Tâm sự của cô gái xinh đẹp là người thứ 3: Cái giá phải trả quá đắt

Căn phòng trọ còn thơm mùi chăn mới, trống trải, lạnh lẽo. Tôi nhắn tin thúc giục anh về, đáp lại chỉ là dòng tin lạnh lùng: “Chúng ta đã sai ngay từ đầu, lẽ ra phải dừng lại sớm hơn. Giờ có thế nào, anh vẫn muốn lo và ở bên các con của anh”.

Tôi bật khóc nức nở, cảm nhận nỗi đau bị phản bội, sự cô đơn tột cùng mà trước nay chưa từng nếm trải. Có lẽ, đây cũng là cái giá phải trả cho tôi - người thứ 3 từng cố gắng lấy bằng được thứ không thuộc về mình.

Giá như, tôi đừng ảo tưởng về thứ tình yêu màu hồng mình tự tô vẽ. Giá như, tôi thực tế hơn, dùng lý trí để phân biệt đúng sai thì có lẽ giờ không phải đau khổ như thế này!.

Tình yêu màu hồng với anh là do tôi tô vẽ (Ảnh minh hoạ: freepik).

Tôi là giáo viên dạy nhạc, ca sĩ tự do, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ nhưng không có con. Anh là phụ huynh có con trai theo học đàn do tôi đứng lớp. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, tôi đã ấn tượng bởi nụ cười duyên dáng, giọng trầm ấm và chiều cao nổi bật của anh.

Nhà anh cách lớp học của tôi khoảng 7km nhưng trong suốt 1 tháng đầu con theo lớp, tôi chưa từng thấy vợ anh đưa đón con, cũng ít tương tác trong nhóm trao đổi chung. Nhiều lần, lớp tan 30 phút vẫn không thấy anh đến đón, tôi gọi điện và nán lại lớp kèm thêm con học để đợi anh.

Ban đầu chỉ là những cuộc trao đổi xã giao: “Nhờ cô trông con giúp bố thêm một lát”; “Nhờ cô mua cho con ăn tối…”… rồi chẳng hiểu tự bao giờ, những cuộc nói chuyện giữa anh và tôi lại thân thiết hơn.

Anh cũng làm trong lĩnh vực giáo dục, tôi hỏi ý kiến anh về việc tổ chức lớp học, soạn giáo án và các hoạt động ngoại khoá. Anh cũng có lần mời tôi đến chia sẻ, chơi nhạc, hát trong các buổi ngoài giờ. Rồi chúng tôi tâm sự nhiều hơn về gia đình, tình yêu, hôn nhân… Anh kể, vợ chồng anh gắn bó từ thời sinh viên, cùng bám trụ lại Thủ đô, nhưng càng ngày tình yêu giữa hai người càng phai nhạt.

“Anh không tham vọng, anh chỉ cần cuộc sống bình thường, nhưng vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau. Trong khi vợ anh thì luôn luôn đặt ra các mục tiêu, mua nhà, mua xe, có tiền tiết kiệm… Bản thân anh thấy quá áp lực, mệt mỏi”, anh tâm sự.

Còn tôi, người vừa trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, cũng không tránh khỏi cảm giác chống chếnh, cô đơn. Tôi rung động, lao vào yêu anh bất chấp. Chúng tôi hẹn hò nhau bí mật, mỗi một tuần đều giành một ngày thứ 7 để bên nhau.

Anh nói với tôi sẽ ly hôn vợ để chúng tôi có thể đường hoàng đến với nhau. Trong câu chuyện này, anh luôn nhấn mạnh rằng, tôi không phải nguyên nhân của cuộc đổ vỡ mà là hai vợ chồng anh đã hết tình cảm từ lâu. Tất nhiên là tôi tin, tôi mù quáng trong hạnh phúc lâng lâng, tự mình vẽ ra viễn cảnh màu hồng về tương lai.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi có thai. Tôi là người đã nhắn tin trước cho vợ anh. Lúc đó, anh thông báo là họ đang làm thủ tục ly hôn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, mình cần giải quyết chuyện này dứt điểm. Đây là sai lầm lớn nhất của tôi. Vợ anh im lặng không trả lời, nhưng điều tôi không ngờ là, bố mẹ, anh chị em ruột của anh lập tức không để tôi yên.

Họ gọi điện sỉ vả tôi. Bố mẹ anh tuyên bố, sẽ không bao giờ chấp nhận tôi và cũng không nhận cháu. Các em của anh đứng về phía chị dâu của họ, thậm chí tuyên bố: Từ mặt anh. Thậm chí họ còn gọi điện đến chỗ tôi làm, yêu cầu cho tôi nghỉ việc.

Cơn lốc giận dữ đến quá nhanh, cả anh và tôi đều bị cô lập. Anh dọn ra khỏi nhà và đến ở với tôi trong căn nhà trọ. Không giống như những gì tôi từng hình dung, anh thay đổi chóng mặt, hay cáu bẳn, trầm tư và không còn quan tâm, tinh tế như trước. Thậm chí việc tổ chức đám cưới giữa chúng tôi anh cũng nấn ná, lúc nào cũng nói: “Để sau tính”.

Gần đây, tôi phát hiện, anh thường xuyên giấu tôi về nhà vợ cũ. Con anh ốm, anh nghỉ việc lao về ngay, bọn trẻ thi học kỳ anh cũng nhấp nhổm nói không yên tâm muốn đến để kèm cặp chúng.

Thậm chí, tranh thủ giữa giờ nghỉ trưa, anh cũng tạt qua dọn dẹp nhà cửa cho mẹ con họ (anh vẫn có chìa khoá nhà). Khi tôi biết chuyện thì anh nói: “Một mình cô ấy chăm 2 đứa trẻ quá vất vả, anh phải có trách nhiệm chia sẻ…”.

Tôi đã nhắm mắt làm ngơ, tự trấn an mình, kiên nhẫn và cố gắng quan tâm anh thật nhiều. Nhưng sự luỵ tình của tôi càng khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên nhạt nhẽo, anh không còn trân trọng những gì tôi dành cho.

Gần đây, anh thường xuyên ở bên nhà vợ cũ, mặc kệ những dòng tin nhắn, cuộc gọi của tôi.

Tôi có chia sẻ chuyện này với người bạn thân của anh, thì anh ấy cũng thẳng thắn cho rằng: Chồng tôi vẫn còn yêu vợ cũ.

“Giữa họ ít nhất cũng đã có hai mặt con, 15 năm gắn bó, trải qua quá nhiều thứ. Còn em, chỉ mới có mấy tháng, cuộc tình này đến nhanh thì cũng chóng vánh hết cảm xúc. Ngay từ đầu, cả hai đã quá sai và vội vã”, người bạn thân anh ấy nói.

Chị gái tôi cũng khuyên nên chia tay với anh, đừng mang con ra làm khổ mình, sau này hai mẹ con tự nuôi nhau là tốt nhất. Chị tôi cũng cho rằng, thứ tình yêu màu hồng là do tôi tự tô vẽ, chẳng có tình yêu lý tưởng đẹp đẽ nào mà xây dựng lên từ sự đau khổ của người khác, chẳng có chuyện gì có cái kết tốt đẹp mà lại khởi đầu từ cái sai trái cả.

Xét cho cùng, ngẫm lại, tôi đã mất quá nhiều thứ khi cố chấp bám vào thứ tình yêu với anh. Tôi mất cả bạn bè, tự trọng, danh dự đến công việc cũng bị ảnh hưởng khi mù quáng đến với anh!.

Có lẽ, mọi người nói đúng, tôi nên dừng lại ngay bây giờ...

Hồng Lan

(Quảng Ninh)