Gần 1.500 học sinh chưa được "Nuôi em" thanh toán tiền ăn

Ngày 22/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã có báo cáo tổng hợp của các trường học trên địa bàn tỉnh được dự án "Nuôi em" hỗ trợ tiền suất ăn cho học sinh.

Năm học 2024-2025, có 20 trường từ mầm non đến THCS trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn, tổng cộng hơn 1.300 em với kinh phí hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng.

Học sinh tại xã biên giới Ea Súp được dự án "Nuôi em" tài trợ suất ăn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đến năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 17 trường có học sinh được dự án "Nuôi em" tiếp tục tài trợ suất ăn. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 2 trường được "Nuôi em" thanh toán tiền suất ăn từ đầu năm học khoảng 100 triệu đồng; còn lại 15 trường với gần 1.500 học sinh chưa được chi trả tiền suất ăn.

Theo tìm hiểu, tại Đắk Lắk, dự án "Nuôi em" tài trợ mỗi suất ăn với mức 8.500 đồng/học sinh. Với số tiền này cùng với sự đóng góp của phụ huynh đã giúp học sinh cải thiện dinh dưỡng trong các bữa ăn bán trú và nội trú.

Mỗi bữa ăn, học sinh đều được gắn biển tên để nhà trường quản lý, chụp lại hình ảnh phục vụ cho việc thanh toán tiền từ dự án "Nuôi em". Theo thỏa thuận, sau khi trường tổ chức các suất ăn trong 2 tháng sẽ được dự án này chi trả lại tiền ăn. Hiện tại, đa số các trường học đều nợ tiền thực phẩm từ các đầu mối cung ứng.

"Trường tôi mong muốn dự án "Nuôi em" tiếp tục tài trợ các suất ăn để hỗ trợ các học sinh khó khăn. Đến nay, đơn vị này chưa thanh toán lại tiền nên trường cũng lo lắng", một lãnh đạo trường mầm non tại Đắk Lắk chia sẻ.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết dự án "Nuôi em" thực hiện tại một số trường học và đơn vị này thông qua các Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện cũ để triển khai. Sau khi không còn tổ chức chính quyền cấp huyện, kinh phí của dự án được chuyển trực tiếp về các trường học.

"Qua báo cáo từ các đơn vị, Sở đã nắm bắt được tình hình triển khai dự án "Nuôi em". Do cơ quan chức năng đang làm rõ những lùm xùm về dự án nên Sở sẽ chờ kết luận từ cơ quan chức năng về vụ việc để có cơ sở triển khai những công việc tiếp theo", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk thông tin.

Như Dân trí phản ánh, tại Trường Tiểu học Cư M'lan (xã Ea Súp) với hơn 170 học sinh được dự án "Nuôi em" tài trợ nhưng tiền ăn tháng 9, 10 chưa được chi trả khiến nhà trường rất lo lắng.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 10/12, đại diện dự án "Nuôi em" đã chuyển khoản tiền suất ăn cho Trường Tiểu học Cư M'lan.