Chứng khoán vượt 1.700 điểm trước kỳ nâng hạng, nên mua hay bán?

Thị trường hưng phấn sau khi vượt đỉnh 1.700 điểm

Mở đầu phiên giao dịch sáng nay (5/9), VN-Index dễ dàng chinh phục mốc 1.700 điểm - cao nhất từ trước đến nay. Vào lúc 9h47, chỉ số này tăng 5,5 điểm, lên 1.701,66 điểm. Sắc xanh áp đảo ở cả 2 sàn, thanh khoản HoSE hơn 7.400 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 phần lớn diễn biến trong sắc xanh, tuy nhiên vẫn chưa thể chinh phục mốc kháng cự 1.900 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 9 điểm lên 1.705,3 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.134 tỷ đồng. Xu hướng dòng tiền nghiêng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, như VIC, TCB, KBC, VJC, SSI, MSN...

Theo các chuyên gia, động lực tăng của thị trường chứng khoán đến từ tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước, khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán vào đầu tháng 10 và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu - Chuyên gia Chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI Research - cho rằng trong một tuần gần đây, thị trường có dấu hiệu rung lắc và thay đổi trạng thái. Nhà đầu tư nên linh hoạt đi theo nhịp vận động này.

Khi thanh khoản quay trở lại, nhóm ngân hàng có thể sẽ khởi sắc, đồng thời dòng tiền sẽ lan tỏa sang nhiều nhóm cổ phiếu khác. Việc phân bổ danh mục vào nhiều ngành nghề sẽ giúp khai thác tốt cơ hội từ sự luân chuyển dòng tiền.

Cũng theo ông Hiếu, sẽ có thời điểm dòng tiền quay lại ngành ngân hàng, vì vậy nhà đầu tư cần đón đầu khi tâm lý thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, không nên liên tục đảo danh mục và giải ngân quá dồn dập.

Thời điểm này, đại diện SSI Research nhận định thị trường chưa có tín hiệu tiêu cực để nhà đầu tư phải bán toàn bộ danh mục hay giảm mạnh tỷ trọng. Tuy nhiên, đây cũng không còn là thời điểm phù hợp để giao dịch quá mạnh hoặc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy (margin) cao. Nhà đầu tư nên tận hưởng nhịp tăng tích cực của thị trường, kết hợp sự thận trọng và kiên trì cho xu hướng trong thời gian dài hơn.

Trong giai đoạn luân chuyển dòng tiền, tháng 8, thị trường gần như ngày nào cũng sôi động. Nhưng sang tháng 9, thanh khoản có dấu hiệu suy giảm, mỗi nhóm ngành chỉ có sức mạnh trong một giai đoạn ngắn. Nhóm dầu khí có khả năng hồi phục sau, nhà đầu tư có thể tận dụng cơ hội này. Ngoài ra, thay vì chỉ tập trung vào các cổ phiếu đang tăng mạnh, nhà đầu tư nên chú ý đến những mã đang trong quá trình điều chỉnh.

VN-Index dễ dàng chinh phục mốc 1.700 điểm (Ảnh: Hải Long).

Còn theo ông Đào Hồng Dương, Giám đốc Phân tích cổ phiếu và ngành tại Chứng khoán VPBank (VPBankS), trong ngắn hạn sẽ có một số thông tin có thể tác động đến tâm lý thị trường.

Quyết định về lãi suất của FED và diễn biến tỷ giá có thể tác động tương đối lên tâm lý thị trường trung và dài hạn. Cụ thể, nếu FED hạ lãi suất, thị trường sẽ rất tốt, còn nếu không hạ lãi suất trong tháng 9 thì thị trường cũng sẽ không chịu tác động tiêu cực hơn nữa.

Bên cạnh đó, biến động về cán cân thương mại và kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 và 9 cũng có thể tác động đến thị trường. Ông Dương cho rằng đây là yếu tố tín hiệu cho thấy mức độ ảnh hưởng thực tế của thuế quan.

Vị chuyên gia cho biết trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn rất tốt. Đến trung tuần tháng 8, thặng dư thương mại vẫn đạt trên 10 tỷ USD, nhưng đã có những dấu hiệu chững lại.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ là chỉ báo sớm cho thị trường

Báo cáo nhận định của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường trong nước có một số tín hiệu đáng chú ý. Thứ nhất, VN-Index đã tăng mạnh trong tuần cuối tháng 8 và động lực chủ yếu đến từ nhóm Vingroup (VIC, VHM) và VCB.

Khối ngoại bán ròng mạnh đang kìm hãm đà tăng của chỉ số, riêng tháng 8 bán ròng 42.700 tỷ đồng. Thanh khoản thị trường đã có dấu hiệu đạt đỉnh ở mức 62.000 tỷ đồng (toàn thị trường), giảm 27% ở tuần cuối tháng 8. Dòng tiền hiện tại tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.

MBS cho rằng tâm điểm của thị trường sẽ là thông tin nâng hạng của FTSE Russell. Do vậy, nhóm cổ phiếu chứng khoán sẽ là chỉ báo sớm cho thị trường.

Các cổ phiếu nổi bật như SSI, VND, SHS đang cao hơn so với VN-Index ở ngưỡng 1.700 điểm. Vì vậy, diễn biến của nhóm chứng khoán trong 2 tuần đầu tháng 9 có thể là chỉ báo sớm cho việc thị trường có được nâng hạng vào đầu tháng 10 tới hay không.

Công ty chứng khoán này cho rằng nhà đầu tư nên chốt lời từng phần, đưa tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt về mức cân bằng. Bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư nên tập trung vào cổ phiếu cụ thể, thay vì tham chiếu vào chỉ số chung dễ gây “ảo giác”.

VN-Index đã tăng mạnh trong tuần cuối tháng 8 (Ảnh: Đ.Đ).

Ông Tống Nguyễn Khoa Trí, Giám đốc chi nhánh Bình Dương của Công ty chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), cho biết VN-Index vừa vượt mốc 1.700 điểm. Động lực tăng trưởng đến từ hai yếu tố chính: quyết tâm thúc đẩy GDP và mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán mà Chính phủ đặt ra.

Xét về định giá, thị trường hiện đang quay về mức trung bình 10 năm. Do đó, VN-Index được kỳ vọng có thể đạt 1.770 - 1.780 điểm. Bên cạnh đó, thị trường đang phát triển mạnh với nhiều sản phẩm và cơ chế mới như kỳ vọng nâng hạng, giao dịch T0, hay giao dịch xuyên trưa, tạo thêm sức hút cho nhà đầu tư.

Mặc dù khối ngoại bán ròng mạnh, thị trường vẫn hấp thụ tốt và tiếp tục đi lên. Điều này cho thấy nhà đầu tư trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành lực lượng dẫn dắt xu hướng, dù khối ngoại vẫn là một nhân tố đáng chú ý.

Về diễn biến thị trường, ông Trí nhận định: sau khi vượt đỉnh, chứng khoán thường sẽ có những nhịp điều chỉnh. Khi một vùng kháng cự bị phá vỡ, nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ mới cho chỉ số. Vì vậy, 1.700 điểm có thể là đỉnh ngắn hạn, và nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ cơ hội giải ngân an toàn hơn.

Dưới góc độ phân tích kỹ thuật, VN-Index vẫn mở ra kỳ vọng hướng tới vùng 1.900 điểm trong nhịp tăng này. Do đó, những lần điều chỉnh của thị trường có thể coi là cơ hội để nhà đầu tư mới tham gia.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường?

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được tổ chức FTSE xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào 7/10.

Theo HSBC, trong kịch bản lạc quan, việc nâng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút tối đa 10,4 tỷ USD vốn ngoại. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ phân bổ dần vì FTSE thường công bố trước khoảng 6 tháng khi thay đổi phân loại một thị trường.

Hiện có hơn 100 quỹ chuyên đầu tư vào Việt Nam, với tổng tài sản khoảng 11 tỷ USD, so với chỉ 17 quỹ quản lý 3 tỷ USD vào cuối năm 2014. Ngoài ra, nhiều quỹ đầu tư ở châu Á và thị trường mới nổi cũng đã sở hữu cổ phiếu Việt Nam trong danh mục.

Nếu được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam có thể chiếm 0,5 – 0,6% trong các chỉ số FTSE, tương ứng khoảng 1,5 tỷ USD vốn thụ động. Ở kịch bản tỷ trọng cao hơn, dòng vốn có thể lên đến 3 tỷ USD. Với nhóm quỹ chủ động, HSBC ước tính dòng vốn bổ sung vào Việt Nam có thể đạt 1,9 – 7,4 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán Việt sẽ được tổ chức FTSE xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ rà soát chỉ số thường niên vào 7/10 (Ảnh: Hữu Khoa).

Liên quan đến triển vọng nâng hạng thị trường, đại diện Mirae Asset cho biết có các tín hiệu rất tích cực, nhiều thông tin bên lề cho rằng mọi việc gần như đã được thống nhất và chỉ chờ ngày công bố.

Với quan điểm cá nhân, ông Trí cho rằng câu chuyện nâng hạng chỉ còn là vấn đề thời gian. Với triển vọng hiện tại, chừng nào chủ đề này còn được đem ra thảo luận, thị trường vẫn còn câu chuyện để kỳ vọng.

Thị trường Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của FTSE Russell từ tháng 9/2018. Hiện 7 trên 9 tiêu chí cần thiết đã đạt. HSBC cho rằng, diễn biến mới về hai tiêu chí còn lại là Luật Chứng khoán sửa đổi hiệu lực từ 1/1/2025 và vận hành hệ thống KRX từ tháng 5 giúp tăng khả năng nâng hạng.