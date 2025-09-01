Thủ khoa “siêu hiếm” Trường ĐH Y Hà Nội tiếp tục đỗ chương trình hiếm
(Dân trí) - Là thủ khoa toàn quốc khối B00 năm 2019, Ngô Thu Hà tiếp tục là thủ khoa đầu ra “siêu hiếm” Trường Đại học Y Hà Nội năm 2025. Em vừa đỗ chương trình hiếm - bác sĩ nội trú - của trường này.
Theo đó, Ngô Thu Hà vừa đỗ vào chương trình bác sĩ nội trú, Trường ĐH Y Hà Nội với top 14. Đây là kỳ thi được đánh giá cam go, rất khốc liệt của ngành Y.
Tháng 9 tới, Ngô Thu Hà sẽ là sinh viên duy nhất, trên tổng số hơn 1.000 em tốt nghiệp khóa này của Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội được vinh danh thủ khoa TP Hà Nội năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Trước đó, Hà tốt nghiệp ngành Y khoa với điểm tổng kết 8,42/10, bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi.
Trong suốt thời gian học tập, Thu Hà đạt 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập Trường ĐH Y Hà Nội, có 5 kỳ học bổng doanh nghiệp, là thành viên câu lạc bộ học tập của trường.
Điều "siêu hiếm" là nữ sinh này vừa thủ khoa đầu vào ở kỳ xét tuyển vào đại học cách đây 6 năm, vừa thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Y Hà Nội.
Cô Đào Thị Ngoãn, giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Thu Hà là sinh viên thực sự xuất sắc, nổi bật về mọi mặt. Em là sinh viên rất hiếm hoi khi vừa học tốt kiến thức chuyên môn, vừa có điểm rèn luyện cao.
Nữ sinh này vừa là thủ khoa đầu vào, vừa thủ khoa đầu ra, đồng thời tham gia rất nhiều công tác tình nguyện, tham gia câu lạc bộ học tập của trường và dành học bổng để ủng hộ cho một số quỹ thiện nguyện.
“Tôi nghĩ em sinh ra để làm ngành Y, bởi cả thân, tâm đều rất đáng khen ngợi. Ngoài tố chất học tập rất tốt để hoàn thiện nghề nghiệp, sự quan tâm của em với người khác khi trích học bổng chia sẻ với một số quỹ nhân đạo, mang đến cảm giác ấm áp cho mọi người”, cô Ngoãn cho hay.
Như Dân trí đưa tin trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, Ngô Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ (cũ) là thủ khoa khối B00.
Với ước mơ được trở thành bác sĩ đa khoa, Hà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để học 3 môn toán - hóa- sinh.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà cho biết, với sinh viên ngành Y, có lẽ được vào bác sĩ nội trú là ước mơ cao nhất, học được với những người giỏi nhất. Vậy nên, em khá áp lực và lo lắng.
“Em cho rằng, đấy là con đường mà mọi bác sĩ dù muốn hay không đều phải cố gắng vượt qua nếu muốn vào bác sĩ nội trú, vậy nên không còn cách gì khác ngoài cố gắng ôn tập để đạt được mục tiêu”, Hà nói.
Theo lãnh đạo Trường ĐH Y Hà Nội, lịch sử đào tạo bác sĩ nội trú ở Việt Nam khởi phát từ trường này năm 1974, đến nay tròn 50 năm.
Phải trải qua kỳ thi đầu vào rất khắc nghiệt, quá trình học và đầu ra đều yêu cầu rất cao, nên mỗi khoá chỉ rất ít bác sĩ nội trú được tuyển chọn.
Hiện, trường Đại học Y Hà Nội là cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú nhiều nhất trên cả nước, chiếm 41% số bác sĩ nội trú trên toàn quốc. Trong 50 năm, Trường đã đào tạo hơn 5.000 bác sĩ nội trú.
Trong 40 năm đầu, Trường Đại học Y Hà Nội đào tạo khoảng 17.000 sinh viên và 1.770 bác sĩ nội trú, tức là chỉ 10% bác sĩ được đào tạo nội trú.