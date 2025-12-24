Lo "hết đường về quê", phụ huynh tự cho con nghỉ Tết 16 ngày

Chờ lịch nghỉ Tết, phụ huynh lo…

Đến tuần cuối cùng của năm 2025, TPHCM vẫn chưa ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dành cho học sinh.

Trong bối cảnh giá vé tàu xe tăng cao, khan hiếm khi Tết cận kề, nhiều phụ huynh không thể tiếp tục chờ đợi và buộc phải chủ động sắp xếp lịch nghỉ cho con theo kế hoạch gia đình.

Anh Lê Trung Anh, ngụ phường Bình Trưng (TPHCM), cho biết vài ngày trước, khi nghe thông tin TPHCM đề xuất cho học sinh nghỉ Tết 11 ngày, vợ anh quyết định cho hai con nghỉ học sớm hơn để đặt vé về quê ở Hà Tĩnh.

Không chờ nổi lịch chính thức, nhiều gia đình ở TPHCM tự lên lịch cho con nghỉ Tết (Ảnh: Hoài Nam).

Theo anh Trung Anh, vé tàu vào thời điểm này gần như đã hết, giá vé máy bay tăng cao từng ngày. Trước đó nhiều tháng, gia đình anh từng nghe thông tin Sở GD&ĐT dự kiến học sinh có thể nghỉ Tết khoảng hai tuần, song đến nay phương án được đề xuất lại rút xuống còn 11 ngày và vẫn chưa “chốt”.

“Tình hình này mà chờ lịch chính thức chắc nhà tôi hết đường về quê ăn Tết. Gia đình tôi quyết định cho các con nghỉ thêm 3 ngày học trong tuần trước Tết theo lịch dự kiến, cộng với 2 ngày cuối tuần, tổng cộng là 16 ngày nghỉ”, anh Trung Anh nói.

Tương tự, nhiều gia đình xa quê tại TPHCM cũng không tiếp tục chờ lịch nghỉ chính thức mà chủ động cho con nghỉ sớm để thuận tiện di chuyển. Phương án cho con nghỉ thêm 3 ngày học trong tuần trước Tết, cộng với hai ngày cuối tuần, đang được nhiều phụ huynh lựa chọn.

Chị Hồ Ngọc Vân, ngụ phường Vườn Lài (TPHCM), cho biết gia đình chị cũng cho hai con nghỉ Tết 16 ngày để chủ động đặt vé và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi.

Theo đó, các con nghỉ học từ thứ bảy ngày 7/2/2026 (tức 20 tháng Chạp), sớm hơn lịch đề xuất của Sở GD&ĐT TPHCM 3 ngày học.

Theo chị Vân, việc chưa có lịch nghỉ chính thức, cùng phương án nghỉ 11 ngày rơi đúng vào cao điểm đi lại, gây nhiều khó khăn cho các gia đình ở xa.

Mỗi lần về quê dịp Tết đi lại rất áp lực, tốn kém. Đây cũng là kỳ nghỉ dài nhất trong năm học nên chị muốn các con có thêm thời gian nghỉ ngơi, sum họp gia đình.

Tranh cãi việc phụ huynh tự cho con nghỉ học

“Đơn giản mà, muốn con nghỉ thế nào thì xin nghỉ thế đó” - ý kiến này được nhiều người đưa ra trong bối cảnh phụ huynh TPHCM lo lắng, khó chịu khi vẫn đang phải chờ lịch nghỉ Tết chính thức của học sinh.

Không ít ý kiến cho rằng phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động xin nghỉ cho con theo nhu cầu gia đình, thay vì chờ lịch nghỉ Tết chính thức. Thực tế, do không thể chờ lịch nghỉ ban hành chính thức, nhiều gia đình đã chủ động cho con nghỉ để đặt vé tàu xe.

Tuy nhiên, việc phụ huynh tự cho con nghỉ học cũng kéo theo nhiều băn khoăn và được nhìn nhận là giải pháp bất đắc dĩ.

Như chia sẻ của anh Lê Trung Anh, nghỉ học đúng quy định là phương án tốt nhất, vừa đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh, vừa giữ ổn định nề nếp học tập.

Học sinh tiểu học ở TPHCM trong một hoạt động vui chơi, khám phá (Ảnh: Hoài Nam).

Việc cho con nghỉ học ngoài quy định có thể vô tình tạo cho trẻ tâm lý không tuân thủ kỷ luật, quy định.

“Không thể nói thích nghỉ thì cứ xin nghỉ. Trách nhiệm của cơ quan quản lý là xây dựng lịch nghỉ phù hợp, hài hòa giữa kế hoạch học tập và bối cảnh của các gia đình, nhất là ở đô thị lớn và đặc thù như TPHCM”, anh Trung nói.

Một số phụ huynh khác cho biết, việc xin cho con nghỉ thêm cũng không hề dễ dàng khi lịch nghỉ chính thức chưa được ban hành.

Chị Nguyễn Thúy Hạnh, ngụ phường Đông Hưng Thuận (TPHCM), cho biết chị xin cho con nghỉ thêm 3 ngày học nhưng giáo viên chủ nhiệm chưa thể quyết định do chưa có lịch nghỉ chính thức. Gia đình phải tự cân nhắc, còn giáo viên lưu ý “không nên để học sinh nghỉ quá nhiều ngày”.

Con chị đang học lớp 9 nên mỗi ngày học đều quan trọng. Việc nghỉ học liên tục 3 ngày có thể ảnh hưởng đến tiến độ học tập và ôn luyện của học sinh cuối cấp như lớp 9, lớp 12.

“Nói phụ huynh muốn cho con nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, tôi thấy không ổn. Có quy định nhưng phụ huynh phải "tự bơi" thì khác nào quy định lịch nghỉ không còn giá trị”, chị Hạnh nêu quan điểm.

Theo quy định hiện hành, điều kiện để học sinh được lên lớp hoặc công nhận hoàn thành chương trình THCS, THPT có nội dung: học sinh nghỉ học không quá 45 buổi trong một năm học (tính theo kế hoạch giáo dục 1 buổi/ngày), bao gồm cả nghỉ có phép và không phép.

Bên cạnh đó, điều lệ trường học có quy định giáo viên làm công tác chủ nhiệm "được quyền cho phép cá nhân học sinh có lý do chính đáng nghỉ học không quá 3 ngày liên tục".