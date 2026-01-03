Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội được phụ cấp lên đến 250% lương

Thu hút sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc vào quân đội

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 363/2025/NĐ-CP quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Nghị định, sinh viên, học viên đào tạo tại các trường quân đội, trường ngoài quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi uy tín cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian đào tạo là một trong những nhóm đối tượng trọng tâm được thu hút vào biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng, bao gồm lương theo cấp bậc quân hàm, chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật. Thời gian áp dụng chính sách là 5 năm.

Đối với học viên tốt nghiệp hạng xuất sắc, sau khi được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, cá nhân được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm.

Trung tướng, GS.TS Lê Minh Thái trao bằng tốt nghiệp cho học viên Học viện Kỹ thuật quân sự (Ảnh: Ninh Hoan).

Về điều kiện sinh hoạt và làm việc, các đối tượng này được bảo đảm quân trang, trang phục, tiền ăn, nhu yếu phẩm đặc thù, diện tích phòng ở, phòng làm việc và định mức trang thiết bị ưu tiên; được thuê nhà ở công vụ với tiêu chuẩn cao hơn hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà nếu chưa bố trí được nhà ở công vụ.

Trường hợp có nhu cầu, cá nhân được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

Thu hút, trọng dụng nhà khoa học trẻ, nhân tài, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ

Nghị định 363 đồng thời quy định chi tiết chính sách đối với nhà khoa học trẻ, nhân tài, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ chuyên khoa, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp đang công tác trong quân đội hoặc được thu hút từ bên ngoài.

Theo quy định, giáo sư, phó giáo sư sẽ được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 550% mức lương hiện hưởng khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá, được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Mức này cũng áp dụng đối với kiến trúc sư trưởng cấp bộ và kiến trúc sư trưởng dự án.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, cùng chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, mức phụ cấp tăng thêm là 500% mức lương hiện hưởng.

Mức phụ cấp 450% áp dụng cho người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa I, dược sĩ chuyên khoa I đáp ứng các điều kiện tương tự.

Ngoài các mức phụ cấp nêu trên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ kết quả đánh giá hằng năm về số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm, công việc để quyết định tăng thêm phụ cấp từ 50% đến 100% mức lương hiện hưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài phụ cấp, các cá nhân có công trình nghiên cứu, sáng chế, giải pháp hữu ích được ứng dụng hiệu quả trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được thưởng một lần tối thiểu bằng 6 tháng lương hiện hưởng, mức thưởng cụ thể do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định trên cơ sở hiệu quả mang lại.

Nghị định cũng cho phép thu hút nhà khoa học, chuyên gia, nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài thông qua ký hợp đồng lao động thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội.

Các đối tượng này được thỏa thuận tiền lương theo thị trường lao động, hưởng chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân, hỗ trợ nhà ở công vụ hoặc tiền thuê nhà, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng; được cấp thị thực, thẻ tạm trú, hỗ trợ học tập cho con và tạo điều kiện việc làm cho vợ hoặc chồng nếu cư trú tại Việt Nam.

Kinh phí thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài được bố trí từ ngân sách quốc phòng hằng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.