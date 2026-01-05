Đang bị khởi tố tội dâm ô người dưới 16 tuổi lại tiếp tục sàm sỡ bé gái

Ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đã tạm giam Phạm Duy Tân (SN 1994) để điều tra về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan công an, vào ngày 27/10/2025, cháu V.N.N.Q. (SN 2018, trú tại ấp Phú Hưng, xã Lục Sĩ Thành) khi đang trên đường về nhà sau khi chơi với bạn cùng ấp, đã gặp Tân và bị đối tượng dẫn ra phía sau nhà gần đó để thực hiện hành vi dâm ô.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu Q. mới 7 tuổi.

Đối tượng Phạm Duy Tân tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Đáng chú ý, trước đó vào khoảng tháng 3/2023, Tân cũng đã có hành vi dâm ô đối với 3 nạn nhân dưới 16 tuổi khác, đều trú tại xã Phong Điền, TP Cần Thơ.

Sau vụ việc này, Tân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đối tượng không tỏ ra hối cải và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tại xã Lục Sĩ Thành.

Vào tháng 12/2025, TAND TP Cần Thơ đã đưa vụ án dâm ô 3 bị hại ra xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Phạm Duy Tân 3 năm 6 tháng tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Phạm Duy Tân theo quy định của pháp luật.