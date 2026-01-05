Ông chủ sản xuất sữa Hiup giả: "Con bị cáo uống sữa sáng, chiều"

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm 18 bị cáo sản xuất và bán sữa giả xảy ra tại Công ty Z Holding.

Trong đó, Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Z Holding và 2 Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh bị đưa ra xét xử với 3 tội là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.

Tại bục khai báo, Thịnh thừa nhận cáo buộc của VKS, khai Z Holding là "công ty tổng, bên dưới có hơn 20 công ty con và hệ thống các hộ kinh doanh trực tiếp đăng ký bán hàng.

Trong Z Holding, Thịnh nắm 42,2% cổ phần, Nguyễn Văn Minh giữ 31,5%, còn lại là phần góp vốn của La Khắc Minh.

Về vai trò, Thịnh khai bản thân là Tổng giám đốc, quản lý chung, trong đó có hoạt động về tài chính. Tuy nhiên, Thịnh không trực tiếp quản lý, theo dõi công việc sản xuất của nhà máy Công ty Nature Made - đơn vị sản xuất sữa giả.

Dù vậy, theo lời khai của Thịnh, tháng 9/2024, bị cáo nhận được thông tin có một số sản phẩm do Nature Made sản xuất không đạt chất lượng.

Hoàng Quang Thịnh (áo trắng) và Nguyễn Văn Minh (áo đen) (Ảnh: Phùng Nam).

"Bị cáo rất ngạc nhiên vì luôn nghĩ mọi việc đều đang rất tốt, chuẩn chỉ. Những con người làm việc tại Nature Made đều có chuyên môn", Thịnh nói và cho biết ngay sau đó đã tổ chức cuộc họp online khẩn để hỏi về vấn đề này.

Tại cuộc họp, Thịnh khai đã đưa ra 2 giải pháp, một là không giữ lại công thức để "làm chuẩn", hoặc sản phẩm như nào thì đăng ký lại "cho chuẩn", đồng thời dừng sản xuất các sản phẩm không đạt chuẩn.

"Nhưng sau đó nhà máy vẫn sản xuất theo công thức cũ?", HĐXX chất vấn.

Thịnh trình bày sau khi có quyết định dừng sản xuất, lại phát sinh một số đơn đặt hàng.

"Bị cáo nghĩ đó là đơn hàng đặc cách. Sau đơn hàng đó sẽ không sản xuất nữa. Bị cáo không trực tiếp điều hành nhà máy nên cũng không biết sau đó có sản xuất thêm đơn hàng nào không", Thịnh nói.

Tại bục khai báo, Hoàng Quang Thịnh bộc bạch bản thân và thành viên ban lãnh đạo Z Holding luôn ý thức việc sản xuất các sản phẩm là phải tốt, không có ý định giảm giá vốn để tăng lợi nhuận.

"Bản thân gia đình, các con của bị cáo sáng, chiều đều uống sữa do bị cáo sản xuất, ngoài ra có bạn bè, người thân, cháu ruột cũng uống. Sản phẩm Hiup không đạt 70% chất lượng như công bố chứ không có thành phần gây độc hại", Thịnh nói.

Theo cáo buộc, Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.

Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng,...

Không chỉ thế, các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỷ đồng.