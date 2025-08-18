Dù gây tranh cãi, mẫu váy bó sát cơ thể vẫn mê hoặc dàn mỹ nhân Hollywood

Năm 2007, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên. Nhóm nhạc Spice Girls bắt đầu chuyến lưu diễn tái hợp đầu tiên. Cuốn sách Harry Potter cuối cùng cũng lên kệ.

Không những vậy, năm 2007 còn là năm mà bandage dress (váy băng quấn) trở nên phổ biến và được các ngôi sao như Rihanna, Victoria Beckham hay Kim Kardashian lăng xê.

Gần 20 năm sau, kiểu váy gây tranh cãi này có sự trở lại mạnh mẽ. Theo tạp chí Vogue, bandage dress không chỉ là "di tích bó sát" của quá khứ, mà còn là tuyên ngôn thời trang về sự thanh lịch mạnh mẽ. Hiện nay, thế hệ IT Girl (các cô gái có sức ảnh hưởng, gu thời trang độc đáo, dẫn đầu xu hướng) hồi sinh phong cách váy này.

Bandage dress xuất phát từ đâu?

Mặc dù thế hệ IT Girl trẻ mới bắt đầu tạo nên những khoảnh khắc với bandage dress, nhiều người thuộc thế hệ Millennials (người sinh năm 1981-1996) đã trải nghiệm phong cách này.

Tạp chí Harper's Bazaar cho rằng, sự hồi sinh được tiếp sức bởi nền tảng chia sẻ video, với từ khoá #bandagedress có 17.300 bài đăng toàn cầu cùng mức tăng trưởng hơn 130% về số bài đăng trong 3 tháng.

Kim Kardashian, Rihanna lăng xê kiểu váy băng quấn.

Molly Rooyakkers - nhà nghiên cứu tại Amsterdam, Hà Lan - đã ghi nhận sự gia tăng đột biến gần đây trên toàn cầu về phong cách này. Lưu lượng tìm kiếm trực tuyến tăng 400% chỉ trong một tuần của tháng 6.

Cô cho biết, xu hướng đã chậm lại nhưng lượng tìm kiếm vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trên Google, lượt tìm kiếm về "váy băng quấn" cũng đạt đỉnh mới vào tuần đầu tiên của tháng 6.

Nguồn gốc của chiếc váy bắt đầu từ cố nhà thiết kế huyền thoại Azzedine Alaïa, từ rất lâu trước khi mẫu váy này trở thành trang phục chủ đạo trên thảm đỏ. Ông đã tạo nên thiết kế phản ánh đường cong cơ thể phụ nữ một cách chính xác, sử dụng chất liệu vải dệt kim co giãn và kỹ thuật may đo, thay vì che khuất chúng.

Vào những năm 1990, nhà thiết kế Hervé Leger đã tạo ra phiên bản của riêng mình cho kiểu trang phục này. Chính lối diễn giải của Hervé Leger khiến bandage dress trở nên phổ biến trong văn hóa đại chúng. Thời điểm đó, "vũ khí bí mật" của các IT Girl khi đi hộp đêm chính là bandage dress, kết hợp cùng áo khoác blazer và giày cao gót.

Năm 2007, các ngôi sao hạng A bắt đầu diện bandage dress đến sự kiện sôi động. Kim Kardashian trông quyến rũ trong bandage dress ôm sát. Victoria Beckham cũng diện mẫu váy này tại các buổi trình diễn thời trang. Rihanna lại chọn phong cách này để tiến vào thảm đỏ.

Kiểu váy ôm sát gây tranh cãi được gọi là "váy băng quấn" vì người mặc trông như được quấn dải băng quanh người.

Sự hồi sinh của "váy băng quấn"

Sự phổ biến của bandage dress cũng đi kèm với những tranh cãi. Do vẻ ngoài ôm sát, váy băng quấn thường được xem là chỉ tôn dáng trên một số vóc dáng nhất định, điển hình là người có thân hình mảnh mai, săn chắc. Điều này càng củng cố thêm những tiêu chuẩn về vẻ đẹp hạn hẹp.

Nhưng cũng như nhiều xu hướng thời trang khác, bandage dress từng có thời gian lụi tàn, nhường chỗ cho các thiết kế khác. Sự trỗi dậy của xu hướng tích cực về hình thể cộng với sự hòa nhập trong thập niên 2010 khiến bandage dress mất đi vị thế thời thượng.

Nhà tâm lý học thời trang Jennifer Heiner cho biết, sự hồi sinh của bandage dress vừa có thể củng cố, vừa có thể phá vỡ các chuẩn mực về vẻ đẹp truyền thống. Tất cả phụ thuộc vào ai là người mặc và tại sao mặc váy này?

"Chiếc váy vẫn mang dấu ấn của quá khứ tôn vinh vóc dáng thon gọn, săn chắc là chuẩn mực. Gen Z (những người sinh trong năm 1997-2012) đang tái hiện điều đó. Nhưng giờ chúng ta chứng kiến những thân hình đầy đặn hơn, không phân biệt giới tính", Heiner nói với WWD.

Cụ thể, phiên bản bandage dress của Gen Z là sự phá cách, được tạo kiểu với những điểm nhấn mềm mại, không gò bó.

Kaia Gerber, Hailey Bieber là những IT Girl tiên phong hồi sinh bandage dress.

Như thập niên 2000, nhiều IT Girl hiện cũng ưa chuộng kiểu dáng này. Chẳng hạn hồi tháng 9/2024, tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (Canada), người mẫu Kaia Gerber đã xuất hiện trong chiếc váy băng quấn màu trắng. Thực tế, đây là phiên bản mới từ mẫu váy Hervé Leger mà mẹ cô - siêu mẫu Cindy Crawford - đã mặc đến lễ trao giải Oscar năm 1993.

Một IT Girl khác cũng ủng hộ phong cách này là người mẫu Hailey Bieber. Vào tháng 4, cô đã diện chiếc váy màu mận chín của YSL đến Lễ trao giải Fashion Trust US. Heiner cũng chia sẻ, vấn đề nằm ở chỗ tạo ra một phong cách có ý thức. Tức là người mặc lựa chọn cách họ hòa vào xu hướng, thay vì để xu hướng quyết định giá trị của người mặc.

Sự trở lại của bandage dress cho thấy bước tiến sâu sắc hơn trong cách người trải nghiệm tiếp cận sự gợi cảm và cấu trúc. Từng bị bó buộc bởi một chuẩn mực vẻ đẹp hạn hẹp, bandage dress giờ đây được tái hiện qua lăng kính đương đại, đề cao sự uyển chuyển, tự tin và thể hiện bản thân.

Bất cứ sự hồi sinh nào cũng không chỉ dựa trên xu hướng, mà còn mang tính biểu tượng. Dù được yêu thích hay ghét bỏ, váy băng quấn vẫn tiếp tục định hình cuộc trò chuyện về phong cách đương đại của phụ nữ.

