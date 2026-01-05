Con trai Tổng thống Maduro: "Cha tôi sẽ trở lại"

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (Ảnh: AFP).

Con trai Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Nicolas Ernesto Maduro Guerra, cho biết những người ủng hộ quyết tâm hơn bao giờ hết trong việc ủng hộ cha ông.

Theo một đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng xã hội, ông Guerra nói: “Họ sẽ không thấy chúng tôi yếu đuối. Tổng thống Nicolas Maduro sẽ trở lại. Ông ấy sẽ trở lại”.

Con trai nhà lãnh đạo Venezuela cũng tuyên bố: “Chúng ta sẽ xuống đường, sẽ triệu tập nhân dân, sẽ đoàn kết lại, sẽ hình thành một hạt nhân xoay quanh bộ chỉ huy chính trị - quân sự tối cao của chúng ta với sự thống nhất cao nhất”.

Ông Guerra hiện là thành viên quốc hội Venezuela và nhiều khả năng vẫn đang ở trong nước. Ông cũng mới bị Mỹ truy tố.

Tổng thống Maduro đã bị truy tố từ năm 2020 trong cùng vụ án, cùng với một số quan chức cấp cao khác của Venezuela và các cựu thủ lĩnh du kích Colombia. Tuy nhiên, bản cáo trạng công bố hôm 3/1 là bản thứ tư và mới nhất và bổ sung các bị cáo mới, bao gồm con trai của Maduro và vợ ông, bà Cilia Flores.

Bà Flores đã bị áp giải đến Mỹ cùng với Tổng thống Maduro. Trong những bức ảnh đầu tiên xuất hiện kể từ khi bà bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ, bà Flores trông khá mệt mỏi khi máy bay áp giải đáp xuống New York tối 3/1.

Trong khi đó, ông Maduro giơ ngón tay cái và ký hiệu hòa bình khi bị áp giải. Trong một video do Nhà Trắng công bố, ông Maduro tỏ ra bình thản, mỉm cười và nói "Xin chào. Chúc mừng năm mới" với những người thực thi pháp luật của Mỹ.

Dự kiến, vợ chồng ông Maduro sẽ ra tòa ở Mỹ vào 12h ngày 5/1 giờ địa phương (24h hôm nay theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai chiến dịch tấn công quân sự Venezuela hôm 3/1. Sau cuộc đột kích kéo dài khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng Mỹ đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và áp giải về New York để ra tòa với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí.

Giới chức Venezuela và cộng đồng quốc tế đã chỉ trích cuộc tấn công và bắt giữ của Mỹ.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1, Tổng thống Trump cho hay, Mỹ đang “nắm quyền kiểm soát” Venezuela sau khi các lực lượng của Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro.

Ông đồng thời cho biết Washington vẫn đang làm việc với ban lãnh đạo mới ở Caracas.

“Chúng tôi đang làm việc với những người vừa mới tuyên thệ nhậm chức (ở Venezuela. Đừng hỏi tôi ai là người nắm quyền, vì tôi sẽ đưa ra một câu trả lời và nó sẽ rất gây tranh cãi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói

Khi bị hỏi dồn về ý nghĩa của phát biểu đó, ông Trump nói: “Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang nắm quyền”.

Tổng thống Trump nói, chính quyền của ông sẽ làm việc với các thành viên còn lại của chính quyền Venezuela nhằm trấn áp nạn buôn bán ma túy và cải tổ ngành dầu mỏ, thay vì thúc đẩy tổ chức bầu cử ngay lập tức để thành lập một chính phủ mới.

Ngược lại, ông Trump cảnh báo, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, người vừa được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời để điều hành Venezuela, có thể phải trả cái giá lớn hơn cả Maduro “nếu không làm điều đúng đắn”.