VN-Index tiến sát 1.700 điểm, thị trường chứng khoán đứng trước cơ hội lớn

Giằng co quanh mốc kháng cự 1.700 điểm

Chỉ số VN-Index đang ở rất gần đỉnh 1.700 điểm. Chốt phiên hôm qua (4/9), chỉ số này đã đạt 1.696,29 điểm với thanh khoản sàn HoSE gần 40.000 tỷ đồng.

Nhiều công ty chứng khoán đưa ra nhận định chỉ số có thể sẽ giằng co quanh mức kháng cự 1.700 điểm trong ngày hôm nay (5/9). Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng thị trường sẽ duy trì đà tăng và VN-Index có thể thử thách lại mức kháng cự 1.700 điểm.

Đồng thời, thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng thị trường vẫn có khả năng xuất hiện tình trạng phân hóa khi phần lớn dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức giảm lên trung tính. Các nhà đầu tư có thể tăng dần tỷ trọng lên mức 20-40% danh mục và mua mới với tỷ trọng thấp do rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Cùng quan điểm, Công ty Chứng khoán ACB cho rằng VN-Index được kỳ vọng có thể tiến về vùng đỉnh ngắn hạn quanh 1.700 điểm. Tuy nhiên, rủi ro điều chỉnh giảm điểm vẫn tiềm ẩn, nhất là khi thị trường đã ở vùng giá cao. Nhà đầu tư nên duy trì sự thận trọng, đồng thời cân nhắc cơ cấu lại danh mục để vừa nắm bắt cơ hội, vừa hạn chế rủi ro khi xu hướng bất ngờ đảo chiều.

Còn Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.680 điểm, duy trì xu hướng tăng trưởng vượt trội khi vượt lên đỉnh cũ tháng 8.

Tuy nhiên, dòng tiền ngắn hạn vẫn thể hiện luân chuyển khá tốt. VN30 tương tự sẽ luân chuyển tốt và vượt lên đỉnh cũ, hướng đến vùng giá tâm lý tiếp theo 1.900 điểm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Thị trường chứng khoán đang tiến gần kỳ nâng hạn (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Thị trường đứng trước cơ hội lớn, có thể hút hơn 10 tỷ USD vốn ngoại khi nâng hạng

Trong báo cáo vừa được công bố, HSBC cho biết chứng khoán Việt sẽ được tổ chức FTSE xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong kỳ rà soát chỉ số thường niên vào 7/10.

Việt Nam đã đáp ứng 7/9 tiêu chí cần thiết, hai tiêu chí còn lại về chu kỳ thanh toán và chi phí giao dịch thất bại cũng có tiến triển rõ rệt. Luật Chứng khoán sửa đổi cuối năm 2024 đã bỏ yêu cầu ký quỹ trước khi mua cổ phiếu và bổ sung quy định công bố thông tin bằng tiếng Anh. Hệ thống giao dịch KRX hoạt động từ tháng 5 cũng giúp giải quyết tình trạng nghẽn lệnh và tăng khả năng xử lý giao dịch lớn.

HSBC ước tính trong kịch bản lạc quan, việc FTSE nâng hạng có thể giúp chứng khoán Việt Nam thu hút tối đa 10,4 tỷ USD từ dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ khiêm tốn và phân bổ theo từng giai đoạn. Bởi FTSE thường thông báo trước ít nhất 6 tháng khi thay đổi phân loại một thị trường.

Ở góc độ tổng quan, HSBC cho rằng so với các trường hợp trước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận mức tăng đáng kể trước thềm kỳ rà soát. VN-Index đã tăng 37% trong 6 tháng gần đây và tăng 40% kể từ đầu năm, trở thành một trong những thị trường có hiệu suất tốt nhất thế giới. Báo cáo cho rằng dư địa tăng thêm sau khi được nâng hạng sẽ hạn chế.