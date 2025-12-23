Thông tin chính thức vụ người đàn ông bị nhóm học sinh hành hạ

UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế đã có thông báo gửi các cơ quan báo chí liên quan vụ việc nhóm học sinh đánh đập, hành hạ ông N.T.H. (SN 1979) tại đường Trần Nguyên Đán.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào đêm 15/12. Có 6 học sinh tham gia, trong đó 2 em lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (phường Thuận Hóa) và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, 4 học sinh lớp 8-9 của Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân).

Nạn nhân bị nhóm học sinh đánh đập, hành hạ ngay trong chính ngôi nhà của mình (Ảnh: Cao Tiến).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định em L.Q.M., học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ; em V.N.N.Q., học sinh lớp 9 và T.G.M., học sinh lớp 8 cùng Trường THCS Trần Cao Vân, trực tiếp đánh ông N.T.H., đồng thời quay video đăng lên mạng xã hội.

Sau khi nắm thông tin, UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Công an phường phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Huế và Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân, mời phụ huynh cùng 4 học sinh của trường này đến làm việc, nắm bắt thông tin.

Cơ quan chức năng và nhà trường đã yêu cầu các học sinh cam kết không tái phạm hành vi vi phạm pháp luật, đại diện các gia đình cần thăm hỏi sức khỏe của nạn nhân.

Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ từng hành vi, vai trò cụ thể của từng học sinh liên quan vụ việc để có hình thức xử lý theo đúng quy định.

UBND phường Phú Xuân đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THCS Trần Cao Vân phối hợp cơ quan chức năng, phụ huynh tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục và có hướng xử lý phù hợp đối với các học sinh nêu trên.

Đối với 2 học sinh còn lại, không thuộc địa bàn phường Phú Xuân, cơ quan Công an thành phố Huế sẽ mời gia đình và học sinh làm việc, củng cố hồ sơ trong thời gian tới.

Nhiều đoạn thanh tre bị gãy, vỡ tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Cao Tiến).

Như Dân trí đã đưa tin, những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền 2 clip ghi lại cảnh nhóm trẻ em hành hạ, làm nhục người đàn ông trong căn phòng tối, gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân là ông N.T.H. (SN 1979), trú tại tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, bị hành hung ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông H. cho biết, đây không phải lần đầu ông bị nhóm này đánh đập. Những lần ông ra nằm ở công viên, gầm cầu hay trong lô cốt cũ dọc di tích Kinh thành Huế, nhóm này thường xuyên quấy rối.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.