Chính quyền Tổng thống Trump giàu nhất trong lịch sử Mỹ

Nội các của Tổng thống Trump gồm nhiều tỷ phú (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Theo Washington Post, trong năm nay, chính phủ Mỹ có 13 tỷ phú, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump. Tổng cộng, khối tài sản của họ đạt 390,6 tỷ USD tính đến tháng 3 và được coi là chính quyền giàu có nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại, vượt qua kỷ lục đạt được trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

“Các thành viên trong đội ngũ của Tổng thống Mỹ Donald Trump là những người ngoài cuộc mang tinh thần yêu nước, với hàng chục năm kinh nghiệm thành công trong khu vực tư nhân và đang tự hào phục vụ đất nước” người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết.

Năm 2017, khi ông Trump lần đầu tuyên thệ nhậm chức tổng thống, Forbes ước tính ông có giá trị tài sản ròng của ông khoảng 3,5 tỷ USD. Kể từ đó, tài sản ròng của ông đã tăng lên hơn 5 tỷ USD, chủ yếu nhờ các lĩnh vực ngoài bất động sản, như đầu tư tiền mã hóa và nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Trong nội các hiện nay của ông, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick sở hữu khối tài sản ròng 3,2 tỷ USD. Ông từng là giám đốc điều hành lâu năm của công ty dịch vụ tài chính Cantor Fitzgerald.

Trong kỳ bầu cử năm 2024, ông đã đóng góp 8,8 triệu USD, và ông Trump bổ nhiệm ông làm đồng chủ tịch nhóm chuyển giao quyền lực. Năm nay, gia đình Bộ trưởng Lutnick cũng đóng góp cho dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng của Tổng thống Trump.

Một tỷ phú khác trong chính quyền của ông Trump là đặc phái viên Steve Witkoff với tài sản ròng 2 tỷ USD.

Họ quen biết nhau khoảng 40 năm trước. Giờ đây, ông Witkoff, một luật sư trở thành tỷ phú bất động sản, là đặc phái viên của Tổng thống Trump phụ trách các sứ mệnh hòa bình. Ông tham gia đàm phán thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine - Nga.

Theo Forbes, phần lớn tài sản của ông Witkoff đến từ công ty phát triển bất động sản của ông. Khi công ty tiền mã hóa World Liberty Financial công bố tài liệu doanh nghiệp vào tháng 10/2024, tài liệu cho biết gia đình ông Trump và ông Witkoff đều có lợi ích tài chính trong dự án này.

Người giàu nhất thế giới với khối tài sản 324 tỷ USD, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, tỷ phú Elon Musk, cũng từng là nhân vật thân cận của ông Trump, song không phải thành viên nội các. Ông Musk từng chi 294 triệu USD để hỗ trợ ông Trump và các ứng viên Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông được bổ nhiệm làm “nhân viên chính phủ đặc biệt”, đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) trước khi từ chức vào cuối tháng 5 do bất đồng với chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Musk và ông Trump dường như hiện đã nối lại liên lạc. Tuy vậy, vẫn chưa rõ liệu ông có tiếp tục chi những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ đảng Cộng hòa hay không.