năng lượng bùng nổ, vừa ẩn chứa những biến động khó lường của dòng tiền tiêu dùng.

Hành khách chen kín sảnh nhà ga khi di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Bắc Kinh (Ảnh: AP).

Cú hích từ cuộc "đại di cư" 9,5 tỷ lượt

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, quốc gia tỷ dân này dự kiến ghi nhận kỷ lục 9,5 tỷ lượt hành khách trong đợt "xuân vận" (Chunyun) kéo dài 40 ngày. Con số này tăng đáng kể so với mức 9,02 tỷ lượt của năm ngoái.

Giới phân tích nhận định, động lực chính của "siêu chu kỳ" di chuyển này đến từ cấu trúc kỳ nghỉ đặc biệt của năm 2026. Kỳ nghỉ chính thức kéo dài 9 ngày, dài hơn thường lệ một ngày. Tuy nhiên, theo Tongcheng Travel, nhiều người lao động đã thực hiện chiến lược "ghép phép" để tạo ra kỳ nghỉ kéo dài tới 15 ngày.

Điều này tạo ra một hiệu ứng domino lên nền kinh tế. Dòng người khổng lồ này không chỉ lấp đầy các chuyến tàu, máy bay mà còn kích hoạt mạnh mẽ doanh thu bán lẻ, dịch vụ ăn uống và giải trí. Theo Reuters, ngay cả khi nền kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, nhu cầu đoàn tụ gia đình vẫn là "chốt chặn" cuối cùng thúc đẩy chi tiêu.

Tuy nhiên, hành vi tiêu dùng đã thay đổi. Thay vì mua sắm tài sản lớn như bất động sản vốn đang chịu áp lực suy giảm người dân chuyển sang chi tiêu cho trải nghiệm. Một báo cáo từ hãng tư vấn McKinsey được Reuters trích dẫn nhận định: "Người tiêu dùng dường như đã âm thầm chuyển hướng ưu tiên chi tiêu cho trải nghiệm hơn là tích lũy tài sản vật chất".

Đây là tín hiệu quan trọng cho các nhà đầu tư vào nhóm ngành dịch vụ, du lịch và hàng không trong quý I/2026.

Đông Nam Á và "bữa tiệc" du lịch đầu năm

Nếu như dòng chảy nội địa Trung Quốc là câu chuyện của sự đoàn viên, thì dòng vốn ngoại tệ chảy ra nước ngoài lại đang vẽ lại bản đồ du lịch khu vực. Năm nay, Đông Nam Á được xem là người hưởng lợi lớn nhất.

Dữ liệu từ TravelandTourWorld và Reuters chỉ ra rằng, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Việt Nam đang nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút khách du lịch Trung Quốc.

Bà Zhou Weihong, đại diện Spring Tour (trụ sở tại Thượng Hải), chia sẻ trên Reuters: "Thái Lan đã trở lại vị trí điểm đến nước ngoài hàng đầu nhờ thời tiết ấm áp". Bên cạnh đó, chính sách miễn thị thực của các quốc gia Đông Nam Á đã trở thành đòn bẩy quan trọng, gỡ bỏ rào cản tâm lý và chi phí cho du khách.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng được điểm tên như một điểm đến hấp dẫn nhờ sự tương đồng văn hóa và không khí lễ hội sôi động. Theo TravelandTourWorld, TPHCM và các điểm đến tại Việt Nam đang thu hút khách nhờ sự giao thoa giữa phong tục truyền thống và trải nghiệm mới lạ. Hình ảnh linh vật ngựa xuất hiện khắp các phố phường, phòng triển lãm tại Việt Nam đang tạo nên sức hút văn hóa đặc biệt.

Không chỉ có những điểm đến nhiệt đới, một diễn biến bất ngờ trên thị trường năm nay là sự trỗi dậy của các tour đi Nga. Số liệu từ Spring Tour cho thấy lượng đặt tour đi Nga đã tăng gấp đôi so với năm ngoái, một phần nhờ chính sách miễn thị thực mà Moscow áp dụng từ tháng 12 trước đó.

Ngược lại, Nhật Bản vốn là điểm đến "hot" mọi năm lại chứng kiến sự sụt giảm mạnh (giảm gần 50% số chuyến bay trong tuần đầu tháng 2 theo Flight Master) do những căng thẳng chính trị và lo ngại về an toàn.

Điều này cho thấy dòng vốn du lịch cực kỳ nhạy cảm với các biến động địa chính trị, một bài học quan trọng cho các doanh nghiệp lữ hành trong việc đa dạng hóa thị trường.

Năm ngựa lửa: Năng lượng và biến động tài chính

Tết Nguyên đán 2026 không chỉ là lễ hội, mà còn được giới tài chính quốc tế xem là một chỉ báo tâm lý quan trọng. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, hay còn gọi là năm "ngựa lửa" - một sự kết hợp hiếm gặp tượng trưng cho năng lượng bùng nổ nhưng đi kèm với sự biến động khó lường.

Thị trường tài chính đang nhìn vào kỳ nghỉ này như một phong vũ biểu để đo lường sức khỏe của người tiêu dùng châu Á. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao liệu sự bùng nổ về số lượng di chuyển có đi kèm với sự gia tăng tương ứng trong chi tiêu bình quân hay không.

Reuters nhận định rằng thị trường đang quan sát kỹ lưỡng "năng lượng" này. Theo công ty phân tích hàng không IBA, tổng số ghế cung ứng trên các chuyến bay quốc tế đã tăng 9% so với cùng kỳ, và số km ghế trên các đường bay quốc tế đã phục hồi về mức chiếm 50% tổng công suất. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành hàng không đang thoát đáy.

Tết Nguyên đán không chỉ là lễ hội mà là “động cơ” kinh tế đầu năm (Ảnh: CNBC).

Tuy nhiên, sự phân hóa "hình chữ K" trong nền kinh tế vẫn hiện hữu. Trong khi giới trung lưu và thượng lưu đổ xô đi Úc (tăng trưởng 100% lượng khách theo Trip.com) hay Bắc Âu, thì một bộ phận lớn người lao động phổ thông như anh Liu Zhiquan vẫn phải thắt lưng buộc bụng.

Sienna Parulis-Cook, Giám đốc Marketing của Dragon Trail Research nhận định trên Reuters: "Trong phần còn lại của năm nay, chúng ta có thể sẽ chứng kiến lượng khách Trung Quốc tới các thị trường mới gia tăng". Điều này hàm ý rằng, dù kinh tế còn nhiều "ẩn số", nhu cầu xê dịch vẫn là một điểm sáng hiếm hoi.

Tết Nguyên đán 2026 đang đóng vai trò như một "liều thuốc thử" cho sức đề kháng của kinh tế châu Á. Dù những lo ngại về bất động sản hay việc làm vẫn còn đó, nhưng không khí sôi động tại các sân bay và sự phục hồi của ngành dịch vụ từ Bangkok đến TPHCM đang phát đi một tín hiệu: Cỗ máy tiêu dùng châu Á vẫn đang chạy, dù có thể với một cơ chế vận hành thận trọng và thực dụng hơn.

Như Tian Duofu, một nhân viên văn phòng trẻ tại Bắc Kinh chia sẻ: "Sau khi đi làm, tôi nhận ra một kỳ nghỉ dài là rất hiếm. Tết càng trở nên ý nghĩa". Có lẽ, chính tâm lý trân trọng hiện tại và khao khát kết nối ấy sẽ là động lực mềm giữ nhịp tăng trưởng cho khu vực trong năm con Ngựa đầy biến động này.