Con cháu khoe bằng đại học của cha ông, dân mạng "muốn lao ngay đi học"

Qua rồi thời khoe thành tích, điểm số của bản thân hay của con cái, gần đây trên mạng xã hội, bùng nổ trào lưu khoe "quay ngược thời gian”, con cháu khoe thành tích học tập, bằng cấp của thế hệ cha ông.

Trên một diễn đàn với hơn 2 triệu thành viên, hàng loạt tấm bằng tốt nghiệp đại học của thế hệ cha ông được con cháu “để lộ” làm nhiều người phải "ngả mũ" khâm phục.

Cha ông thế hệ hàng chục năm trước sở hữu những tấm bằng tốt nghiệp các trường đại học top đầu như Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội…

Tấm bằng tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 1966 của ông nội anh Phạm Đăng Khoa (Ảnh: NVCC).

Bài viết của anh Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1993 “khoe” tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 1966 của ông nội mình là ông Phạm Văn Lạn thu hút nhiều bình luận nể phục.

Tấm bằng tốt nghiệp này do vị giáo sư nổi tiếng Hồ Đắc Di - Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội sau Cách mạng Tháng Tám - ký.

Thông tin về bác sĩ Phạm Văn Lạn, ông nội của anh Phạm Đăng Khoa trong kỷ yếu khoá 1961-1966 của Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: NVCC).

Anh Khoa cho biết, ông nội mình sinh năm 1937 (trong giấy khai sinh, bằng đại học và các giấy tờ cá nhân ghi năm sinh 1939). Trên tấm bằng tốt nghiệp đại học, tên ông bị in sai. Tên đúng của ông là Phạm Văn Lạn, bằng in thiếu một dấu chấm nên thành Phạm Văn Lan.

Trong gia đình, chú của anh Khoa nối nghề y của bố và hiện là phó trưởng khoa tại một bệnh viện.

Anh Khoa tiết lộ, ông nội mình học cùng khóa với liệt sỹ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.

Bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 40 năm về trước của bố chị Ngô Thanh Tâm (Ảnh: NVCC).

Chị Ngô Thanh Tâm cũng “khoe” tấm bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 40 năm trước của bố là ông Ngô Kim Thắng.

“Ông đỉnh quá!”, “Con cháu phải chạy theo cụ dài”, “Trời ơi, thời đó mà học trường này phải giỏi cỡ nào”, "Ôi, nhìn tấm bằng của ông chỉ muốn lao ngay đi học"... là những bình luận xuất hiện dày đặc dưới bài viết có bức ảnh chụp tấm bằng đại học của bố chị Tâm.

Ông Ngô Kim Thắng - bố của chị Ngô Thanh Tâm - người sở hữu tấm bằng của trường đại học top đầu từ khoảng 40 năm trước (Ảnh: NVCC).

Chị Tâm chia sẻ, bố mình qua đời từ 26 năm trước. Chị giữ bằng tốt nghiệp và các giấy tờ, kỷ niệm về bố cẩn thận trong két sắt. Mỗi lần mở ra nước mắt lại trào vì nhớ bố.

Với chị bố chính là tấm gương để mình noi theo. Mẹ chị là giáo viên, từ khi chị còn nhỏ đã thường động viên con: “Hãy cố gắng học như bố, ngày xưa khó khăn, vất vả mà bố đỗ đại học và tốt nghiệp đại học”.

Tấm bằng tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1968 được cháu ngoại khoe (Ảnh chụp lại màn hình).

“Chính chặng đường học tập của bố đã trở thành nền tảng để tôi luôn xem trọng giá trị của việc học và tri thức. Kiến thức và sự hiểu biết mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích trong cuộc sống. Kho tàng tri thức thì vô tận, học bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ.

Tôi luôn nỗ lực hết mình, dù phía trước còn nhiều chông gai, nhưng mỗi khi nghĩ đến bố, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp”, chị Tâm chia sẻ.

Từ những bức ảnh tốt nghiệp thời trước của cha ông, nhiều ý kiến bày tỏ nhìn vào thế hệ trước để thế hệ thời nay và các thế hệ sau có thêm động lực học tập.

Trào lưu khoe bằng đại học của thế hệ cha ông bùng nổ trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Học để có kiến thức; học để có việc làm, có đời sống khá giả; học để hội nhập với thế giới; học để làm người... Và học còn để sau này cho con cháu có cái để khoe, để tự hào về ông bà, cha mẹ.