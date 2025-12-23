Sinh viên sư phạm mòn mỏi chờ hỗ trợ, Trường Đại học Sài Gòn nói gì?

Sinh viên "ngóng" kinh phí hỗ trợ

“Học sư phạm vì có hỗ trợ, nhưng 3 năm vẫn chưa nhận đồng nào”, Thành* - sinh viên Trường Đại học Sài Gòn than thở.

Phản ánh tới báo Dân trí, một số sinh viên ngành sư phạm cho biết, từ khi nhập học đến nay, các em chưa nhận được bất kỳ khoản trợ cấp nào theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ - chính sách nhằm hỗ trợ sinh viên sư phạm về học phí và sinh hoạt phí.

Theo các sinh viên, ngày 24/11 vừa qua, nhà trường đã mời sinh viên của 2 khóa năm 2 và năm 3 lên ký xác nhận số tài khoản ngân hàng để thực hiện chi trả trợ cấp. Tuy nhiên, tính đến nay, khoản hỗ trợ này vẫn chưa được chuyển tới sinh viên.

“Chúng em chọn học sư phạm, một phần vì yêu trẻ, phần khác tin rằng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116 sẽ giúp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho gia đình. Nhưng đến nay đã là năm thứ ba, chúng em vẫn chưa nhận được khoản nào, rất khó khăn cho việc học tập và sinh hoạt”, Hương* chia sẻ thêm.

Trường Đại học Sài Gòn nói gì?

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn cho biết, nhà trường đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý để triển khai chi trả hỗ trợ cho sinh viên sư phạm theo đúng quy định, song quá trình này phụ thuộc vào việc cấp và giải ngân ngân sách.

Trường Đại học Sài Gòn là cơ sở đào tạo nên việc cấp kinh phí hỗ trợ cho sinh viên không thuộc thẩm quyền của nhà trường (Ảnh: SGU).

Cụ thể, ngày 2/10, Trường Đại học Sài Gòn nhận được công văn của Sở GD&ĐT TPHCM về việc xác định số lượng sinh viên sư phạm khóa 2023 và 2024 đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Trên cơ sở đó, ngày 6/10, nhà trường đã có công văn gửi Sở Tài chính, đề nghị cấp bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 để chi trả kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm khóa 2023 và 2024 trong các năm học 2023-2024 và 2024-2025.

Đến giữa tháng 11, UBND TPHCM ban hành quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025. Theo quyết định này, Trường Đại học Sài Gòn được bổ sung dự toán để chi trả học phí và sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP.

Đại diện nhà trường cho biết thêm, hôm nay, Trường Đại học Sài Gòn đã ban hành công văn gửi Kho bạc Nhà nước Khu vực II, đề nghị giải ngân kinh phí hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116 đối với các khóa 2023 và 2024.

Trong thời gian chờ kinh phí được giải ngân, nhà trường đã chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản cá nhân từ sớm, nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi ngân sách được chuyển về, tránh tình trạng phải chờ thêm thủ tục sau đó.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, Trường Đại học Sài Gòn khẳng định, nhà trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền quyết định việc cấp kinh phí hỗ trợ cho sinh viên.

Việc cấp và giải ngân kinh phí còn chậm do yếu tố khách quan từ việc cấp dự toán trong năm 2025 và thay đổi chính sách từ đặt hàng sang nhu cầu xã hội, cũng như một số sinh viên có thay đổi về việc hủy không đăng ký Nghị định 116/2020/NĐ-CP dẫn đến việc tổng hợp phải điều chỉnh ở từng giai đoạn.

Hiện nay, Trường Đại học Sài Gòn cho biết vẫn đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn tất thủ tục và sẽ thực hiện chi trả sinh hoạt phí cho sinh viên ngay khi kinh phí được giải ngân về trường, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người học theo đúng quy định của Chính phủ.

* Tên sinh viên đã được thay đổi