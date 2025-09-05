Cậu học trò cao 1,25m trở thành tân sinh viên ngành công nghệ thông tin

Ngày 5/9, cùng với hơn 25 triệu học sinh, sinh viên của cả nước, em Nguyễn Văn Thiện (18 tuổi, trú tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk) tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên và chính thức trở thành tân sinh viên nhà trường.

Giữa sân trường, em Thiện mặc đồng phục nhà trường, ngồi lọt thỏm giữa những tân sinh viên khác của trường bởi thân hình nhỏ bé của mình.

Em Nguyễn Văn Thiện chính thức trở thành tân sinh viên khoa công nghệ thông tin (Ảnh: Uy Nguyễn).

Với nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, tân sinh viên ngành công nghệ thông tin Nguyễn Văn Thiện nhận được học bổng toàn phần trị giá 39 triệu đồng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên.

Ngoài suất học bổng ý nghĩa, Thiện còn được trường bố trí ký túc xá miễn phí để hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập xa gia đình.

Ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên cho biết, nhà trường nắm bắt về hoàn cảnh khó khăn cũng như những thiệt thòi của em Thiện thông qua báo chí và trường đã trao đổi, bày tỏ việc hỗ trợ toàn bộ học phí khi em theo học ở trường.

Theo ông Bình, giáo dục không chỉ là con đường mở ra tri thức, mà còn là hành trình đồng hành, sẻ chia và nâng bước những ước mơ. Với tinh thần nhân văn này, nhà trường dành tặng suất học bổng toàn phần đến em Thiện.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên trao học bổng toàn phần cho tân sinh viên "tí hon" (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời động viên, khích lệ để em thêm vững bước trên con đường chinh phục tri thức, khẳng định bản thân và nuôi dưỡng hoài bão", Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên gửi gắm.

Trước tình cảm lớn lao từ nhà trường, em Nguyễn Văn Thiện rất vui mừng, xúc động. Thiện cho biết, sau khi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, em ao ước được tiếp tục con đường học tập ở ngành thiết kế thời trang hoặc công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi thấy gia đình khó khăn, bố mẹ vất vả, em đã suy nghĩ đến việc sẽ dừng lại việc học.

"Khi nhận được thông tin sẽ nhận được học bổng toàn phần của Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên em đã rất hạnh phúc. Em biết rằng thể chất của mình khá yếu ớt, việc học tập xa nhà sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ quyết tâm, nỗ lực thật nhiều", Thiện chia sẻ.

Em Thiện bày tỏ quyết tâm vượt mọi khó khăn để học tập tại môi trường mới (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Nguyễn Văn Thiện đã bị giám thị trường thi nhầm là học sinh tiểu học... đi lạc do em Thiện chỉ cao 1,25m và nặng 22kg.

Câu chuyện về những tháng ngày vượt khó đến trường của Thiện đã gây ấn tượng mạnh và truyền cảm hứng cho rất nhiều học sinh.