Vụ tố thực phẩm có "mùi lạ" ở Lâm Đồng: Trường học có tân nữ hiệu trưởng

Ngày 23/12, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng đã công bố quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hà giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trước đó, bà Đỗ Thị Hà là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Việc tiếp nhận, bổ nhiệm nữ hiệu trưởng được thực hiện theo đúng quy định.

Trường Tiểu học Trưng Vương từng liên quan vụ người dân tố cáo lãnh đạo nhà trường hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm kém chất lượng để chế biến cơm bán trú cho học sinh.

Bà Đỗ Thị Hà được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (Ảnh: Tú Linh).

Cụ thể, vào giữa tháng 9, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên “Nguyen Thanh” đăng tải các thông tin về việc một đơn vị nhiều lần cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng cho Trường Tiểu học Trưng Vương.

Theo đó, năm học 2024-2025, đơn vị cung cấp giao cho nhà trường 10kg xương heo bốc mùi, có dấu hiệu chuyển qua màu xanh; 35kg bò viên đông lạnh, bốc mùi, không có bao bì, nhãn mác; 60kg thịt heo và sau khi luộc, số thịt này có màu xanh đậm, mùi khác lạ; 50kg thịt bò thái sẵn bị ướt, bốc mùi…

Vụ việc khiến dư luận bức xúc, hàng chục phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trưng Vương đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng thông tin về vụ việc.

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cùng các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương bị cơ quan chức năng tạm đình chỉ công tác vì không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Giữa tháng 11 vừa qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường Xuân Hương - Đà Lạt đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025-2027.

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò Bí thư chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.

Suất ăn bán trú học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Minh Hậu).

Cùng với đó, bà Nga thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao. Hậu quả nhà trường đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và cá nhân bà Nga; ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường; làm giảm uy tín của người đứng đầu trong cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường và Nhân dân.

Được biết, các “lùm xùm” liên quan vụ người dân tố thực phẩm kém chất vào trường học cũng như các vấn đề liên quan đến bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.