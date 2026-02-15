Viettel, VNPT, FPT kiến nghị khẩn về giá điện: Bộ Công Thương nói gì?

Loạt công ty công nghệ lớn của Viettel, VNPT, FPT Telecom, CMC và VNG Data Center vừa đồng loạt có văn bản khẩn gửi Bộ Công Thương kiến nghị xem xét lại việc áp dụng giá điện kinh doanh đối với các trung tâm dữ liệu, thay cho mức giá điện sản xuất như trước đây.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết thực hiện Quyết định 28/2014 của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 16/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và các Thông tư sửa đổi, bổ sung của Thông tư 16/2014, trong đó hướng dẫn việc áp giá bán lẻ điện theo đối tượng và mục đích sử dụng điện.

Giai đoạn trước, khi các trung tâm dữ liệu (data center) quy mô lớn chưa phát triển, Thông tư 16/2014 chưa có quy định riêng đối với loại hình này, nên các trung tâm dữ liệu được áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất.

Cơ quan quản lý đánh giá cách áp dụng này phù hợp với bối cảnh thời điểm đó, khi hoạt động trung tâm dữ liệu chưa được nhận diện đầy đủ là một dịch vụ chuyên biệt trong nền kinh tế số.

Theo quy định tại Thông tư 16/2014, giá điện áp dụng cho doanh nghiệp viễn thông được phân loại dựa trên tính chất hoạt động và mục đích sử dụng điện.

Những hạ tầng kỹ thuật như tổng đài, mạng truyền dẫn, trạm phát sóng được xếp vào nhóm sản xuất và áp giá điện sản xuất; trong khi các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông, truyền thông lại áp giá điện kinh doanh. Nguyên tắc này tiếp tục được kế thừa trong Thông tư 60/2025.

Trung tâm dữ liệu Viettel Hoà Lạc với công suất 30MW khai trương năm 2024 (Ảnh: Viettel).

Bộ Công Thương cho biết điểm mới của Thông tư 60 là bổ sung quy định riêng đối với “cơ sở cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu tập trung” (tức trung tâm dữ liệu).

Khoản 19 Điều 11 Thông tư 60/2025 quy định: Trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ cho bên thứ ba áp giá điện kinh doanh; nếu chỉ phục vụ nội bộ thì áp theo mục đích trong hợp đồng; trường hợp sử dụng cho cả hai mục đích thì tính giá theo tỷ lệ điện tiêu thụ cho từng phần.

Như vậy, trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp viễn thông, truyền hình phục vụ cho chính hoạt động của công ty đó thì áp giá điện sản xuất; trường hợp trung tâm dữ liệu cung cấp dịch vụ xử lý, lưu trữ và quản lý dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác thì sẽ áp giá theo mục đích sử dụng là kinh doanh.

Liên quan kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có văn bản gửi Bộ trao đổi về kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến quy định giá điện đối với trung tâm dữ liệu.

Theo ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, hoạt động của trung tâm dữ liệu của các doanh nghiệp viễn thông tương tự như các hoạt động viễn thông khác, hiện đang được áp dụng giá điện cho mục đích sản xuất, nên việc các doanh nghiệp đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sản xuất đối với trung tâm dữ liệu có cơ sở thực tiễn và pháp lý.

Ngày 13/2, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ để chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định khi áp giá điện đối với trung tâm dữ liệu.