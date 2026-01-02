Đề nghị Công an điều tra hành vi xuyên tạc về sách giáo khoa

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, bình luận về nội dung lịch sử trong bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống”, mà theo Bộ GD&ĐT, điều này tạo ra những đánh giá sai lệch về nội dung của bộ sách.

Trong những nội dung sai lệch đó, tiêu biểu là thông tin SGK lịch sử - địa lý lớp 5 chỉ dạy về Nguyễn Ánh (Gia Long) nhưng không dạy về Quang Trung - phong trào Tây Sơn; từ đó, nhiều ý kiến đi đến phủ nhận vô căn cứ nội dung lịch sử trong SGK.

Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” vừa được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký quyết định lựa chọn là bộ sách thống nhất giảng dạy tại các trường học từ năm học 2025-2026.

Theo Bộ GD&ĐT, điều này có thể tạo ra sự lo lắng, nghi ngờ chất lượng bộ sách, gây hoang mang xã hội, ảnh hưởng tới chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT.

Ngoài việc khẳng định thông tin thất thiệt, Bộ GD&ĐT cũng công khai hơn 30 tài khoản mạng xã hội xuyên tạc, lan truyền nội dung trên.

Qua rà soát của Bộ GD&ĐT cho thấy, nội dung dạy học về Quang Trung và phong trào Tây Sơn được bố trí đầy đủ, có hệ thống, xuyên suốt trong SGK lớp 4 (môn lịch sử và địa lí), lớp 7 (môn lịch sử), lớp 8 (môn lịch sử).

Cụ thể, nội dung dạy học về nhà Nguyễn với tư cách là triều đại được thể hiện khách quan, đầy đủ. Trong đó, nội dung về Nguyễn Ánh được bố trí theo mạch logic lịch sử ở lớp 5 (môn lịch sử và địa lí), lớp 7 và lớp 8 (môn lịch sử).

Việc bố trí các nội dung trên trong bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" phù hợp với logic tiến trình lịch sử, phù hợp với mục tiêu và đặc điểm tâm lý lứa tuổi, thể hiện đúng quan điểm của chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, nội dung trong SGK được đưa ra không theo hướng thần tượng hóa hay phán xét đạo đức cá nhân; đặt nhân vật và sự kiện trong bối cảnh lịch sử cụ thể; bảo đảm tính khoa học, khách quan, cân bằng trong giáo dục lịch sử.

“Bộ GD&ĐT khẳng định, việc cho rằng bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy hoặc coi nhẹ Quang Trung - phong trào Tây Sơn là bóp méo thông tin và vu khống có chủ đích.

Việc SGK môn lịch sử - địa lý lớp 5 học bài “Sự ra đời của nhà Nguyễn” là phù hợp với mạch lịch sử và mục tiêu chương trình, không thể tách rời khỏi tổng thể nội dung đã học ở các lớp trước và sẽ tiếp tục học ở các lớp sau”, trích ý kiến của Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, đây là bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử, tạo ra những đánh giá sai lệch về nội dung của bộ sách, gây hoang mang, lo lắng, gây hoang mang trong xã hội.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc tạo dựng, phát tán các thông tin, bình luận thất thiệt, xuyên tạc nội dung lịch sử trong SGK để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).