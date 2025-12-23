Chờ lịch nghỉ Tết của học sinh TPHCM, phụ huynh… "tức muốn khóc”

Phụ huynh "mắc kẹt" vì lịch nghỉ Tết của con

Chị Nguyễn Anh Thư, ngụ ở phường Tân Sơn Nhì, TPHCM cho biết, từ tháng 10, 11 chị đã “hóng” lịch nghỉ Tết của học sinh để lên kế hoạch đặt vé Tết cho gia đình về quê. Hai con chị đều đang học tiểu học tại một trường trên địa bàn.

Vợ chồng chị Thư kinh doanh tự do nên có thể xếp lịch về Tết theo lịch của con. Tuy nhiên, chị Thư lại rơi vào tình thế “chờ” vì đến nay con vẫn chưa có lịch nghỉ Tết. Trong khi, vé máy bay, tàu xe ngày Tết đắt đỏ, càng gần ngày càng khan hiếm, khó mua.

Phụ huynh ở TPHCM sốt ruột chờ lịch nghỉ Tết chính thức của con (Ảnh: Hoài Nam).

Một số gia đình khác cũng muốn gửi con theo ông bà, người thân về trước để tránh áp lực đi lại ngày Tết. Tuy nhiên, con chưa có lịch nghỉ nên cũng không thể mua vé cùng người thân. Chờ thêm thì không thể nào mua cùng chuyến.

Mới đây, nghe thông tin TPHCM dự kiến cho học sinh nghỉ 11 ngày, chị Anh Thư “bỗng dưng muốn khóc”. Đến lúc này, ngày Tết đã cận kề, vé tàu xe rất cao thì lịch phụ huynh tiếp nhận vẫn là “dự kiến”.

Đến lúc này, chị Thư cũng như rất nhiều gia đình khác ở TPHCM chưa thể lên kế hoạch, đặt vé tàu xe vì chưa có lịch nghỉ Tết của con.

Anh Lê Văn Mạnh, nhà ở phường Thủ Đức, TPHCM chia sẻ, nhìn thấy lịch nghỉ Tết của các trường đại học công bố từ sớm, thậm chí trước cả nửa năm mà anh thấy… tội cho học sinh, phụ huynh.

Quê ở Hà Tĩnh, đến giờ anh Mạnh vẫn chưa thể đặt vé về quê cho gia đình chỉ vì hai con chưa có lịch nghỉ Tết.

Ông bố này cho rằng, lịch học cố định trong năm, kế hoạch năm học đều có từ sớm. Lẽ ra ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục đã có khung nghỉ các ngày lễ, Tết của học sinh để các gia đình chủ động.

“Thật là vô lý và bất tiện khi bố mẹ đã có lịch nghỉ Tết từ lâu, còn lịch của con đến giờ vẫn phải chờ. Năm rồi, nhiều gia đình cũng khổ sở vì lịch nghỉ Tết của học sinh”, anh Mạnh nói.

Anh Mạnh cũng băn khoăn về lịch nghỉ Tết dự kiến 11 ngày của Sở GD&ĐT TPHCM đang đề xuất. Anh cho rằng, lịch nghỉ này gây bất tiện khi học sinh phải đi học vào những ngày giữa tuần trước kỳ nghỉ.

Tất cả nghỉ dồn vào thứ 5 (12/2/2026, tức 25 tháng Chạp), đúng lúc cao điểm tàu xe vừa khó đặt vé, vừa đắt đỏ.

TPHCM là địa phương đông dân nhất nước sau sáp nhập, lại đông dân nhập cư từ các tỉnh. Việc nghỉ vào giữa tuần làm dang dở, thời gian nghỉ ngắn, kéo theo nhiều áp lực trong việc đi lại và nghỉ ngơi.

Theo anh Mạnh, thời gian nghỉ Tết hợp lý nhất của học sinh TPHCM khoảng 2 tuần là thuận tiện nhất cho các gia đình di chuyển, vui chơi dịp Tết.

Người lớn sớm chốt lịch nghỉ Tết, lịch học sinh đang... đề xuất

Từ giữa tháng 10 vừa qua, Bộ Nội vụ đã chính thức thông tin lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp.

Theo đó, người lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 gồm 5 ngày theo quy định, bắt đầu từ thứ hai ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ sáu, ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Cùng với 4 ngày nghỉ cuối tuần, khối khu vực công được nghỉ Tết 9 ngày liên tiếp.

Trong khi đến nay, bước sang tuần cuối cùng của năm, lịch nghỉ Tết của học sinh TPHCM vẫn đang ở diện... đề xuất.

Vào chiều 18/12 vừa qua, tại buổi họp báo thông tin về các nội dung liên quan đến giáo dục trên địa bàn TPHCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết đơn vị này vừa có đề xuất gửi UBND thành phố về lịch nghỉ Tết Bính Ngọ cho học sinh, giáo viên trên địa bàn.

Theo đề xuất, học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị giáo dục sẽ có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 11 ngày (bao gồm cả thứ bảy, chủ nhật).

Thời gian từ thứ năm ngày 12/2/2026 (25 tháng Chạp) đến hết chủ nhật, ngày 22/2/2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ Tết này, theo đại diện Sở GD&ĐT TPHCM được tính toán dựa trên khung thời gian năm học và tiến độ thực hiện chương trình phổ thông trên địa bàn.

Sở GD&ĐT TPHCM đề xuất học sinh, giáo viên ở TPHCM nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày (Ảnh: Hoài Nam).

Năm ngoái, lịch nghỉ Tết của học sinh TPHCM cũng làm bùng nổ các ý kiến tranh cãi khi ban đầu học sinh chỉ được nghỉ 9 ngày. Sau đó, UBND TPHCM chấp nhận tăng thêm 2 ngày nghỉ cho học sinh lên thành 11 ngày theo đề nghị của Sở GD&ĐT TPHCM.

Từ trước năm 2025, hầu hết các năm học sinh TPHCM có thời gian nghỉ Tết kéo dài 14-16 ngày, tính cả hai ngày cuối tuần trước và sau kỳ nghỉ Tết.