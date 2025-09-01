Thủ khoa “siêu hiếm” Trường ĐH Y Hà Nội tiếp tục đỗ chương trình hiếm

Theo đó, Ngô Thu Hà vừa đỗ vào chương trình bác sĩ nội trú, Trường ĐH Y Hà Nội với top 14. Đây là kỳ thi được đánh giá cam go, rất khốc liệt của ngành Y.

Tháng 9 tới, Ngô Thu Hà sẽ là sinh viên duy nhất, trên tổng số hơn 1.000 em tốt nghiệp khóa này của Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội được vinh danh thủ khoa TP Hà Nội năm 2025 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Trước đó, Hà tốt nghiệp ngành Y khoa với điểm tổng kết 8,42/10, bằng tốt nghiệp bác sĩ loại giỏi.

Ngô Thu Hà, thủ khoa "siêu hiếm" của ĐH Y Hà Nội khi vừa là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra (Ảnh: NVCC).

Trong suốt thời gian học tập, Thu Hà đạt 8/12 kỳ học bổng khuyến khích học tập Trường ĐH Y Hà Nội, có 5 kỳ học bổng doanh nghiệp, là thành viên câu lạc bộ học tập của trường.

Điều "siêu hiếm" là nữ sinh này vừa thủ khoa đầu vào ở kỳ xét tuyển vào đại học cách đây 6 năm, vừa thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Y Hà Nội.

Cô Đào Thị Ngoãn, giáo viên chủ nhiệm nhận xét, Thu Hà là sinh viên thực sự xuất sắc, nổi bật về mọi mặt. Em là sinh viên rất hiếm hoi khi vừa học tốt kiến thức chuyên môn, vừa có điểm rèn luyện cao.

Nữ sinh này vừa là thủ khoa đầu vào, vừa thủ khoa đầu ra, đồng thời tham gia rất nhiều công tác tình nguyện, tham gia câu lạc bộ học tập của trường và dành học bổng để ủng hộ cho một số quỹ thiện nguyện.

“Tôi nghĩ em sinh ra để làm ngành Y, bởi cả thân, tâm đều rất đáng khen ngợi. Ngoài tố chất học tập rất tốt để hoàn thiện nghề nghiệp, sự quan tâm của em với người khác khi trích học bổng chia sẻ với một số quỹ nhân đạo, mang đến cảm giác ấm áp cho mọi người”, cô Ngoãn cho hay.

Như Dân trí đưa tin trước đó, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019, Ngô Thu Hà, học sinh lớp 12 chuyên Toán trường THPT Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ (cũ) là thủ khoa khối B00.

Với ước mơ được trở thành bác sĩ đa khoa, Hà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để học 3 môn toán - hóa- sinh.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hà cho biết, với sinh viên ngành Y, có lẽ được vào bác sĩ nội trú là ước mơ cao nhất, học được với những người giỏi nhất. Vậy nên, em khá áp lực và lo lắng.

“Em cho rằng, đấy là con đường mà mọi bác sĩ dù muốn hay không đều phải cố gắng vượt qua nếu muốn vào bác sĩ nội trú, vậy nên không còn cách gì khác ngoài cố gắng ôn tập để đạt được mục tiêu”, Hà nói.