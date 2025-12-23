"Siêu nhân" trường Ams: Thủ khoa chuyên Sư phạm, đạt điểm SAT tuyệt đối

Nguyễn Tuấn Anh, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, vừa đạt 1.600/1.600 điểm SAT (Ảnh: NVCC).

Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là hành trình học tập kiên trì, nhiều áp lực nhưng cũng đầy tỉnh táo và bản lĩnh của một học sinh xuất sắc.

Bảng dài thành tích

Trước khi ghi dấu ấn với SAT, Tuấn Anh đã là gương mặt quen thuộc trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh của Hà Nội.

Nam sinh từng giành giải nhì học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn tiếng Anh năm học 2022-2023, giải nhất học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2023-2024, giải nhì học sinh giỏi cấp THPT năm 2025.

Kỳ thi vào lớp 10, nam sinh là thủ khoa đầu vào lớp tiếng Anh của Trường THPT chuyên Sư phạm trong kỳ thi tuyển sinh năm ngoái.

Tuấn Anh đỗ chuyên Anh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và nằm trong top 3-4 đầu vào môn toán của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Cuối cùng, cậu chọn học lớp chuyên Anh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Dẫu nổi tiếng học giỏi nhưng khi đạt điểm SAT tuyệt đối, Tuấn Anh vẫn có một cảm giác vui mừng khó tả.

“Khi vào website xem điểm, em phải lướt từng chút một. Lúc thấy điểm 1.600, em bất ngờ và vui lắm. Em vỗ tay lớn dù ở nhà một mình”, Tuấn Anh kể.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tuấn Anh cho biết em biết đến SAT từ khá sớm nhưng chỉ thực sự quan tâm từ mùa hè năm lớp 10. Dù trước đó ở lần thi tháng 8, Tuấn Anh đã đạt mức điểm rất cao là 1.570, nhưng nam sinh vẫn quyết định thi lại để chứng minh bản thân có thể chạm đến giới hạn cao nhất.

"Em nghĩ mình làm được. Em muốn nỗ lực để đạt đến mục tiêu mình đặt ra", Tuấn Anh khẳng định.

Vừa đạt 1.600 SAT tuyệt đối, Nguyễn Tuấn Anh cho rằng để thành công không có con đường tắt, chỉ có kỷ luật và hiểu rõ bản thân (Ảnh: NVCC).

Theo nam sinh, dù có dự báo về khả năng đạt điểm cao, em không dám chắc chắn có đạt tuyệt đối hay không.

"Thêm một thành tích thì vẫn là một cột mốc rất đáng nhớ”, Tuấn Anh nói.

Với Tuấn Anh, điểm khác biệt lớn nhất của SAT nằm ở cách đánh giá tư duy thay vì kiểm tra kiến thức thuần túy.

“Toán trong đề thi SAT không khó như Toán chuyên Việt Nam, nhưng rất nhiều “bẫy”. Nếu không cẩn thận sẽ dễ sai. Phần đọc hiểu thì vừa kiểm tra trình độ tiếng Anh, vừa kiểm tra hiểu biết xã hội và tư duy học thuật”, Tuấn Anh phân tích.

Nam sinh cho rằng SAT không yêu cầu học tủ, học trước đề mà đòi hỏi nền tảng chắc và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

“Mình không biết đề sẽ ra chủ đề gì, từ lịch sử, khoa học đến hàng không... Muốn làm tốt thì tư duy phải vững”, Tuấn Anh nói.

Nói về phương pháp học tập, nam sinh lớp chuyên Anh khiêm tốn cho rằng mình may mắn khi có người thầy dẫn dắt tận tình, chỉ ra các lỗi sai mà bản thân khó tự nhận ra. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn nằm ở sự tự học và tính kỷ luật của bản thân.

"Học giỏi không phải là chuyện dễ dàng"

Dù nhìn vào bảng thành tích, ai cũng nghĩ việc học với Tuấn Anh là "dễ như ăn kẹo", nhưng cậu khẳng định mọi thứ đều là kết quả của một quá trình trau dồi lâu dài.

Tuấn Anh thừa nhận mình cũng gặp áp lực từ kỳ vọng của bản thân, cũng từng buồn và thất vọng khi kết quả không như ý.

“Em vẫn tự đặt kỳ vọng cao. Nếu kết quả không như mong muốn thì sẽ buồn, nhưng khi làm bài, áp lực không ảnh hưởng đến em nhiều”, nam sinh chia sẻ.

Theo Tuấn Anh, học giỏi không đồng nghĩa với việc học dễ dàng.

"Có những ngày em học 8-10 tiếng, mệt mỏi và chán nản, thậm chí muốn bỏ cuộc. Nhưng em tin rằng sự cần cù và kỷ luật quan trọng hơn cảm hứng. Mình phải hiểu giới hạn của bản thân, biết lúc nào cần nghỉ ngơi và lúc nào cần đốc thúc chính mình để vượt qua những cám dỗ nhất thời", Tuấn Anh bộc bạch.

Để giải tỏa áp lực, nam sinh trường Ams thường tìm niềm vui từ việc tiếp nhận những kiến thức mới lạ qua YouTube hay các bài báo khoa học. Cậu thích khám phá những chủ đề mới nếu chúng được trình bày một cách thú vị và logic.

Ngoài học tập, Tuấn Anh tham gia nhiều hoạt động khác của lớp, trường (Ảnh: NVCC).

Từ trải nghiệm cá nhân, Tuấn Anh cho rằng có 3 yếu tố then chốt giúp học sinh đạt kết quả cao.

Đó là sự cần cù và kỷ luật - điều kiện tiên quyết cho mọi thành công; hiểu rõ giới hạn bản thân, biết khi nào nên học nhiều, khi nào cần nghỉ ngơi để tránh kiệt sức. Cuối cùng là đam mê, hoặc ít nhất là tìm được điều thú vị trong việc học.

“Nếu không có đam mê thì cũng cần sự đồng hành từ gia đình, thầy cô, bạn bè. Không ai có thể đi đường dài một mình”, Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng hành cùng Tuấn Anh trong kỳ thi SAT, thầy Nghiêm Đức An chia sẻ: "Hành trình bứt phá từ mức điểm của bài thi thử 1.420 lên điểm số tuyệt đối 1.600 của Nguyễn Tuấn Anh là minh chứng rõ ràng nhất cho triết lý “đi sớm để đi xa” mà tôi luôn theo đuổi”, ông An nhận định.

Thay vì chờ “nước đến chân mới nhảy”, Tuấn Anh đã bắt đầu cùng thầy hướng dẫn xây dựng nền tảng ngay từ lớp 10. Đây là yếu tố then chốt giúp em có đủ thời gian để thấm nhuần tư duy thay vì chỉ học mẹo đối phó.

Theo thầy An, trong lớp, giáo viên luôn đặt Tuấn Anh vào áp lực cao với các đề thi khó và giới hạn thời gian khắt khe.

“Chúng tôi nói “không” với việc chọn đáp án theo cảm tính; thay vào đó, tôi yêu cầu em phải phản biện, tranh luận để hiểu sâu sắc logic của người ra đề và hệ thống hóa các “bẫy” suy luận", ông Đức An nhận định.

Chính việc dám nhìn thẳng vào lỗi sai để sửa tận gốc, kết hợp với một lộ trình bài bản không học vẹt đã giúp Tuấn Anh đạt được sự chính xác tuyệt đối.

Trong thời gian tới, Tuấn Anh cho biết em sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ học tập, cân nhắc khả năng du học và dự định thi IELTS.

“Điểm SAT cao giúp em có thêm lựa chọn, nhưng điều quan trọng hơn là em hiểu mình làm được gì và phù hợp với con đường nào”, Tuấn Anh nói.