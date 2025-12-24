Khoa học - công nghệ đưa ESG từ cam kết đến hành động thực chất

Không còn dừng ở những tuyên bố định hướng, ESG ngày càng được hiện thực hóa bằng dữ liệu, hệ thống đo lường và các nền tảng công nghệ, qua đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tác động môi trường, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố niềm tin của thị trường.

Tiến sĩ Trần Văn Khải - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - và PGS.TS Mạc Quốc Anh - Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp - trao danh vị cho nhóm doanh nghiệp tiên phong về Khoa học công nghệ (Ảnh: Mạnh Quân).

Công nghệ hóa ESG: Chuyển đổi số song hành chuyển đổi xanh

Theo ông Võ Đình Trung, Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân - Tập đoàn SCG, khoảng cách lớn nhất của ESG hiện nay không nằm ở cam kết, mà ở khâu triển khai.

“Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp hiện nay đều có cam kết ESG, nhưng khoảng cách lớn nhất nằm ở khâu triển khai. Công nghệ chính là cầu nối giúp ESG đi từ định hướng sang hành động cụ thể”, ông Võ Đình Trung nhấn mạnh.

Ông Võ Đình Trung, Phó tổng giám đốc Trung tâm Cải tiến Đổi mới và Bền vững, Công ty cổ phần Nhựa Duy Tân - Tập đoàn SCG (Ảnh: BTC).

Theo ông Trung, việc ứng dụng dữ liệu số, IoT và các nền tảng phân tích cho phép doanh nghiệp theo dõi mức tiêu thụ năng lượng và phát thải theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh kịp thời thay vì chỉ tổng hợp báo cáo sau cùng. Tại SCG, công nghệ được xem là nền tảng chung giúp ESG đi vào vận hành thực tế trên toàn tập đoàn, không gắn với riêng một ngành hay một dự án đơn lẻ.

Tiếp cận ESG theo chuỗi giá trị, SCG không chỉ áp dụng các tiêu chuẩn trong nội bộ mà còn đồng hành cùng đối tác, nhà thầu và doanh nghiệp trong nước, chia sẻ chuẩn mực về an toàn, môi trường và hiệu quả năng lượng.

“Cách tiếp cận dựa trên hợp tác giúp ESG không chỉ dừng ở cấp tập đoàn, mà trở thành những thay đổi cụ thể và khả thi trong toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp”, ông Võ Đình Trung chia sẻ.

Cùng quan điểm coi công nghệ là nền tảng thực thi ESG, bà Trần Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT - Top 5 doanh nghiệp tiên phong về khoa học công nghệ - cho rằng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai quá trình không thể tách rời.

Bà Trần Thị Thu Trang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Thế hệ mới Hanel PT, lên nhận danh vị Top 5 doanh nghiệp tiên phong về khoa học công nghệ (Ảnh: BTC).

“Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp đi nhanh, còn chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững; hai quá trình này phải luôn song hành cùng nhau”, bà Trần Thị Thu Trang nhận định.

Theo bà Trang, công nghệ và tính minh bạch chính là nền tảng kết nối hai quá trình này, đặc biệt trong bối cảnh quản trị số đang trở thành thước đo cho mọi cam kết ESG của doanh nghiệp, từ báo cáo phát thải, quản lý chuỗi cung ứng đến trách nhiệm xã hội.

Quản trị làm trụ cột: ESG như một khoản đầu tư dài hạn

Ở trụ cột G - Quản trị, CMC Telecom - đơn vị được vinh danh tại ESG Award 2025 - cho thấy một cách tiếp cận ESG mang tính hệ thống và dài hạn, với công nghệ giữ vai trò then chốt trong đo lường và trách nhiệm giải trình.

Theo ông Phó Đức Kiên, Phó chủ tịch VP Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó tổng giám đốc, Giám đốc vận hành CMC Telecom (VP CMC Corp/DCEO CMC Telecom), ESG không phải hoạt động mang tính hình thức, mà là cấu phần cốt lõi trong chiến lược phát triển.

Ông Phó Đức Kiên, Phó Chủ tịch VP Tập đoàn Công nghệ CMC, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc vận hành CMC Telecom (Ảnh: BTC).

“CMC Telecom tích hợp các nguyên tắc ESG vào chiến lược phát triển dài hạn và coi đây là một cấu phần bắt buộc trong hoạt động kinh doanh, thay vì các chương trình mang tính hình thức”, ông Phó Đức Kiên cho biết.

Trong khoảng 5 năm qua, doanh nghiệp từng bước chuyển ESG từ sáng kiến ban đầu thành hoạt động chiến lược thường niên, với mục tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng và theo dõi bằng hệ thống đo lường.

“ESG được chúng tôi coi như nền móng của doanh nghiệp, được tích hợp ngay từ khâu thiết kế chiến lược và đo lường bằng cơ chế trách nhiệm giải trình”, ông Phó Đức Kiên nói thêm.

Khi trụ cột xã hội được “kích hoạt” bằng vận hành và công nghệ

Nếu công nghệ là đòn bẩy giúp ESG đi vào thực chất, thì trụ cột S - Xã hội cho thấy ESG chỉ bền vững khi được tích hợp vào vận hành hằng ngày và lan tỏa đến con người, cộng đồng.

Việc Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality) tiếp tục được vinh danh tại ESG Award 2025, Hạng mục S - Xã hội, mang ý nghĩa đặc biệt với doanh nghiệp trong bối cảnh ESG đang dần trở thành chuẩn mực đối với doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ.

Đại diện TTC Hospitality lên nhận danh vị Doanh nghiệp vì cộng đồng tiêu biểu (Ảnh: BTC).

Theo đại diện TTC Hospitality, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận, mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn. Doanh nghiệp không xem ESG là một bộ tiêu chí độc lập, mà tích hợp xuyên suốt vào toàn bộ hoạt động vận hành.

“Chúng tôi xem ESG là nền tảng trong vận hành, được tích hợp từ sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm khách hàng đến quản lý nguồn lực và các chương trình gắn kết cộng đồng địa phương”, đại diện TTC Hospitality chia sẻ.

Ở trụ cột môi trường, nhiều đơn vị thành viên triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng như điện mặt trời áp mái, tiết kiệm nước, giảm nhựa dùng một lần, ưu tiên vật tư thân thiện môi trường trong hoạt động lưu trú và F&B. Ở trụ cột xã hội, doanh nghiệp duy trì các chương trình tạo sinh kế địa phương, đưa văn hóa bản địa vào tour trải nghiệm, workshop thủ công và các hoạt động thiện nguyện.

Với TTC Hospitality, tính nhất quán trong chiến lược, cam kết của ban lãnh đạo và khả năng đo lường chính là yếu tố then chốt để ESG đi vào thực chất.

Đại diện Lotte Mart Việt Nam nhận danh vị Top 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Ảnh: BTC).

Quan điểm này cũng được ông Shin JuBack, Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam - Top 10 doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật - chia sẻ. Theo ông, ESG chỉ có thể bền vững khi trở thành một phần của quản trị và văn hóa doanh nghiệp.

“Chúng tôi xem ESG là một phần trong hoạt động quản trị và vận hành hằng ngày, chứ không phải một chương trình riêng lẻ”, ông Shin JuBack cho hay.

Vị này cho rằng sự đồng thuận và tham gia của toàn bộ đội ngũ, từ lãnh đạo đến nhân viên, đóng vai trò quan trọng để ESG không chỉ là định hướng từ trên xuống, mà trở thành hành động chung của tổ chức.

ESG Award từ vinh danh đến động lực phát triển bền vững

Điểm chung của các doanh nghiệp được vinh danh tại ESG Award 2025 là sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy: ESG không còn là “bộ hồ sơ” để được ghi nhận, mà đã trở thành nền tảng vận hành, văn hóa nội tại và lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Trong bối cảnh yêu cầu ESG ngày càng gia tăng từ thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu, những cách tiếp cận có công nghệ dẫn dắt, có đo lường và kiên định dài hạn chính là chìa khóa để ESG không dừng lại ở vinh danh, mà thực sự trở thành động lực cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt.