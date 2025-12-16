Môi giới bất động sản "biến chất", nhiều nơi cảnh báo

Mức độ minh bạch thông tin trên thị trường bất động sản, đặc biệt trong hoạt động môi giới là vấn đề nhiều người quan tâm. Tình trạng thường xuyên xảy ra là người mua nhà gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin dự án.

Trong sự kiện gần đây, một số trường hợp Việt kiều còn phản ánh thông tin do môi giới cung cấp rất đẹp nhưng khi tiếp cận thực tế lại hoàn toàn khác, gây tâm lý lo lắng và mất niềm tin.

Thậm chí, một số dự án tại TPHCM chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng thực tế ghi nhận nhiều nhân viên môi giới bất động sản của các sàn giao dịch vẫn tổ chức chào bán, nhận cọc giữ chỗ, hợp tác góp vốn… Tình trạng môi giới thiếu chuyên nghiệp, thậm chí biến chất, vẫn còn tồn tại.

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa qua cũng cảnh báo tình trạng môi giới đưa tin sai lệch, quảng cáo không đúng sự thật, thu các khoản phí không đúng bản chất giao dịch hay tạo lập những “ưu tiên” không được pháp luật quy định, diễn ra ở cả nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

Nhiều quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản 2023 tác động trực tiếp tới môi giới (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Tại TPHCM, đại diện Sở Xây dựng cho biết theo quy định tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Đó là phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản; phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ; có tối thiểu một cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Sở cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản tại TPHCM thực hiện nghiêm quy định pháp luật theo luật định. Thời gian tới, Sở phối hợp các sở ngành và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra hoạt động môi giới và xử lý vi phạm nếu có.

Đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết đơn vị này đã xây dựng và liên tục cập nhật bộ quy tắc ứng xử hành nghề môi giới bất động sản nhằm chuẩn hóa, minh bạch hóa hoạt động môi giới... Hội này cũng phối hợp các bên đẩy nhanh việc tổ chức các kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề môi giới để góp phần sàng lọc đội ngũ, loại bỏ những cá nhân thiếu năng lực và đạo đức nghề nghiệp...

Còn VNREA yêu cầu các sàn giao dịch và doanh nghiệp môi giới phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm toàn bộ nhân sự và cộng tác viên chấp hành thống nhất.

Đơn vị môi giới không được phát tán thông tin, hình ảnh, tài liệu chưa được kiểm chứng; không sử dụng thương hiệu của tổ chức theo cách gây hiểu nhầm, thiếu minh bạch. Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra nội bộ để ngăn chặn việc nhân viên và cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa công ty thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với đội ngũ môi giới cá nhân, Hiệp hội yêu cầu tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; đặt trách nhiệm minh bạch thông tin, trung thực trong tư vấn lên hàng đầu; không lợi dụng tâm lý khách hàng để trục lợi.