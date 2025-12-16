Hai mối tình đau đớn khiến “đại mỹ nhân châu Á” nói không với hôn nhân

Vương Tổ Hiền vụt sáng vào năm 1987 với vai nữ chính trong Thiện nữ u hồn, đóng cặp cùng Trương Quốc Vinh. Thành công của bộ phim đưa cô trở thành minh tinh hàng đầu thập niên 1980-1990.

Vẻ đẹp thanh tú, thuần khiết cùng khí chất điện ảnh đặc trưng giúp Vương Tổ Hiền trở thành “người trong mộng” của nhiều thế hệ khán giả.

Vương Tổ Hiền từng là minh tinh vạn người mê của làng giải trí Hong Kong (Ảnh: HK01).

Ngoài Thiện nữ u hồn, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn trong loạt phim nổi tiếng như Thiên quan tứ phúc, Thần bài, Âm dương pháp vương (Họa bì)… Truyền thông Hong Kong xếp Tổ Hiền vào hàng “Tứ đại hoa đán” thời kỳ hoàng kim.

Cuối những năm 1990, Vương Tổ Hiền dần thu hẹp hoạt động nghệ thuật. Sau bộ phim Shanghai Story phát sóng vào năm 2004, nữ diễn viên chính thức rời làng giải trí.

Gần 20 năm qua, ngôi sao xinh đẹp sống kín tiếng tại Canada, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và bày tỏ sự biết ơn với người hâm mộ vẫn luôn nhớ đến mình.

Theo một số nguồn tin, Vương Tổ Hiền hiện sống độc thân, không hẹn hò và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động Phật giáo. Dù đã gần 60 tuổi, nữ diễn viên vẫn được khen giữ được vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười ngọt ngào và ánh mắt cuốn hút gần như không thay đổi theo thời gian.

Vương Tổ Hiền hiện dành thời gian để nghiên cứu Phật pháp, rời xa hoàn toàn làng giải trí (Ảnh: Sina).

Sự nghiệp rực rỡ nhưng đời sống tình cảm của Vương Tổ Hiền lại nhiều bi kịch. Khi còn trẻ, nữ diễn viên yêu hết mình và cũng chịu nhiều tổn thương. Sau những đổ vỡ, Tổ Hiền nhận ra rằng bản thân không cần một người đàn ông hay danh vọng để có được hạnh phúc, mà học cách tự cân bằng và tận hưởng cuộc sống.

Trong số những mối tình ồn ào, chuyện tình kéo dài 17 năm với ca sĩ Tề Tần được xem là vết thương lớn nhất trong cuộc đời Vương Tổ Hiền. Cả hai từng lên kế hoạch kết hôn và ra nước ngoài sinh sống.

Tuy nhiên, ngay trước ngày tổ chức hôn lễ, nữ diễn viên bàng hoàng phát hiện người đàn ông cô yêu đã có vợ và con riêng. Vương Tổ Hiền lập tức hủy hôn và tuyên bố: “Trong từ điển của tôi, mãi mãi sẽ không có từ hôn nhân”.

Mới đây, bức ảnh cũ chụp Vương Tổ Hiền bên Tề Tần bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng. Bức ảnh được chụp vào dịp sinh nhật 26 tuổi của nữ diễn viên, khi cả hai vẫn còn gắn bó.

Vương Tổ Hiền và Tề Tần (giữa) từng có chuyện tình dài gần 20 năm trước khi chia tay (Ảnh: Sina).

Trong ảnh, Vương Tổ Hiền diện áo trắng, để tóc buông xõa tự nhiên, nổi bật với nhan sắc thanh tú và khí chất dịu dàng. Tề Tần ngồi ở giữa, khoác vai Vương Tổ Hiền và một người bạn khác. Ba người quây quần, cùng tạo dáng trước ống kính.

Ngoài mối tình với Tề Tần, Vương Tổ Hiền còn trải qua mối quan hệ không trọn vẹn với tỷ phú Hong Kong Lâm Kiến Nhạc. Chuyện tình này khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi bị gán mác “người thứ ba”. Cuối cùng, vị tỷ phú lựa chọn kết hôn với người khác, để lại cho Vương Tổ Hiền thêm một lần tổn thương sâu sắc.

Bên cạnh đời tư nhiều biến động, Vương Tổ Hiền lại sở hữu nền tảng tài chính vững vàng. Thời kỳ đỉnh cao, Vương Tổ Hiền nhận mức cát-xê đáng mơ ước, khoảng 50.000 HKD (gần 170 triệu đồng) cho mỗi dự án điện ảnh.

Chỉ trong vòng 3 năm, thu nhập từ đóng phim của nữ diễn viên đã đạt khoảng 750.000 HKD (hơn 2,5 tỷ đồng) - con số thuộc hàng cao bậc nhất của giới nghệ sĩ châu Á thời bấy giờ.

Ngoại hình trẻ trung của Vương Tổ Hiền ở tuổi U60 (Ảnh: Weibo).

Bước sang thập niên 1990, khi danh tiếng vượt ra ngoài Hong Kong, thu nhập của Vương Tổ Hiền tiếp tục tăng mạnh. Trong vòng 2 năm, ngôi sao Hoa ngữ được cho là thu về khoảng 7 triệu HKD (gần 24 tỷ đồng) từ hoạt động điện ảnh, ca hát và tham dự sự kiện.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, Vương Tổ Hiền còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón. Mỹ nhân thập niên 1990 từng nhận mức thù lao lên tới 40 triệu yên (hơn 6,7 tỷ đồng) cho một hợp đồng quảng cáo đồ uống tại Nhật Bản.

Với nguồn thu dồi dào, Vương Tổ Hiền đầu tư vào bất động sản và kinh doanh thẩm mỹ. Nhờ đó, dù rút lui khỏi làng giải trí từ đầu những năm 2000, nữ diễn viên vẫn sở hữu khối tài sản đáng kể, có nhà đất tại Mỹ, Canada và châu Âu.

Từng chia sẻ rằng “số tiền đang có đủ để tiêu cả đời”, Vương Tổ Hiền được đánh giá là một trong số ít minh tinh Hong Kong sở hữu nền tảng tài chính vững vàng sau khi rời ánh đèn sân khấu.

Vương Tổ Hiền hiện sống kín tiếng tại Canada (Ảnh: Weibo).

Hồi tháng 2, Vương Tổ Hiền hiếm hoi đăng tải đoạn video chia sẻ về cuộc sống sau hơn hai thập kỷ rời xa màn ảnh. Nữ diễn viên cho biết, việc rời làng giải trí giúp bản thân tách khỏi hào quang và sự săn đón, trở về với đời sống nội tâm, tìm thấy sự bình yên thông qua Phật pháp.

Ở phần đời còn lại, Vương Tổ Hiền mong muốn chú trọng sức khỏe, nuôi dưỡng đời sống tinh thần và theo đuổi con đường chữa lành. Minh tinh xứ hương cảng hiện học tập và thực hành cứu ngải, đồng thời mở một phòng nghiên cứu tại Canada để chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Ở tuổi 58, mỹ nhân một thời vẫn gây ấn tượng với mái tóc đen dày, làn da trắng và thần thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

Sau 2 cuộc tình nhiều tổn thương, Vương Tổ Hiền lựa chọn cuộc sống độc thân, an yên và tự do, khép lại hình ảnh một đại mỹ nhân không chỉ đẹp trên màn ảnh mà còn mạnh mẽ trong cách đối diện với cuộc đời.