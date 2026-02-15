Đại học Kinh tế - Luật giảm phương thức xét tuyển, tăng chỉ tiêu

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: Tiến Xuân).

ThS Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL), cho biết năm 2026, trường tuyển 3.200 chỉ tiêu, tăng 500 so với năm 2025.

Ngoài phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (tối đa 5%), toàn bộ số lượng còn lại thực hiện xét tuyển tổng hợp theo thống nhất chủ trương của Đại học Quốc gia TPHCM.

Công thức tính điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm cộng + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Trong đó, điểm học lực năm 2026 được tính gồm điểm bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) chiếm 55% kết hợp cùng bài thi tốt nghiệp THPT chiếm 35%, điểm học bạ chiếm 10%. Từ năm 2027 trở đi, trường này sẽ điều chỉnh tỷ lệ điểm từng thành phần.

Chi tiết cách tính điểm, phương thức tuyển sinh 2026 vào UEL

ThS Tiến cho biết những thí sinh không thi ĐGNL được quy đổi bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trường cũng công bố học phí năm học 2026-2027 (dự kiến) với chương trình dạy và học bằng tiếng Việt là 35,8 triệu đồng/năm; chương trình Co-op tiếng Anh bán phần là 55 triệu đồng/năm và chương trình dạy học bằng tiếng Anh là 73,5 triệu đồng/năm.