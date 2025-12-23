Dự án Nuôi em tạm dừng, học sinh nào được Nhà nước nuôi ăn bán trú?

Theo nội dung Nghị định, đối tượng được hưởng chính sách bao gồm trẻ em nhà trẻ bán trú (từ 3 tháng đến 3 tuổi), học sinh bán trú tại các cơ sở giáo dục phổ thông, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên và học sinh dân tộc nội trú, dự bị đại học.

Điều kiện để trẻ em, học sinh bán trú được hưởng hỗ trợ là phải có nơi cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn và nhà ở xa trường. Khoảng cách quy định là từ 4km trở lên đối với học sinh tiểu học, 7km trở lên đối với học sinh THCS và từ 10km trở lên đối với học sinh THPT.

Đối với các khu vực có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn như phải qua sông, suối, đèo dốc hoặc vùng sạt lở, học sinh vẫn được xét duyệt hưởng chính sách dù không đủ khoảng cách nêu trên.

Học sinh dân tộc thiểu số ở Quảng Trị (Ảnh: Tiến Thành).

Dự án Nuôi em của nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung sẽ nuôi ăn những học sinh không thuộc nhóm đối tượng nêu trên. Ví dụ như học sinh tiểu học ở cách trường 3,5km, không đạt điều kiện 4km trở lên theo Nghị định 66.

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước được chia thành nhiều danh mục cụ thể nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu. Về tiền ăn, trẻ mầm non được hỗ trợ 360.000 đồng/tháng, học sinh được hỗ trợ 936.000 đồng/tháng.

Số tiền này chỉ là tiền chi cho thực phẩm, không bao gồm tiền gạo và chất đốt, trang thiết bị bán trú. Mỗi học sinh diện bán trú, nội trú và dự bị đại học còn được cấp 15kg gạo/tháng.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho người học, ngân sách Nhà nước cũng cấp kinh phí cho các trường học để tổ chức bếp ăn.

Cứ mỗi 45 học sinh bán trú, nhà trường được hỗ trợ một định mức kinh phí phục vụ nấu ăn là hơn 4,7 triệu đồng/tháng.