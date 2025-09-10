Thủ khoa kỳ thi khốc liệt Trường ĐH Y Hà Nội: “Có lúc em học 13 tiếng/ngày”

Tốt nghiệp loại giỏi, đỗ thủ khoa kỳ thi khốc liệt

Chiều 9/9, khi cái tên Vũ Ngọc Duy vừa xướng lên, cả hội trường rào rào tiếng vỗ tay, la hét. Bên ngoài hội trường, bạn bè chạy đến ôm chầm lấy Duy.

Với kỳ thi khốc liệt, trong 40 năm, chỉ khoảng 10% ứng viên của Trường ĐH Y Hà Nội được tuyển vào, việc đạt được thủ khoa kỳ thi vào bác sĩ nội trú như Duy rất khó khăn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Duy cho hay, trước khi thi vào bác sĩ nội trú, em tốt nghiệp ngành bác sĩ y khoa loại giỏi, điểm tổng kết 8,11/10; có 7/12 kỳ đạt học bổng.

Vũ Ngọc Duy (Phú Thọ) vừa được xướng tên thủ khoa kỳ thi khốc liệt vào bác sĩ nội trú, Trường ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Mỹ Hà).

"Với số điểm trên, em áng chừng mình nằm trong top 50. Thế nhưng khi nhận được tin là thủ khoa đầu vào, em vô cùng bất ngờ, không tưởng tượng được.

Lúc ấy em mở điện thoại, bất ngờ thấy hàng loạt tin nhắn của bạn bè chúc mừng. Em cùng lúc nhận được email của nhà trường cho biết, mình vừa đạt thủ khoa thi vào bác sĩ nội trú. Em chạy ào xuống nhà, hét lên với mẹ”, Duy nhớ lại.

Theo nam sinh này, đối với kỳ thi nội trú, mỗi thí sinh phải làm 3 bài thi. Bài thứ nhất là bài thi tổng hợp cơ sở (tổng hợp rất nhiều môn cơ sở); bài 2 là bài chuyên ngành 1 (nội và nhi), bài 3 là chuyên ngành 2 (ngoại và sản).

Khi thi, Duy chỉ tự nhủ làm hết sức mình. Riêng môn ngoại sản, em rất tự tin và đạt điểm cao nhất với 8,25; các môn khác em đạt số điểm lần lượt: cơ sở 8,9; bài thi nội nhi: 7,9; tổng 3 bài thi đạt 25,09 điểm. Với số điểm này, Duy lựa chọn học bác sĩ nội trú ngành Sản phụ khoa trong 3 năm tới.

Được biết Duy là học sinh chuyên toán, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (cũ). Với giải nhì môn toán kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Duy được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội.

Ngọc Duy cho hay, em không chọn các ngành "hot" như Khoa học máy tính hay một số ngành thương mại theo xu thế. Em chọn ngành Y vì truyền thống gia đình, mẹ và anh trai đều công tác tại bệnh viện huyện (cũ), trong đó mẹ là bác sĩ nhãn khoa, anh trai là điều dưỡng. Do vậy, em có nhiều cơ hội tìm hiểu về ngành này.

“Ấn tượng của em hồi nhỏ, mẹ mở phòng khám nên lúc đang ăn cơm bệnh nhân gọi cũng phải gác đũa, giữa đêm gọi cũng phải đi khám cho bệnh nhân. Em nhìn thấy sự vất vả và niềm vui của nghề này mang lại, rất khác biệt so với ngành nghề khác”, Duy nói.

Ngọc Duy và gia đình (Ảnh: NVCC).

"Có lúc em học 13 tiếng/ngày"

Để đỗ vào bác sĩ nội trú, nhất là giành được suất thủ khoa đầu vào, theo Duy cần phải lên kế hoạch sớm từ những năm học thứ 2, 3. Có thể không cần học quá nhiều mỗi ngày nhưng em phải học đều, để khi quay lại ôn kiến thức cũ không bị quá tải.

Từ năm 4 đến năm 6, em cố gắng kết hợp cả môn học cơ sở và lâm sàng, như vậy đến khi ôn lại sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.

Riêng thời gian học kỳ 2 năm thứ 5 trở đi, em vừa học chính khóa, vừa tranh thủ ôn thi. “Sáng em học ở viện, chiều học lý thuyết ở giảng đường. Buổi tối em dành thời gian tranh thủ ôn thi vào bác sĩ nội trú.

Những tháng cuối là thời gian về đích, em dành rất nhiều thời gian, mỗi ngày có thể học tới 13 tiếng ở giảng đường, về tới nhà lại học thêm. Trừ thời gian ăn trưa và ăn tối, còn lại em chỉ học và học”, nam sinh chia sẻ.

Nói về dự định sau này, Ngọc Duy cho hay, học bác sĩ nội trú tương đối khó nên em muốn tích lũy càng nhiều kiến thức càng tốt, sau đó tốt nghiệp và mong muốn có một công việc ở Hà Nội. Mặc dù vậy, theo nam sinh, đây là dự tính ban đầu, chưa biết sau này thực tế sẽ thế nào.