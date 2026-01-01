Tiền lương, phụ cấp của giáo viên tăng đáng kể từ 2026

Theo Luật Nhà giáo, lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Lương giáo viên được xếp cao nhất

Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1 xác lập nguyên tắc: Lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Để hiện thực hóa, Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo, trong đó, đề xuất áp dụng hệ số đặc thù 1,25 với giáo viên mầm non và 1,15 với giáo viên phổ thông.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho rằng lương giáo viên đã cao nhất, đề xuất hệ số đặc thù của Bộ Giáo dục không có cơ sở pháp lý, có thể phá vỡ thiết kế hệ thống tiền lương hiện hành và gây ra bất hợp lý về thu nhập.

Trả lời phóng viên Dân trí ngày 31/12/2025, phía Bộ GD&ĐT cho biết dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến thông qua vào đầu tháng 1.

Tăng phụ cấp giáo viên lên tối thiểu 70%, vùng đặc biệt hưởng 100%

Nội dung trên có trong Nghị quyết 248 về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội nhằm tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ hôm nay.

Quốc hội quy định phụ cấp ưu đãi nghề được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với mức tối thiểu 70% đối với giáo viên. Nhân viên trường học lần đầu có phụ cấp này với mức hưởng tối thiểu 30%.

Đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo mức phụ cấp là 100%.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách Nhà nước cấp được để lại theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và kết quả hoạt động của đơn vị.

Theo đề xuất gần nhất của Bộ GD&ĐT, quá trình tăng phụ cấp ưu đãi gồm 2 giai đoạn từ nay đến 2031.

Trong giai đoạn 2026-2030, giáo viên mầm non, phổ thông hưởng phụ cấp 45-85%, tùy khu vực công tác; nhân viên trường học là 20%. Từ 2031 trở đi, mức phụ cấp ưu đãi được thực hiện như Quốc hội thông qua.

Cả nước hiện có hơn 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Mức lương dao động từ 4,9 đến 15,87 triệu đồng một tháng, tùy bậc học. Sau khi cộng các khoản phụ cấp, tổng thu nhập khoảng 6,6 đến 30 triệu đồng một tháng.