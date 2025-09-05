Học sinh đội nón lá, xếp hình bản đồ Tổ quốc chào đón các em khoá mới

Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, thầy và trò Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Phú Xuân, thành phố Huế, đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Thầy giáo Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản cho biết, tại buổi lễ, các em học sinh khối 5 và thầy cô trong nhà trường đã mang đến một tiết mục văn nghệ đặc biệt để chào đón 207 học sinh đầu cấp.

Học sinh cấp 1 tại Huế tạo hình bản đồ Việt Nam trong lễ khai giảng gây ấn tượng (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Theo đó, các em học sinh cùng đội nón lá màu đỏ, có biểu tượng ngôi sao vàng, đã xếp thành hình chữ S, giống như bản đồ Việt Nam. Trong khi đó, các thầy cô giáo được xếp ở những vị trí điểm nhấn, tạo hình Hoàng Sa, Trường Sa, biểu tượng cho tinh thần “đưa con chữ đến đảo xa”.

Trong nền nhạc rộn ràng, hình ảnh con rồng bay và đàn chim bồ câu trắng tung cánh đã tạo nên bầu không khí thiêng liêng, gửi gắm niềm tin và khát vọng vươn cao của thế hệ trẻ.

Theo thầy Dương Quang Nam, qua tiết mục đặc biệt nói trên, nhà trường mong muốn gửi gắm đến tất cả các em học sinh thông điệp thiêng liêng về tình yêu đất nước, giúp các em nỗ lực học tập, rèn luyện trong năm học mới.

Hình ảnh giàu ý nghĩa tại lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Huế (Ảnh: Nhà trường cung cấp).

Sáng cùng ngày, toàn bộ 569 trường mầm non và phổ thông, với hơn 294.000 học sinh trên địa bàn thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, ngành giáo dục Huế bước vào năm học mới với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ. Thành phố sẽ thành lập Hội đồng giáo dục cấp xã để tăng cường sự phối hợp chỉ đạo giữa nhà trường và chính quyền địa phương, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Học sinh ở xã miền núi A Lưới 2, thành phố Huế bước vào năm học mới (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Tân, để chuẩn bị năm học mới, thành phố Huế đã chi hơn 422 tỷ đồng xây dựng mới 221 phòng học, cải tạo sửa chữa 418 phòng; đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo hàng loạt phòng bộ môn, chức năng, thư viện và nhà vệ sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện phục vụ năm học 2025-2026.