Ông Trump không tin Ukraine đã tập kích UAV vào dinh thự của ông Putin

Ảnh vệ tinh cho thấy dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại Roshchino, vùng Novgorod, Nga (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không tin vào thông tin rằng đã xảy ra vụ tấn công của Ukraine nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin như phía Nga cáo buộc.

“Tôi không tin là vụ tấn công đó đã xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 4/1 trên chuyên cơ Không lực Một, khi đang trên đường từ Florida trở lại Washington, D.C.

“Có một sự việc nào đó xảy ra khá gần khu vực đó, nhưng hoàn toàn không liên quan đến chuyện này”, ông cho hay.

Khi được hỏi vì sao trước đó ông từng tỏ ra không hài lòng với Ukraine về việc này, ông Trump nói: “Khi đó không ai biết cả. Ý tôi là, đó là lần đầu tiên tôi nghe về chuyện này. Ông Putin nói rằng nhà của ông ấy đã bị tấn công.

Chúng tôi không tin rằng điều đó đã xảy ra. Như các bạn biết, giờ đây chúng tôi đã có thể kiểm chứng. Chúng tôi chỉ hy vọng Nga và Ukraine sẽ giải quyết được cuộc xung đột này”.

Nga đầu tuần trước cáo buộc Kiev đã tìm cách tấn công một dinh thự của ông Putin tại vùng Novgorod ở miền bắc Nga bằng 91 UAV tấn công tầm xa, đồng thời cho biết Nga sẽ xem xét lại lập trường đàm phán của mình trong các cuộc trao đổi đang diễn ra với Mỹ về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ukraine và một số nước đồng minh phương Tây đã bác bỏ cáo buộc của Nga liên quan tới vụ việc.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chuyển cho Mỹ bằng chứng liên quan đến vụ tấn công bằng UAV mà Moscow cáo buộc Ukraine tiến hành nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã tiến hành một “giám định kỹ thuật đặc biệt đối với một bộ phận của hệ thống dẫn đường”, được cho là thu hồi từ một UAV của Ukraine. Theo phía Nga, chiếc UAV này đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ vào đêm 29/12/2025 trên không phận tỉnh Novgorod. Các cơ quan an ninh Nga tuyên bố đã trích xuất được tệp dữ liệu ghi lại nhiệm vụ bay từ UAV này.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã giải mã được “dữ liệu lộ trình”, cho thấy mục tiêu cuối cùng của UAV Ukraine trong đêm 29/12/2025 là “một trong các cơ sở thuộc khu dinh thự của Tổng thống Putin” tại tỉnh Novgorod.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định rằng ông không đặt ra thời hạn cho việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh rằng ông không tìm cách áp đặt một mốc thời gian cụ thể để tháo gỡ cuộc xung đột ở Ukraine.