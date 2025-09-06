Nam sinh lớp 12 khiến nhiều người nhầm là học sinh lớp 1

Chàng trai "tí hon" ham học

Đinh Hoàng Khít (20 tuổi, trú tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là học sinh lớp 12 Trường THPT Sơn Hà. Đứng trong sân trường ngày khai giảng, Khít nhỏ bé như học sinh lớp 1. Tuy vậy, trong hình hài nhỏ bé đó là nỗ lực học tập phi thường.

Lúc mới lọt lòng mẹ, Khít chỉ nặng 0,8kg. Bố và mẹ chia tay, em sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nên em được ông bà ngoại chăm sóc.

Đinh Hoàng Khít và bạn học cùng lớp trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Quốc Triều).

Cơ thể không bình thường nên con đường đến trường của Khít trắc trở hơn bạn bè cùng trang lứa. Năm 9 tuổi, thấy các bạn trong xóm đến trường, Khít tò mò hỏi bạn về trường lớp. Nghe bạn kể, em cũng muốn đến đi học.

Cậu nói với ông bà ngoại về việc muốn đến trường nhưng ông bà e ngại bởi Khít quá nhỏ bé. Biết chuyện của Khít, thầy cô giáo đến động viên ông bà cho em đi học và ông bà ngoại em đã đồng ý.

Bà Đinh Thị Ninh (80 tuổi), bà ngoại Khít, cho biết khi nghe cháu nói muốn đến trường bà rất lo. Sau đó được các thầy cô động viên nên bà đồng ý. Những năm học Tiểu học, Khít được bà cõng trên lưng hoặc cho ngồi trên yên xe đạp để đưa đến trường.

Dù đã 20 tuổi nhưng Khít vẫn như một em bé trong vòng tay của bà ngoại (Ảnh: Quốc Triều).

Đến năm lớp 4, Khít có chiếc xe đạp nhỏ. Kể từ đó, em cần mẫn đạp xe đến lớp. Hình ảnh cậu bé “tí hon” người nhễ nhại mồ hôi cặm cụi đạp xe đi học dần trở nên quen thuộc với người dân xã Sơn Hà.

“Lúc đầu tưởng Khít đi học vài hôm cho vui rồi cũng nghỉ. Không ngờ cháu nó ham học nên bây giờ đã lên lớp 12”, bà Ninh nói.

Nghị lực phi thường trong một hình hài nhỏ bé

Khít cho biết nhà quá khó khăn nhưng nhờ được thầy cô hỗ trợ nên em đã có cơ hội được đến trường cùng bạn bè. Để đến trường, em phải nỗ lực nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa.

“Em viết chậm, tiếp thu bài không được tốt bằng các bạn. Khi đi học, em thường mượn vở của bạn để chép bài. Các thầy cô quan tâm hướng dẫn thêm nên em mới hoàn thành được chương trình học”, Khít chia sẻ.

Đinh Hoàng Khít cho biết em tìm được niềm vui khi đến trường học tập (Ảnh: Quốc Triều).

Dù phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng Khít luôn vui cười. Bên cạnh chiếc giường xếp đã cũ, Khít cẩn thận chuẩn bị sách vở để đến trường trong năm học mới. Chiếc giường xếp nơi Khít ngủ mỗi ngày cũng chính là góc học tập của em.

Khít kê gối vào một miếng gỗ rồi nhoài người trên giường để học. Khít nói đây là tư thế học tập ưa thích, giúp em cảm thấy thỏa mái nhất.

Nam sinh “tí hon” cho biết được đến trường học tập với bạn bè là niềm vui. Chính vì được đi học em mới có thể thoát khỏi sự tự ti về hình hài nhỏ bé của mình. Có điều, khi kết thúc lớp 12, Khít chưa biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

“Em muốn học nữa nhưng sức của em có hạn. Cơ thể em quá nhỏ bé, một mình em không thể tự lập khi đi học xa nhà. Có thể học hết lớp 12 em sẽ kiếm một việc gì đó để làm rồi phụ giúp mẹ nuôi ông bà ngoại”, Khít chia sẻ.

Chiếc giường xếp cũng chính là góc học tập của Khít (Ảnh: Quốc Triều).

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Hà, cho biết Đinh Hoàng Khít là cậu học sinh đặc biệt. So với các bạn cùng trang lứa, Khít chỉ thua thiệt về ngoại hình. Về ý thức học tập, nghị lực vượt khó, em luôn là tấm gương sáng.

Khít rất năng động, em luôn tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức. Thời gian qua, nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ Khít trong việc học tập cũng như cuộc sống. Dù cơ thể nhỏ bé nhưng Khít hầu như không nghỉ buổi học nào.

“Em ấy là tấm gương sáng về nghị lực học tập. Nhà trường sẽ cố gắng hỗ trợ để em có thể hoàn thành chương trình học tập ở lớp 12”, thầy Tùng chia sẻ.