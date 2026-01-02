Vợ khen chồng học dốt mà giàu: "Không nghề gì lương thiện mà không cần học"

Như báo Dân trí đã đưa tin, mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung người vợ khen chồng học dốt nhưng thu nhập cao hơn thạc sĩ, kĩ sư. Bài viết nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến dư luận xôn xao.

Chủ nhân bài viết nói trên, chị M.T.L. (ngụ tại Hà Nội), cho biết bản thân khá bất ngờ khi một dòng trạng thái đăng tải với tâm thế vui vẻ cá nhân lại lan truyền mạnh và bị hiểu theo nhiều chiều hướng.

Vợ đăng bài khen chồng học dốt nhưng kiếm nhiều tiền hơn kĩ sư, thạc sĩ, khiến dư luận xôn xao (Ảnh: Huyền Trang).

Theo ghi nhận, các phản ứng của bạn đọc xoay quanh 2 hướng chính. Một luồng ý kiến cho rằng thành công về tài chính không hoàn toàn phụ thuộc vào bằng cấp. Trong khi nhóm còn lại phản đối việc đem học vấn ra so sánh trực tiếp với thu nhập, lo ngại thông điệp sai lệch về giá trị của việc học tập.

Ở nhóm ý kiến đồng tình, nhiều người cho rằng xã hội hiện nay tồn tại nhiều con đường mưu sinh khác nhau, không phải ai học giỏi cũng sẽ thành công và ngược lại.

Độc giả Manhho chia sẻ: “Chuyện này không hiếm. Không phải cứ học giỏi là thành công và cũng không phải học không giỏi là thất bại”.

Một bình luận khác của độc giả tên Hai nêu ví dụ từ trải nghiệm cá nhân: “Sếp mình ngày xưa chưa học xong cấp 1 nhưng kinh doanh rất giỏi. Mình học đại học vẫn đi làm thuê cho sếp. Tuy nhiên, với con mình thì vẫn phải học, còn sau này làm gì thì tùy duyên”.

Không ít ý kiến cho rằng khái niệm “học dốt” mang tính cảm tính, chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực sự của mỗi cá nhân.

“Ai bảo chồng chị học dốt? Tri thức có nhiều loại. Không giỏi toán thì giỏi văn, không giỏi văn thì giỏi kỹ năng, giỏi tiếp thu, giỏi làm việc hoặc đơn giản là chăm chỉ, đó cũng là một dạng giỏi”, tài khoản Sùng A. Chứ bình luận.

Một số độc giả cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với những cá nhân làm giàu chân chính.

“Bất kỳ ai kiếm được nhiều tiền mà không vi phạm pháp luật thì tôi đều khâm phục”, độc giả Lienhuong viết.

Tuy nhiên, bên cạnh những quan điểm cho rằng “mỗi người một con đường”, phần lớn bình luận lại tỏ ra dè dặt hoặc phản đối cách so sánh học vấn với thu nhập. Nhiều ý kiến cho rằng việc đặt hai yếu tố này lên bàn cân là khập khiễng và dễ gây hiểu lầm.

Độc giả Pham The Pho nhận xét: “Chẳng có gì là không do học mà nên. Chẳng có nghề lương thiện nào mà không cần học. Vì vậy, nói học dốt mà giàu là không đúng”.

Một số người lo ngại bài đăng có thể khiến người trẻ hiểu sai về vai trò của giáo dục.

“Đăng như vậy là sai rõ ràng. Kiến thức học vấn không thể quy đổi trực tiếp thành tiền. Trước kia, nhiều nhà khoa học, họa sĩ tài năng vẫn sống nghèo nhưng đóng góp cho xã hội vô cùng to lớn. Nếu con em đọc được rồi bảo "không cần học", thì biết trả lời sao?”, một độc giả bày tỏ.

Nhiều bình luận nhấn mạnh rằng tiền bạc không phải là thước đo duy nhất của trí tuệ hay giá trị con người.

“Tiền là kết quả, không phải thước đo trí tuệ. Học vấn không bảo đảm giàu có, nhưng thiếu nó thì xã hội sẽ nghèo”, tài khoản Hưng Hero viết.

Nhiều độc giả thừa nhận xã hội hiện đại mở ra đa dạng cơ hội kiếm tiền, song vẫn đánh giá cao vai trò của giáo dục chính quy.

“Tôi coi trọng những người có học vị cao vì họ thường có tư duy tốt, lối sống văn minh. Tuy nhiên, việc kiếm tiền hiện nay không hoàn toàn phụ thuộc vào học vị cao hay thấp”, độc giả Ninh Lê nhận định.

Đáng chú ý, một độc giả giới thiệu là gia sư tiếng Anh cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở việc học hay không học, mà ở cách học.

“Hơn 90% học sinh của tôi có dấu hiệu "học vẹt", học để đạt điểm cao chứ không hiểu bản chất. Điều quan trọng nhất là học được cách học để sau này có thể tự học. Điều đó còn giá trị hơn cả bằng cấp”, anh Lê Văn Thành chia sẻ.

Giải thích rõ hơn về bài đăng, chủ nhân chia sẻ "gây bão" cho biết thêm chồng chị tuy học lực ở trường không nổi trội nhưng lại có tay nghề vững trong lĩnh vực bếp, luôn chăm chỉ rèn luyện và học hỏi trong quá trình làm việc.

"Thành công sự nghiệp hiện tại của anh là kết quả của quá trình lao động nghiêm túc, tích lũy kinh nghiệm và nỗ lực không ngừng, chứ không phải “ăn may” hay phủ định vai trò của tri thức". chị M.T.L. bộc bạch.

Đồng thời, chị cho biết bản thân chưa bao giờ có suy nghĩ coi thường việc học đại học hay phủ nhận giá trị của bằng cấp. Bởi chính chị cũng từng theo đuổi và lấy bằng đại học.

Huyền Trang