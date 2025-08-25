Sau phiên rung lắc bay hơn 42 điểm, chứng khoán đầu tuần ra sao?

Cuối tuần qua, thị trường chứng khoán trải qua phiên điều chỉnh mạnh. VN-Index giảm hơn 42 điểm, về 1.645,47 điểm. Thị trường chìm trong sắc đỏ, một số cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn như VPB (VPBank), GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su), SHB (Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội).

Một số cổ phiếu khác cũng giảm 5-6% trong phiên như TCB (Techcombank), ACB, HPG (Hòa Phát). Trên đà giảm mạnh, cổ phiếu SHB và HPG được giao dịch khối lượng lớn, lần lượt hơn 166 triệu đơn vị và 132 triệu đơn vị.

Chứng khoán sẽ bước vào nhịp điều chỉnh hay tiếp tục tăng điểm (Ảnh: Đăng Đức).

Nêu quan điểm thị trường, Chứng khoán SSI cho rằng VN-Index đã khép lại tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp, củng cố xu hướng chủ đạo nghiêng về chiều tích cực. Tuy nhiên, áp lực rung lắc cũng gia tăng trên vùng giá cao, đặc biệt là quanh vùng cản 1.680-1.700 điểm khi cung chốt lời đẩy mạnh.

Trên đồ thị ngày, động lượng ngắn hạn dần hạ nhiệt trong vùng quá mua đi cùng chuyển biến thận trọng về điểm số sau trạng thái phân kỳ độ rộng trước đó. Công ty này dự báo chỉ số có thể bước vào giai đoạn tích lũy - giằng co nhằm kiểm định khả năng cân bằng ngắn hạn, với hỗ trợ gần xác định quanh vùng 1.630-1.640 điểm.

Còn Chứng khoán ACB nêu VN-Index đã giảm hơn 40 điểm từ đỉnh, không phải là một dấu hiệu quá khả quan cho thị trường. Trước đó, nhờ dòng tiền đổ vào thị trường mạnh mẽ, VN-Index liên tục tăng điểm và chưa phải chịu áp lực chốt lời liên tục như hiện tại.

Vì vậy, trong thời gian tới, nếu nhịp điều chỉnh khởi phát từ vùng giá hiện tại, VN-Index nhiều khả năng sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất tại 1.560 điểm, trước khi xác định hướng đi tiếp theo.

Chứng khoán Tiên Phong lại cho rằng dù có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn, VN-Index vẫn duy trì xu hướng tăng trung và dài hạn. Đơn vị này kỳ vọng diễn biến điều chỉnh hiện tại sẽ mang tính lành mạnh, mở ra cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở mức giá hợp lý.

Từ đầu tuần trước, chuyên gia của Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã nêu quan điểm thị trường đi vào vùng quá mua, đã tăng khá nóng. Chỉ báo cho thấy thị trường đang trong giai đoạn "nóng" nhất lịch sử, nhưng chưa phải là đỉnh.

Đồng thời, khi chỉ báo này phát tín hiệu, thị trường vẫn có thể tăng thêm khoảng 2-3 tuần trước khi xuất hiện nhịp điều chỉnh và cũng chưa thể khẳng định đó là đỉnh. Trong một số trường hợp, sau nhịp điều chỉnh, thị trường vẫn có thể tiếp tục đi lên.

Vị này đưa ra lời khuyên nếu có quá nhiều tiền mặt và muốn đầu tư ngắn hạn, nhà đầu tư có thể mua vào trong thời gian rất ngắn, khoảng 1-2 tuần. Còn nếu nhìn cơ hội trong 3-6 tháng tới, nhà đầu tư vẫn sẽ có cơ hội mua ở mức giá hấp dẫn từ nửa đầu tháng 9 trở đi.