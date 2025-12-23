Tặng giấy khen nam sinh lớp 9 trả lại ví tiền gần 23 triệu đồng

Ngày 23/12, UBND xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức lễ khen thưởng em Lê Minh Đức, học sinh lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Vĩnh Linh, vì hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người mất.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Linh đã biểu dương, trao tặng giấy khen và phần thưởng 700.000 đồng cho em Đức. Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Linh cũng đã trao tặng giấy khen nhằm ghi nhận hành động này.

Em Lê Minh Đức được tặng giấy khen (Ảnh: Đức Việt).

Lãnh đạo xã Vĩnh Linh nhấn mạnh, việc khen thưởng em Đức không chỉ nhằm biểu dương hành động trung thực mà còn góp phần lan tỏa, nhân rộng những câu chuyện ý nghĩa, tạo động lực cho cộng đồng noi theo.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 14/12, trên đường đi học về, em Lê Minh Đức đã nhặt được chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân và số tiền gần 23 triệu đồng. Ngay lập tức, Đức đã mang chiếc ví đến trụ sở công an xã trình báo, nhờ cơ quan chức năng tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Sau khi tiếp nhận thông tin và xác minh, Công an xã Vĩnh Linh đã liên hệ với anh Đỗ Phú Nam (SN 1993, trú tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) - chủ nhân của chiếc ví - để trao trả lại tài sản.

Anh Nam bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước lòng trung thực của em Đức và tinh thần trách nhiệm của Công an xã Vĩnh Linh.