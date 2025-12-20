Xác minh thông tin nhóm học sinh hành hạ người đàn ông, nạn nhân van xin

Ngày 20/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thông tin nhóm trẻ em có hành vi đánh đập, hành hạ người đàn ông lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip ghi cảnh một nhóm trẻ em, được cho là học sinh lớp 9 thuộc một trường học trên địa bàn phường Phú Xuân, thành phố Huế, có hành vi đánh đập, lột áo quần, xúc phạm người đàn ông tầm tuổi trung niên.

Hình ảnh nhóm trẻ dùng chân đạp vào mặt người đàn ông (Ảnh cắt từ clip).

Theo nội dung được đăng tải trên mạng xã hội, nạn nhân bị hành hung tập thể là một người lang thang.

Trong clip, người đàn ông đang nằm ngủ trên chiếc sô pha trong một căn phòng khá tối, bị nhóm học sinh nêu trên xông vào hành hung. Các đối tượng dùng cành cây, cán chổi liên tục đánh vào người nạn nhân.

Dù nạn nhân đã cố gắng van xin, chui vào chăn để tránh đòn roi giáng xuống, thậm chí khi người đàn ông bị thương ở cẳng chân, nhóm trẻ em này vẫn không buông tha.

Không chỉ đánh đập, nhóm đối tượng đang trong độ tuổi học sinh còn lột áo, sử dụng ngôn từ không phù hợp, xưng mày tao và cười cợt trong suốt quá trình đánh đập nạn nhân lớn tuổi hơn mình.

Nhóm trẻ em còn bắt người đàn ông khai đã uống rượu mấy ngày? Khi nạn nhân cho biết thường xuyên uống bia rượu, các đối tượng yêu cầu cam kết không tái phạm và nhổ nước bọt lên đầu người này.

Sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều ý kiến bất bình, bức xúc trước hành vi của nhóm trẻ em đang ở độ tuổi học sinh, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm.