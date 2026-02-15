Công ty kinh doanh giấy vàng mã trên sàn chứng khoán làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán: CAP) - doanh nghiệp duy nhất kinh doanh vàng mã đang niêm yết trên sàn chứng khoán vừa công bố kinh doanh quý đầu niên độ tài chính 2025-2026 (từ ngày 1/10/2025 đến ngày 31/12/2025).

Ghi nhận, doanh thu công ty giảm 24% xuống còn gần 110 tỷ đồng - thấp nhất trong 6 quý trở lại đây. Giá vốn hàng bán giảm gần 32%, giúp lợi nhuận sau thuế công ty cải thiện 68%, tương đương 9,3 tỷ đồng.

Được biết, Công ty Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp duy nhất đang niêm yết trên sàn chứng khoán có kinh doanh vàng mã. Tiền thân công ty là nhà máy giấy Yên Bái thành lập năm 1972, công ty này chuyên sản xuất và bán tinh bột sắn, giấy đế và vàng mã mang nhãn hiệu Yfatuf.

Doanh nghiệp này cũng đang xuất khẩu các mặt hàng tinh bột sắn, giấy đế. Quý đầu niên độ tài chính vừa qua, sản phẩm giấy vàng mã mang về cho công ty doanh thu hơn 10 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và cũng là mức thấp nhất trong 6 quý gần đây.

Đốt vàng mã là một trong những truyền thống của người Việt, đặc biệt những dịp lễ lớn như Tết Nguyên Đán. Đây cũng là một trong những kế sinh nhai mang lại nguồn thu ổn định cho nhiều hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Riêng với công ty Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, doanh thu nhiều năm trở lại đây của công ty tăng trưởng ổn định, đem về hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Lợi nhuận thu về tốt, theo đó công ty cũng có truyền thống chia cổ tức cao cho cổ đông với tỷ lệ trên 30%/năm bằng tiền.

Đặc biệt năm 2021 và năm 2023, công ty chia cổ tức đến 100%, trong đó 50% bằng tiền (5.000 đồng/cp) và 50% bằng cổ phiếu. Tương ứng, tổng chi cho việc trả cổ tức lên đến 100 tỷ đồng.