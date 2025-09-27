Nữ sinh nhút nhát đạt điểm SAT top 1% toàn cầu, thủ khoa “kép”

Top 1% SAT toàn cầu

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Ngọc Anh sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và chứng chỉ SAT 1.590/1.600.

Với chứng chỉ SAT, em được quy đổi thành 20 điểm trong xét tuyển, IELTS mức 8.0 được quy đổi tương đương 10 điểm. Cộng cả hai, Ngọc Anh đạt tuyệt đối 30/30, là một trong 10 thủ khoa đầu vào của trường Đại học Ngoại thương năm 2025 ở phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế.

Từ năm lớp 6 đến năm lớp 11, Ngọc Anh đều nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn tiếng Anh. Ở năm lớp 6, lần đầu đi thi nữ sinh đã đoạt giải nhì cấp huyện, lớp 7 và lớp 8 cùng đoạt giải ba, lớp 9 giành giải nhất.

Năm 2022, nữ sinh là thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường THPT Thanh Oai B với 46,5/50 điểm.

Cũng trong năm lớp 10, Ngọc Anh tiếp tục đoạt giải nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh cụm huyện Chương Mỹ và huyện Thanh Oai cũ và đoạt giải 3 vào năm lớp 11.

Không chỉ đạt thủ khoa đầu vào lớp 10, Nguyễn Ngọc Anh, cựu học sinh Trường THPT Thanh Oai B (Hà Nội) tiếp tục đạt thủ khoa vào ĐH Ngoại thương (Ảnh: Mỹ Hà).

Năm lớp 12, nữ sinh xin rút khỏi đội tuyển học sinh giỏi để tập trung ôn luyện chứng chỉ SAT cho kỳ tuyển sinh đại học.

Với môi trường học tập ở trường nằm ở ngoại thành Hà Nội, theo nhiều người, việc đạt các chứng chỉ quốc tế ở mức top 1% thế giới như Ngọc Anh là thử thách lớn.

Nữ sinh cho hay, em từng ở trong đội tuyển tiếng Anh của trường, với nền tảng tiếng Anh khá tốt nên việc ôn thi hai chứng chỉ quốc tế không quá khó khăn.

“Nền tảng tiếng Anh của em bắt đầu từ học ở trường, một phần tự học qua phim ảnh, sách báo.

Ngoài ra mỗi tuần 2 buổi, em được mẹ chở tới lớp học ở quận Hà Đông cũ, cách nhà chừng 10 km để luyện thi chứng chỉ”, Ngọc Anh cho biết.

Cũng theo nữ sinh này, khi học ở trường ở ngoại thành, nhiều học sinh chưa mấy quan tâm đến IELTS hay chứng chỉ SAT. Vì vậy khi ôn luyện, em rất áp lực, nếu không đạt được kết quả như mong muốn, liệu mọi người nghĩ ra sao?

Theo Ngọc Anh, bí quyết để có thành tích thi chứng chỉ quốc tế cao là nên có kế hoạch sớm. "Nếu môi trường không được như ở thành phố, các bạn có thể tự tiếp xúc với tiếng Anh nhiều nhất có thể, để tích lũy kiến thức qua từng năm. Trong quá trình học tập, cần ghi lại những lỗi sai để sửa lỗi, từ đó có thể tiến bộ hơn mỗi ngày", nữ sinh chia sẻ.

Mong có cơ hội đi du học

Với 30/30 điểm sau quy đổi, Ngọc Anh sẽ theo học Chương trình Kinh tế tiên tiến đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương năm 2025.

Tại lễ chào mừng năm học mới vừa qua, khi đứng trên sân khấu cùng 10 thủ khoa đầu vào, Ngọc Anh chia sẻ, mặc dù con đường phía trước của mỗi người còn rất nhiều khó khăn và có thể thất bại nhưng chính những lần đứng lên, mới là thứ đáng nhớ và khiến bản thân tự hào.

Theo nữ sinh, em đã tập luyện rất nhiều trước khi phát biểu, mất cả đêm ôn luyện đến mất ngủ nhưng khi đứng trước hàng trăm sinh viên, em vẫn rất run. “Chính thông điệp em đưa ra hôm khai giảng cũng là trải nghiệm của bản thân sau nhiều lần thi SAT thất bại”, nữ sinh chia sẻ.

Về ước mơ cho thời gian tới, Ngọc Anh cho hay, em mong muốn đạt học bổng, sẽ dành thời gian làm quen với trường lớp, bạn bè, tìm hiểu các câu lạc bộ và nếu có cơ hội, em có thể du học.

Ngọc Anh bên cạnh thầy Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Oai B và cô giáo chủ nhiệm lớp (Ảnh: Mỹ Hà).

Cô Vũ Thị Chuyền, giáo viên chủ nhiệm 3 năm THPT của Ngọc Anh cho hay, ở nông thôn không có điều kiện học trung tâm nhưng Ngọc Anh có khả năng tự học rất tốt. Em từng là lớp phó học tập 3 năm liền cấp THPT. Mặc dù nhút nhát nhưng nữ sinh thường hay giúp đỡ các bạn khác trong học tập, nhất là công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Nhận xét về cô học trò Ngọc Anh, thầy Nguyễn Văn Triểu Phó Hiệu trưởng trường THPT Thanh Oai B, cho biết, Ngọc Anh là niềm tự hào của nhà trường.

Đây là trường ngoại thành Hà Nội, còn thiếu nhiều điều kiện học tập, nhất là chứng chỉ ngoại ngữ. Sự nỗ lực của các em trong học tập, là tổng hợp từ nhà trường, bản thân và cả gia đình.

Ngọc Anh và bố mẹ tại Trường ĐH Ngoại thương (Ảnh: Mỹ Hà).

“Bình thường Ngọc Anh khá nhút nhát, ít nói. Em nhiều lần đứng trên sân khấu nhận phần thưởng, nhưng phát biểu trước toàn trường thì chưa bao giờ.

Do đó, cơ hội chia sẻ trong lễ chào mừng năm học mới của Ngoại thương là thử thách ban đầu của Ngọc Anh", thầy Triểu cho hay.