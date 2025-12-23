Thêm một trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bỏ xét học bạ

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Ng. Diệp).

Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐH) sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (xét chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT); xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐH Quốc gia Hà Nội; xét tuyển thẳng.

Đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, nhà trường xét tuyển kết hợp kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; xét kết quả học tập THPT; chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-LEVER; kết quả thi tốt nghiệp THPT; kết quả thi ĐGNL của ĐH Quốc gia Hà Nội; xét thí sinh tốt nghiệp THPT tại nước ngoài.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của ĐH Kinh tế năm 2026 (Ảnh: M. Hà).

Năm 2026, nhà trường dự kiến tuyển 3.000 sinh viên cho 6 ngành. Đối với các ngành đào tạo chính quy trong nước, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, trường dự kiến sử dụng 5 tổ hợp gồm D01 (toán, văn, Anh), C01 (toán, văn, lý), C04 (toán, văn, địa), C03 (toán, văn, sử), X01 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật). Như vậy, ba tổ hợp không còn là A01 (toán, lý, Anh), D09 (toán, sử, Anh) và D10 (toán, địa, Anh).

Với các chương trình liên kết với nước ngoài, trường vẫn sử dụng điểm học bạ và tất cả tổ hợp trên cùng với D08 (toán, sinh, Anh).