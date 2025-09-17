Thủ khoa tốt nghiệp gây sốt vì xinh đẹp tiếp tục là thủ khoa Ngoại thương
(Dân trí) - Nguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa tiếp tục được vinh danh tại Trường ĐH Ngoại thương hôm nay. Mai từng gây sốt mạng bởi vẻ đẹp thanh xuân vườn trường.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hiền Mai đạt tổng 30 điểm ở 3 môn thi của khối A00 gồm toán, vật lý và hóa học.
Em là 1 trong 8 thí sinh cao điểm nhất khối A00. Hiền Mai cũng là 1 trong 9 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, khi tính theo các khối xét tuyển truyền thống.
Sáng 17/9, Mai tiếp tục được vinh danh thủ khoa tại Trường ĐH Ngoại thương. Em là một trong hai thủ khoa toàn quốc năm 2025 theo học tại trường này.
Phát biểu tại lễ vinh danh thủ khoa, nữ sinh mang đến thông điệp, đừng nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai.
"Hãy vững tâm, vững bước bởi mỗi cá nhân đều là phiên bản đồng nhất của bản thân, đều xứng đáng với một vương miện độc bản", Hiền Mai chia sẻ.
Về dự định sắp tới, Hiền Mai cho biết, em sẽ cố gắng trau dồi tri thức, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, cống hiến cho xã hội và gia đình. Đặc biệt, nữ sinh sẽ đi du học nếu có cơ hội.
Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cư dân mạng "phát sốt" bởi nữ sinh không chỉ ấn tượng về học lực các môn khoa học tự nhiên mà còn có diện mạo đầy thiện cảm.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí nữ sinh cho biết, việc bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội cũng khiến cuộc sống thay đổi một chút. Em cũng có thêm áp lực bởi nhiều người kỳ vọng nhưng không quan tâm quá nhiều mà tự nhủ phải trau dồi học lực.
Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh vừa có thành tích học tập những năm phổ thông rất ấn tượng.
Năm lớp 9, Mai từng đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em được tuyển thẳng vào lớp chuyên hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương, rồi trở thành là lớp trưởng lớp chuyên Hóa. Năm lớp 11 và 12, Mai đều tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em lần lượt đoạt giải ba và giải nhì.
Mai học giỏi đều các môn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Trong năm học cuối cấp, em đạt điểm trung bình hơn 9,5 điểm ở cả 3 môn toán, lý, hóa.
Nói về niềm đam mê dành cho các môn khoa học tự nhiên, Mai cho biết em vốn có năng khiếu học toán từ nhỏ, nhưng trong những năm cấp II, em nhận thấy bản thân hứng thú với môn hóa nhiều hơn.
Em thấy nội dung môn học thú vị, giúp em lý giải được nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Từ đó, Hiền Mai đi theo hướng học chuyên sâu môn hóa.
Nữ sinh có thú vui xem phim, chơi đàn piano, chơi một số môn thể thao... để thư giãn bên ngoài giờ học. Dù học giỏi, nhưng Mai cho biết bản thân em cũng có những thời điểm cảm thấy khó khăn trong học tập. Những lúc cảm thấy bị xuống tinh thần, em luôn tự nhủ, may mắn chỉ đến với người biết cố gắng, nỗ lực.
Ngoài Nguyễn Lê Hiền Mai, tại lễ chào mừng năm học mới 2025-2026 của Trường ĐH Ngoại thương sáng nay, nhà trường vinh danh thêm 9 thủ khoa đầu vào năm 2025 gồm:
Nguyễn Diệu Linh, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn A00, tổng điểm xét tuyển 30/30.
Đặng Tùng Sơn, thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025, tổng điểm xét tuyển 30/30, tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 30/30 (bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển), giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh, IELTS: 8.5.
Nguyễn Xuân Đức, thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm 2025, tổng điểm xét tuyển 30/30, tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 30/30 (bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển), giải ba học sinh giỏi Quốc gia môn toán.
Nguyễn Ngọc Anh, thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2025, tổng điểm xét tuyển 30/30; SAT:1.590; IELTS: 8.0.
Võ Minh Hòa, thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025, tổng điểm xét tuyển 29.5/30; đồng thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A01: tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 29/30; IELTS: 8.0.
Huỳnh Thụy Du, thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025, tổng điểm xét tuyển 29.5/30; IELTS: 8.0.
Nguyễn Trung Thành, thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn A01, tổng điểm xét tuyển 29/30.
Huỳnh Huy Cường, thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn D07, tổng điểm xét tuyển 28.5/30; top 3 toàn quốc của tổ hợp D07
Nguyễn Vân Khanh, thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn D (toán, văn, ngoại ngữ), tổng điểm xét tuyển 28.25/30; đồng thời là thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc của tổ hợp D04.