Chứng khoán giảm 29 điểm sau khi chinh phục đỉnh lịch sử

Cuối phiên hôm nay (5/9), thị trường chứng khoán nhanh chóng đảo chiều khi hàng loạt cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Từ hơn 14h, VN-Index bắt đầu có tín hiệu đảo chiều bởi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng. Đến cuối phiên, chỉ số giảm hơn 29 điểm sau khi chinh phục đỉnh lịch sử, về 1.666,97 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 48.820 tỷ đồng.Trong nhóm VN30, chỉ 3 mã VJC, GVR, SAB giữ được sắc xanh.

Còn lại, bộ đôi VIC - VRE về mức tham chiếu dù trong sáng nay, VIC là cổ phiếu tạo lực đẩy chính cho thị trường, có lúc tăng gần 4%. 24 cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 giảm điểm, trong đó SHB, SSI, TPB và VPB giảm trên 4%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng giảm mạnh gây ảnh hưởng đến chỉ số chung, như VPB, MBB, SHB, HDB, ACB, EIB. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.420 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VPB, VHM, MBB, HDB, TCB, MWG...

Chứng khoán vượt 1.700 điểm trong phiên sáng nhưng tới chiều thì điều chỉnh giảm 29 điểm (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Trước đó, mở phiên sáng, VN-Index dễ dàng chinh phục mốc 1.700 điểm - cao nhất từ trước đến nay. Vào lúc 9h47, chỉ số này tăng 5,5 điểm, lên 1.701,66 điểm. Sắc xanh áp đảo ở cả 2 sàn, thanh khoản HoSE hơn 7.400 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 phần lớn diễn biến trong sắc xanh, tuy nhiên vẫn chưa thể chinh phục mốc kháng cự 1.900 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng như TCB, ACB, MBB, VPB vẫn tác động mạnh, đóng góp vai trò dẫn dắt với chỉ số. Ngoài ra là một số mã vốn hóa lớn đầu ngành khác như VIC, SSI, MSN, VJC...

Chỉ trong những phút giao dịch đầu phiên, cổ phiếu SHB (Sài Gòn - Hà Nội) đã ghi nhận khối lượng giao dịch lớn, trên 21,5 triệu đơn vị. Tiếp đó là HPG (Hòa Phát) gần 12 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu thép sáng nay phân hóa sau ngày hôm qua giao dịch hưng phấn. Một số mã đang giảm điểm như HPG, HSG; một số đi ngang và một vài mã khác tăng nhẹ.

Nhóm cổ phiếu trụ cột liên quan "họ Vingroup" đồng loạt tăng như VIC, VRE, VPL, ngoại trừ VHM giảm gần 2%.

Đến 10h42, VN-Index vững vàng ở mốc 1.710,91 điểm. Cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng hơn 3,4%, dẫn đầu đà hưng phấn trong nhóm VN30.

Khối lượng giao dịch của mã SHB và HPG vẫn tiếp tục gia tăng mạnh mẽ. Trong đó, SHB có thanh khoản trên 37 triệu đơn vị.

Tạm chốt phiên sáng, VN-Index tăng 9 điểm lên 1.705,3 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 20.134 tỷ đồng.

Xu hướng dòng tiền nghiêng về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, như VIC, TCB, KBC, VJC, SSI, MSN...

Thị trường chứng khoán hưng phấn trong bối cảnh kỳ xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi của FTSE sắp diễn ra vào ngày 7/10 tới đây. Việt Nam đã đáp ứng 7/9 tiêu chí cần thiết, hai tiêu chí còn lại về chu kỳ thanh toán và chi phí giao dịch thất bại cũng có tiến triển rõ rệt.

HSBC vừa đưa ra ước tính trong kịch bản lạc quan, việc FTSE nâng hạng có thể giúp chứng khoán Việt Nam thu hút tối đa 10,4 tỷ USD từ dòng vốn ngoại.