ĐH Ngoại Thương mở loạt ngành mới liên quan công nghệ, trí tuệ nhân tạo

Theo thông báo mới nhất, năm 2026, Trường Đại học Ngoại Thương dự kiến mở 10 ngành mới, phát triển 3 ngành từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có, với tổng chỉ tiêu khoảng 370.

Các ngành và chương trình mới được thiết kế theo mô hình định hướng nghề nghiệp quốc tế, tăng cường tính thực tiễn, tích hợp công nghệ và dạy bằng tiếng Anh. Từ đó, trường mong muốn trang bị cho sinh viên nền tảng kiến thức, kỹ năng và năng lực thích ứng cần thiết để tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế.

SInh viên Trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: M. Hà).

Cụ thể nhóm ngành mới chủ yếu đào tạo trọng tâm về kinh tế số gồm: Công nghệ – dữ liệu và trí tuệ nhân tạo như: Khoa học dữ liệu (chương trình Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Trí tuệ nhân tạo (Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh), Kinh tế số (Kinh tế số và Phân tích dữ liệu), Công nghệ tài chính (Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững), Thương mại điện tử (Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh).

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị – vận hành – chuỗi giá trị toàn cầu. Nhóm này tập trung đào tạo nguồn nhân lực có khả năng quản trị tổ chức, con người và chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, với các ngành như: Quản lý công nghiệp, Quản trị nhân lực, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ngành đào tạo được phát triển từ chương trình hiện có.

Nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về luật và kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh hiện đại.

Các ngành đào tạo thuộc nhóm này nhằm trang bị nền tảng pháp lý và kiểm soát rủi ro cho hoạt động kinh tế – kinh doanh trong môi trường số và hội nhập quốc tế như: Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế – ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có, Luật Dân sự và Tố tụng dân sự, Kiểm toán.

Bên cạnh các lĩnh vực đào tạo truyền thống, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục mở rộng sang nhóm ngành gồm các lĩnh vực mới gắn với sáng tạo và công nghiệp văn hóa như:

Kinh doanh thương mại – ngành đào tạo phát triển từ chương trình hiện có, Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa – Chương trình đào tạo mở mới thuộc ngành Quản trị kinh doanh.

Xu hướng mở các ngành mới liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo…, đang được đẩy mạnh tại các trường đại học.

Mới đây nhất, trong số 7 ngành mới mà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ mở năm 2026 có ngành Trí tuệ nhân tạo gây bất ngờ. Theo nhà trường, việc bổ sung các ngành này thể hiện định hướng đón đầu xu thế nhân lực công nghệ và y tế hiện đại.

Thông báo mới đây của Đại học Kinh tế Quốc dân, dự kiến năm 2026, nhà trường tuyển sinh một số ngành/chương trình đào tạo mới.

Mặc dù nhà trường chưa công bố tên ngành mới nhưng chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện nhà trường cho biết, các ngành/chương trình đào tạo mới có tính chất liên ngành/xuyên ngành để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong thời đại số.