Túi Chanel được coi như kiệt tác, giá đắt đỏ vẫn tăng chóng mặt

Tháng 2/1955 là tháng quan trọng đối với thời trang. Đó là khi nhà sáng lập Gabrielle "Coco" Chanel giới thiệu một trong những sản phẩm tinh túy nhất của thương hiệu - túi xách 2.55. Mẫu túi này được coi là một cột mốc lịch sử thời trang nhờ thiết kế đột phá.

Chiếc túi mang tính cách mạng

Coco Chanel không phải là nhà thiết kế, bà còn là người có tầm nhìn xa. Ngày nay, 2.55 dường như không có gì đột phá. Nhưng vào thời điểm trước khi có túi Chanel 2.55, hầu hết túi xách đều được cầm tay.

Bà đã hình dung ra điều gì đó khác biệt, giúp phụ nữ có chiếc túi tiện dụng, thoát khỏi sự cứng nhắc của khuôn mẫu truyền thống, thể hiện sự tự do, tinh tế.

Nhờ vậy, 2.55 ra đời. Chiếc túi được coi là tiên phong trong việc tích hợp dây đeo vai - tính năng thiết thực có nguồn cảm hứng từ túi xách của lính, cho phép phụ nữ rảnh tay để làm những việc khác. Vì vậy vào thời điểm ấy, tính năng này quả thực mang tính cách mạng.

Trên trang web, mẫu túi được giới thiệu với lời nói của nhà sáng lập Coco: "Mệt mỏi với việc phải cầm túi trên tay và làm thất lạc, tôi luồn một chiếc quai túi để đeo lên vai". Bà cũng nổi tiếng với việc thêm nét nữ tính vào chiếc túi đeo vai, bao gồm ngăn đựng đồ trang điểm hay một túi có khóa kéo bên trong để đựng những bức thư tình.

Thiết kế 2.55 nguyên bản có hình chữ nhật và khóa cài phía trước (được gọi là Mademoiselle Lock) gợi nhớ đến tình trạng độc thân của Coco. Các chi tiết khác trên túi cũng gợi nhớ đến cuộc đời của bà, chẳng hạn lớp da chần bông hình kim cương. Thực tế, hầu như mọi chi tiết đều đại diện cho một khía cạnh nào đó trong cuộc đời bà.

Coco Chanel được chụp ảnh vào năm 1960 khi đang tạo dáng tại Jardin des Tuileries (Paris, Pháp) với chiếc túi 2.55 đeo hờ hững trên cổ tay (Ảnh: Chanel).

Họa tiết chần bông đặc trưng được lấy cảm hứng từ tình yêu của bà dành cho môn cưỡi ngựa và những chiếc áo khoác, khăn choàng dành cho người cưỡi ngựa mà bà thường mặc khi đua.

Kết cấu chần bông nổi bật về mặt thị giác, đồng thời là biểu tượng cho sự thoải mái và bền bỉ. Chất liệu da mềm mại, đàn hồi khi sờ vào thấy thoải mái nhưng vẫn vượt thời gian. Từng miếng da được sử dụng cho túi đều được tuyển chọn tỉ mỉ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng thủ công mà nhà sáng lập luôn đề cao.

Bản thân chất liệu cần toát lên được vẻ độc quyền, tinh tế. Khi chạm vào, lớp da chần bông như kể câu chuyện về sự thanh lịch, tay nghề thủ công. Trong khi đó, lớp da vẫn phải bền qua thời gian và giữ được vẻ đẹp vốn có.

Mỗi chiếc 2.55 là thành quả của vô số giờ lao động thủ công. Ngay cả ngày nay, sau 7 thập kỷ, những thợ thủ công vẫn tuân thủ các phương pháp truyền thống để đảm bảo mọi chi tiết thật hoàn hảo. Chất liệu da chần được khâu chính xác đến từng milimet. Theo Vogue Scandinavia, cần đến 15 giờ để các nghệ nhân tại xưởng hoàn thành sản phẩm.

Các chi tiết vàng, chẳng hạn khóa xoay và dây đeo xích, được làm từ những vật liệu cao cấp nhất. Những chi tiết này không chỉ mang tính trang trí, mà còn đại diện cho cốt lõi phong cách của Chanel.

Đó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp và tính ứng dụng. Mỗi chiếc túi đều được trải qua quá trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo mỗi sản phẩm xứng đáng với danh tiếng danh giá của thương hiệu.

Nhiều chi tiết trên túi thể hiện mối liên hệ với cuộc đời của Coco Chanel (Ảnh: Getty).

Mẫu túi đáng để đầu tư, giá ngày càng tăng

Qua nhiều thập kỷ, 2.55 đã được sửa đổi và tái bản. Ở đầu thập niên 1980, giám đốc sáng tạo của nhà mốt lúc đó là Karl Lagerfeld đã thay khóa CC lồng cho khóa Mademoiselle, dây đeo xích được đan xen với da. Tháng 2/2005, nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt túi, Lagerfeld đã ra mắt phiên bản 2.55 Reissue, tái hiện khóa Mademoiselle.

Theo tạp chí Harper's Bazaar, thuật ngữ "mua để đầu tư" được sử dụng rộng rãi, là cụm từ mô tả chính xác về chiếc 2.55. Tốc độ tăng giá của thiết kế này vượt xa lạm phát, với giá tăng đáng kể qua từng năm, dù mua trực tiếp tại nhà mốt hay mua lại.

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết, chiếc 2.55 đầu tiên được bán với giá 220 USD (hơn 5 triệu đồng theo quy đổi hiện tại) vào năm 1955. Hiện tại, mẫu túi này có giá bán lẻ 11.300 USD (hơn 296 triệu đồng).

Trong khi đó, giá bán lại thường tương đương hoặc vượt quá giá trị thực của những chiếc túi (nếu được bảo quản tốt), dù là hàng cổ hay mới. Đối với những mẫu túi hiếm, giá bán thậm chí còn cao hơn.

Dù giá tăng chóng mặt, túi Chanel 2.55 vẫn là thiết kế được ưa chuộng (Ảnh: Getty).

Không có gì bất ngờ khi điện ảnh đã tận dụng triệt để kiểu túi 2.55. Ngay từ đầu, kiểu túi này đã được các ngôi sao nổi tiếng như Anouk Aimée và Jeanne Moreau, Delphine Seyrig và Jane Fonda ưa chuộng.

Ngay cả cố Đệ nhất phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy Onassis và Công nương Diana cũng từng đeo túi 2.55 phiên bản của họ trong những sự kiện trang trọng lẫn thường ngày.

Không chỉ đơn thuần là túi xách, 2.55 đã trở thành biểu tượng của thương hiệu và sự sang trọng nói chung. Nó chứa đựng lịch sử của nhà mốt, từ quá khứ đến hiện tại và tương lai.

Qua nhiều năm, 2.55 vẫn giữ vững vị thế, tô điểm cho bờ vai của phụ nữ trên toàn cầu. Các nhà thiết kế, tạo mẫu hay những người làm sáng tạo đều thừa nhận cuộc cách mạng này trong thời trang đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận.