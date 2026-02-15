Sát Tết, Ricons và 2 doanh nghiệp bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định hủy tư cách công ty đại chúng đối với ba doanh nghiệp kể từ ngày 13/2, bao gồm Công ty cổ phần An Phú, Công ty cổ phần Viễn Đông Holdings và Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

Trong đó, Công ty An Phú được xác định đã vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trong nhiều kỳ báo cáo liên tiếp.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không thực hiện công bố các tài liệu bắt buộc như báo cáo thường niên các năm 2022-2024; báo cáo tình hình quản trị công ty năm và bán niên cùng giai đoạn; báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán trong ba năm 2022-2024; báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét; cùng với nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2023, 2024 và 2025.

Không chỉ vậy, nhiều báo cáo khác cũng được công bố chậm so với thời hạn quy định, gồm báo cáo tài chính các quý năm 2023 và 2024; báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán các năm 2022, 2023 và 2024….

Công ty An Phú đặt trụ sở tại số 3-5-7 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TPHCM. Công ty này được thành lập năm 2004, hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Cùng thời điểm, UBCKNN cũng thông báo chấm dứt tư cách công ty đại chúng đối với Công ty Viễn Đông Holdings. Đơn vị này thành lập năm 2006 có trụ sở tại phường Tân Thuận, TPHCM và hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, tư vấn kỹ thuật liên quan.

Xây dựng Ricons bị hủy tư cách đại chúng (Ảnh: DT).

Xây dựng Ricons cũng không còn là công ty đại chúng kể từ ngày 13/2. Doanh nghiệp ra đời năm 2004, đặt trụ sở tại phường Đức Nhuận, TPHCM và đăng ký kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản. Ông Nguyễn Sỹ Công đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Xây dựng Ricons là một trong những doanh nghiệp nòng cốt trong hệ sinh thái xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập. Trước đây, ông Dương từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) và đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những tổng thầu hàng đầu Việt Nam. Sau khi rời Coteccons năm 2020, ông tập trung phát triển hệ sinh thái gồm Ricons, Newtecons, BM Windows, Sol E&C, Boho…

Hiện Ricons đã và đang đảm nhiệm nhiều dự án quy mô lớn, trong đó có nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và các hạng mục tại sân bay quốc tế Long Thành.