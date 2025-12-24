Thành tích hiếm có của nam sinh Hà Nội 15 tuổi, giành học bổng trường top

Đạt điểm tuyệt đối ở tuổi 15

Hoàng Đăng Khánh (SN 2010), vừa nhận kết quả SAT đạt mức tuyệt đối 1.600/1.600 khi chỉ 15 tuổi. Nam sinh vừa tốt nghiệp lớp 9 ở một ngôi trường song ngữ tại Hà Nội.

Đầu năm lớp 9, Khánh lần đầu thử sức với SAT và đạt 1.470 điểm dù chưa đầu tư nhiều cho việc ôn luyện. Sau kỳ thi này, nam sinh chuyên tâm hơn, đặt mục tiêu vượt mốc 1.550 điểm.

Dù có nền tảng tiếng Anh và toán tốt nhưng nam sinh nhận định SAT không phải là kỳ thi có thể vượt qua chỉ bằng phản xạ.

Nam sinh Hoàng Đăng Khánh (15 tuổi) đạt điểm SAT tuyệt đối trong kỳ thi tháng 12 vừa qua (Ảnh: NVCC).

"Em buộc phải học lại kiến thức nền tảng, từ dấu câu đến cấu trúc ngữ pháp. SAT không thể làm bài chỉ bằng cảm giác ngôn ngữ mà cần nắm chắc các nguyên tắc và logic", Khánh chia sẻ.

Để chinh phục mức điểm tuyệt đối, nam sinh đã hoàn thành hơn 700 bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Chiến thuật của em là ưu tiên giải quyết các câu hỏi dễ để đảm bảo điểm số, sau đó mới dành thời gian phân tích kỹ các câu hỏi khó.

Dẫu vậy, việc đạt điểm tuyệt đối là điều cậu học sinh bất ngờ.

“Em vẫn nghĩ rằng sẽ có sơ suất nào đó trong quá trình làm bài. Nhưng khi nhìn thấy mức điểm đạt được, em đã vỡ òa”, Khánh nói.

Không chỉ sở hữu trí tuệ sắc bén trong học thuật, Đăng Khánh còn là một nghệ sĩ Piano tài năng với hàng loạt giải thưởng quốc tế. Nam sinh từng giành giải vàng tại Asia Pacific Arts Festival 2022 (Malaysia), giải vàng Crescendo Piano 2025 và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác.

Nam sinh từng giành hàng loạt thành tích về piano (Ảnh: NVCC).

Khánh cho rằng việc chơi đàn giúp em rèn luyện sự tự tin: "Piano đã giúp em trưởng thành, vượt qua nỗi sợ trình diễn trước mọi người. Từ đó, em có thể dũng cảm bước sang những sân khấu khác".

Bên cạnh âm nhạc, Khánh còn là một tay vợt bóng bàn cừ khôi khi từng giành chức vô địch quận Cầu Giấy (cũ) và giải ba Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố. Nam sinh cũng đã hoàn thành chứng chỉ Hán ngữ HSK4 ngay sau kỳ thi SAT, chứng minh khả năng học tập đa ngôn ngữ đáng nể.

Song song đó, nam sinh tích cực tham gia các hoạt động học thuật như Vietnam Economics Olympiad, các giải tranh biện, hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (MUN). Hiện nam sinh đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nội dung của Hanoi Model United Nations - một tổ chức do học sinh, sinh viên điều hành, quy tụ những bạn trẻ có chung niềm đam mê với các vấn đề toàn cầu đương đại và quan hệ quốc tế.

Theo Khánh, các hoạt động này giúp em rèn khả năng nói trước đám đông, sắp xếp luận điểm, đồng thời bồi đắp kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội - những yếu tố có lợi trong các kỳ thi học thuật như SAT.

Hành trình chinh phục học bổng Singapore

Từ bậc THCS, nam sinh đã chủ động tìm kiếm cơ hội du học.

“Du học từ bậc phổ thông giúp em có lộ trình rõ ràng hơn, nhiều cơ hội kết nối với các trường đại học quốc tế”, Khánh chia sẻ.

Từng có 2 năm sống tại Singapore khi còn nhỏ, cậu luôn mong muốn được quay trở lại môi trường giáo dục này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả học thuật lẫn ngoại khóa, Đăng Khánh đã xuất sắc giành học bổng vào Trường Saint Joseph's Institution International (Singapore).

Ngoài học tập, Đăng Khánh cân bằng cuộc sống với âm nhạc, thể thao và nhiều hoạt động xã hội (Ảnh: NVCC).

Tháng 1 tới, Đăng Khánh sẽ lên đường sang Singapore học tập. Nam sinh đặt mục tiêu duy trì kết quả học tập, tiếp tục theo đuổi piano và tham gia các hoạt động ngoại khóa liên quan đến lĩnh vực kinh doanh để tìm ra hướng đi phù hợp cho tương lai.

Hiện tại, ngoài việc chuẩn bị hành trang du học, nam sinh vẫn tích cực tham gia các dự án cộng đồng như viết sách về tranh biện để quyên góp từ thiện và điều hành nội dung cho các câu lạc bộ học thuật.

Hoàng Đăng Khánh với "gia tài" giải thưởng, huy chương (Ảnh: NVCC).

Đồng hành cùng Khánh trong quá trình ôn SAT, thầy Nghiêm Đức An đánh giá điểm đặc biệt trong quá trình dạy nam sinh là sự “cá nhân hóa”. Biết Khánh đam mê kinh tế, thầy giáo thường xuyên dùng các ví dụ kinh điển để giải thích các lỗi sai về logic.

“Cách này giúp em chuyển dịch hoàn toàn từ việc làm bài theo cảm tính ngôn ngữ sang tư duy phản biện sắc bén - yếu tố sống còn của bài thi SAT hiện đại", ông An chia sẻ.