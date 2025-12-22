Bất ngờ nơi ở, số lần người đàn ông bị nhóm học sinh hành hạ

Chiều 21/12, phóng viên Dân trí đã tìm đến ngôi nhà nằm trong con hẻm đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, thành phố Huế, nơi ông N.T.H. (SN 1979) sinh sống. Ông là nạn nhân của vụ hành hung gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Trong căn nhà đổ nát, ông H. co ro trên chiếc sô pha, nơi ông đã phải hứng chịu "cơn mưa" đòn roi cách đây 4 ngày. Ngôi nhà này do cha mẹ ông để lại, hiện ông sống một mình và có chứng nghiện rượu nặng.

Nạn nhân bị nhóm học sinh đánh đập, làm nhục gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Cao Tiến).

Trên cánh tay, bàn tay và cẳng chân của ông H. vẫn còn nhiều vết lở loét, bầm tím do nhóm trẻ gây ra. Ông kể lại, đêm xảy ra sự việc, nhóm học sinh đã xông vào nhà, liên tiếp đánh đập, lột áo quần và làm nhục ông.

“Khi đó là hơn 2h, có khoảng 6 đối tượng xông vào đánh đập tôi và đòi bắt mấy con gà hàng xóm gửi nuôi phía sau vườn. Tôi van xin và không dám chống cự vì chúng có đông người”, ông H. kể lại trong sự sợ hãi.

Theo ông H., đây không phải lần đầu tiên ông bị nhóm học sinh này hành hung. Những lần ông ra nằm ở công viên, gầm cầu hay trong lô cốt cũ dọc di tích Kinh thành Huế, nhóm này thường xuyên quấy rối.

"Trong nhóm có nhiều đứa là học sinh cấp 2 nhưng rất côn đồ, hay đi xuyên đêm quậy phá. Chúng đánh tôi ít nhất phải hơn 10 lần rồi”, ông H. bức xúc phản ánh.

Nơi ở của ông Lâm không khác gì một căn nhà hoang nên nhiều người lầm tưởng nạn nhân là người lang thang, cơ nhỡ (Ảnh: Cao Tiến).

Anh D., một người quen của nạn nhân cho biết đã từng có lần chở ông H. đến cơ quan công an trình báo về việc bị nhóm học sinh nêu trên đánh đập. Vụ việc sau đó được hòa giải khi người nhà học sinh xin tha thứ, nạn nhân đồng ý bỏ qua.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin về việc lãnh đạo UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin, hình ảnh một nhóm trẻ em hành hạ, làm nhục người đàn ông trong căn phòng tối, lan truyền trên mạng xã hội.

Nhóm trẻ em này được cho là học sinh lớp 9 thuộc một trường học trên địa bàn phường Phú Xuân, thành phố Huế.

Trong clip gây phẫn nộ, người đàn ông trung niên đang nằm ngủ trên chiếc sô pha trong một căn nhà khá tối thì bị nhóm học sinh xông vào hành hung. Dù nạn nhân đã cố gắng van xin, chui vào chăn để tránh đòn roi, thậm chí khi người đàn ông bị thương ở cẳng chân, nhóm trẻ em này vẫn không buông tha.

Cẳng chân bị thương và sưng tấy khiến việc đi lại của nạn nhân gặp khó khăn (Ảnh: Vi Thảo).

Không chỉ đánh đập, nhóm đối tượng còn lột áo, xưng mày tao, cười cợt trong suốt quá trình đánh đập và nhổ nước bọt lên đầu nạn nhân.

Ông Trần Đức Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, cho biết sau khi nắm bắt thông tin, ông đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo ông Lộc, nhóm học sinh nói trên còn nhỏ tuổi nhưng thường xuyên tụ tập ban đêm để quậy phá, gây mất trật tự an ninh khu vực.

Ông Lộc xác nhận nạn nhân là người thường xuyên uống rượu bia, bán hết tài sản, thậm chí tháo cả cửa nhà mang đi bán để lấy tiền phục vụ thói quen xấu.

Từ khi vợ bỏ đi, ông H. càng lún sâu hơn vào bia rượu dẫn đến sức khỏe yếu, người thân, hàng xóm khuyên nhủ đều không được.