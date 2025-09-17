Thủ khoa tốt nghiệp gây sốt vì xinh đẹp tiếp tục là thủ khoa Ngoại thương

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hiền Mai đạt tổng 30 điểm ở 3 môn thi của khối A00 gồm toán, vật lý và hóa học.

Em là 1 trong 8 thí sinh cao điểm nhất khối A00. Hiền Mai cũng là 1 trong 9 thí sinh đạt 30 điểm tuyệt đối tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, khi tính theo các khối xét tuyển truyền thống.

Sáng 17/9, Mai tiếp tục được vinh danh thủ khoa tại Trường ĐH Ngoại thương. Em là một trong hai thủ khoa toàn quốc năm 2025 theo học tại trường này.

Hiền Mai tại Trường ĐH Ngoại thương sáng nay 17/9 (Ảnh: Mỹ Hà).

Phát biểu tại lễ vinh danh thủ khoa, nữ sinh mang đến thông điệp, đừng nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai.

"Hãy vững tâm, vững bước bởi mỗi cá nhân đều là phiên bản đồng nhất của bản thân, đều xứng đáng với một vương miện độc bản", Hiền Mai chia sẻ.

Về dự định sắp tới, Hiền Mai cho biết, em sẽ cố gắng trau dồi tri thức, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, cống hiến cho xã hội và gia đình. Đặc biệt, nữ sinh sẽ đi du học nếu có cơ hội.

Trước đó, sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cư dân mạng "phát sốt" bởi nữ sinh không chỉ ấn tượng về học lực các môn khoa học tự nhiên mà còn có diện mạo đầy thiện cảm.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí nữ sinh cho biết, việc bỗng nhiên nổi tiếng trên mạng xã hội cũng khiến cuộc sống thay đổi một chút. Em cũng có thêm áp lực bởi nhiều người kỳ vọng nhưng không quan tâm quá nhiều mà tự nhủ phải trau dồi học lực.

Nguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa toàn quốc khối A00 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa đầu vào ĐH Ngoại thương (Ảnh: NVCC).

Không chỉ xinh đẹp, nữ sinh vừa có thành tích học tập những năm phổ thông rất ấn tượng.

Năm lớp 9, Mai từng đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em được tuyển thẳng vào lớp chuyên hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương, rồi trở thành là lớp trưởng lớp chuyên Hóa. Năm lớp 11 và 12, Mai đều tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi hóa cấp tỉnh, em lần lượt đoạt giải ba và giải nhì.

Mai học giỏi đều các môn, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên. Trong năm học cuối cấp, em đạt điểm trung bình hơn 9,5 điểm ở cả 3 môn toán, lý, hóa.

Nói về niềm đam mê dành cho các môn khoa học tự nhiên, Mai cho biết em vốn có năng khiếu học toán từ nhỏ, nhưng trong những năm cấp II, em nhận thấy bản thân hứng thú với môn hóa nhiều hơn.

Em thấy nội dung môn học thú vị, giúp em lý giải được nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Từ đó, Hiền Mai đi theo hướng học chuyên sâu môn hóa.

Nữ sinh có thú vui xem phim, chơi đàn piano, chơi một số môn thể thao... để thư giãn bên ngoài giờ học. Dù học giỏi, nhưng Mai cho biết bản thân em cũng có những thời điểm cảm thấy khó khăn trong học tập. Những lúc cảm thấy bị xuống tinh thần, em luôn tự nhủ, may mắn chỉ đến với người biết cố gắng, nỗ lực.