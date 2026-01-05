Vụ vợ khoe chồng học dốt nhưng giàu: Học giỏi có còn là “tấm vé vàng”?

Cẩn trọng với “thiên kiến kẻ sống sót”

Trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Kiều Minh Nhật, giáo viên dạy tiếng Anh, cho rằng quan điểm học lực không cao nhưng vẫn thành công về tài chính không hoàn toàn sai, nhưng dễ gây hiểu lầm nếu không có bối cảnh cụ thể.

Đầu tiên, việc so sánh trực tiếp học lực, bằng cấp với thu nhập có thể ảnh hưởng tiêu cực đến động lực học tập của học sinh.

Vợ đăng bài khen chồng học dốt nhưng giàu khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Huyền Trang).

“Nhiều em chỉ nhìn vào thu nhập nhất thời, có thể đến nhanh nhờ may mắn, ngoại hình hoặc trào lưu mà quên xét đến tính bền vững.

Thu nhập bền vững đến từ năng lực cốt lõi, tư duy và kiến thức nền tảng, những thứ được hình thành qua quá trình học tập lâu dài”, thầy nói.

Theo thầy Nhật, đây là một dạng “survivorship bias” (thiên kiến "kẻ sống sót"), lỗi lập luận phổ biến trên mạng xã hội.

“Chúng ta thường chỉ nhìn thấy những người học không giỏi nhưng trở nên giàu có, nổi tiếng mà quên đi hàng triệu người khác cũng có học lực thấp nhưng đang phải vật lộn với cuộc sống bấp bênh, thu nhập thấp và ít cơ hội thăng tiến”, thầy phân tích.

Bên cạnh đó, thầy nhận định mạng xã hội khiến học sinh dễ lầm tưởng rằng không cần học cũng có thể giàu.

Từ thực tế giảng dạy, thầy Nhật cho biết sự hoang mang trong lựa chọn con đường học tập - nghề nghiệp của học sinh ngày càng rõ nét.

Nếu trước đây lộ trình phổ biến là “học giỏi - đại học - việc làm ổn định” thì hiện nay sự bùng nổ của các nghề mới như KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội), streamer (nhà sáng tạo nội dung trực tuyến), kinh doanh trực tuyến, cùng áp lực so sánh trên mạng xã hội, khiến nhiều học sinh loay hoay.

Với những học sinh không nổi trội về học lực, thầy Nhật cho rằng điều quan trọng không phải là áp đặt con đường học thuật hàn lâm, mà là định hướng phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, thầy nhấn mạnh dù theo bất kỳ con đường nào, việc học vẫn là yếu tố không thể thiếu.

“Học để trở thành người có giá trị”

Ở góc nhìn tâm lý - hướng nghiệp, ThS tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng thực tế vẫn có những người học lực phổ thông không nổi bật nhưng vẫn đạt được thành công nhờ tư duy kinh doanh, khả năng nắm bắt thị trường, sự kiên trì hoặc yếu tố cơ hội.

Tuy nhiên, việc khoe học bạ thấp như một “chứng cứ” để phủ định giá trị của việc học là cách tiếp cận phiến diện.

“Thành công tài chính không thể dùng để suy ngược lại rằng học tập không còn ý nghĩa.

Vấn đề không nằm ở điểm số cao hay thấp, mà ở việc quá trình học có giúp người học phát triển năng lực, tư duy và khả năng thích ứng hay không”, thầy Thành nhận định.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, chuyên gia này cho rằng bằng cấp không còn là “tấm vé bảo đảm thành công”, nhưng vẫn giữ vai trò nền tảng quan trọng, nhất là ở giai đoạn đầu của quá trình lập nghiệp.

“Khi nhà tuyển dụng chưa có nhiều dữ liệu về năng lực thực tế, bằng cấp vẫn là một chỉ dấu để đánh giá mức độ sẵn sàng, kỷ luật và khả năng học hỏi của người lao động”.

Đối với khởi nghiệp, quan điểm làm giàu không cần bằng cấp chỉ đúng một phần và rất dễ bị tuyệt đối hóa.

“Khởi nghiệp không chỉ cần đam mê hay liều lĩnh, mà còn đòi hỏi kiến thức về tài chính, pháp lý, quản trị và thị trường. Phần lớn các doanh nhân thành công đều học rất nhiều, dù không phải ai cũng đi lên từ điểm số đẹp”, thầy nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, định hướng đúng cho người trẻ cần dựa trên việc coi trọng học tập như một quá trình phát triển năng lực, đồng thời tôn trọng sự đa dạng của các con đường thành công.

“Câu hỏi không nên là học giỏi hay làm giàu, mà là mình đang học để trở thành người có giá trị gì cho xã hội và cho chính mình”, thầy Thành nói.

Huyền Trang