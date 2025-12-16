Ukraine nói xuồng tự sát lần đầu đánh trúng tàu ngầm Nga, Moscow lên tiếng

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết xuồng không người lái của Ukraine đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk ở Biển Đen vào ngày 15/12, khiến tàu ngầm này không thể hoạt động.

SBU tuyên bố sử dụng xuồng tự sát Sea Baby để nhắm mục tiêu vào một tàu ngầm lớp Varshavyanka mang theo 4 tên lửa hành trình Kalibr, loại tên lửa mà Nga đã sử dụng để tập kích các mục tiêu ở Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột.

SBU nói rằng vụ tấn công “lần đầu tiên trong lịch sử” này được thực hiện với sự phối hợp của Cục Tình báo Quân sự số 13 thuộc SBU và Hải quân Ukraine.

"Tàu bị hư hại nghiêm trọng và thực tế đã không thể hoạt động", SBU viết trên Telegram.

Đoạn video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn trên mặt nước tại cảng gần nơi tàu ngầm và các tàu khác đang neo đậu.

Ukraine đăng video xuồng tự sát đánh trúng tàu ngầm Nga (Nguồn: Pravda)

Theo SBU, tàu ngầm bị tấn công ước tính trị giá khoảng 400 triệu USD, nhưng do các lệnh trừng phạt quốc tế, chi phí đóng một chiếc thay thế có thể tăng lên đến 500 triệu USD.

SBU cho biết thêm rằng tàu ngầm đã được neo đậu tại Novorossiysk sau các cuộc tấn công trước đó của xuồng tự sát Ukraine, buộc Hạm đội Biển Đen của Nga phải rút phần lớn khỏi Sevastopol và các cảng khác ở Crimea. Năm 2014, Nga đã tuyên bố sáp nhập Crimea.

Ông Alexander Kamyshin, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuồng không người lái vô hiệu hóa một tàu ngầm. Tuy nhiên, Hạm đội Biển Đen của Nga bác bỏ tuyên bố này.

"Không có tàu chiến hay tàu ngầm nào thuộc Hạm đội Biển Đen đóng tại căn cứ hải quân Novorossiysk, cũng như thủy thủ đoàn trên các tàu, bị tổn hại do hành động phá hoại và vẫn làm nhiệm vụ bình thường", các hãng tin của Nga dẫn thông báo của Hạm đội Biển Đen cho biết.

Ukraine được cho là đang tìm cách chứng minh rằng nước này có thể gây thiệt hại cho Nga, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Kiev không "nắm giữ quân bài" nào trong các cuộc đàm phán.

Người phát ngôn hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết chiến dịch tấn công tàu ngầm - mà ông mô tả là mục tiêu khó tấn công nhất - đánh dấu "một bước ngoặt khác" trong cuộc chiến hải quân giữa Ukraine và Nga.

"Ngày hôm nay một lần nữa đảo ngược nhận thức về khả năng tác chiến hải quân trong cuộc chiến này", ông Pletenchuk nói với hãng tin Reuters.

Ông Pletenchuk cho rằng, Nga sẽ gặp khó khăn trong việc sửa chữa tàu ngầm vì quá trình này phải được thực hiện trên mặt nước, đồng nghĩa với việc tàu có nguy cơ tiếp tục bị tấn công.

Ông Pletenchuk nói rằng Nga đã mất một trong 4 tàu ngầm tại Novorossiysk, 3 trong số đó có khả năng mang tên lửa Kalibr.

Ukraine đang tập trung phát triển vũ khí không người lái và tên lửa tầm xa để thu hẹp khoảng cách với kho vũ khí khổng lồ của Nga. Kiev cũng tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu dầu khí, điện và quân sự của Nga.

Hạm đội Biển Đen của Nga đã triển khai máy bay chiến đấu, trực thăng và tàu tuần tra để ngăn chặn các xuồng tự sát trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.

Để đối phó, từ năm ngoái, hải quân Ukraine, SBU và Cục Tình báo Quốc phòng đã trang bị tên lửa đối không và súng máy điều khiển từ xa cho một số xuồng tự sát. Những vũ khí này giúp đội hình xuồng tự sát Ukraine vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.