Túi hàng hiệu giá 27 triệu đồng, trông nhăn nhúm như túi nylon đi siêu thị

Chiếc túi tote mới nhất của Balenciaga đang gây hoang mang cho nhiều người vì vẻ ngoài trông như túi nhựa thông thường ở siêu thị. Thiết kế này còn có nhiều nếp nhăn để trông như đã qua sử dụng, mặc dù là sản phẩm hoàn toàn mới.

Trong khi phần lớn túi nhựa siêu thị thường được làm từ polyethylene (loại nhựa dẻo phổ biến), túi tote mới này được làm từ polyamide (polymer tổng hợp, còn gọi là nylon) và Dyneema (sợi tổng hợp siêu bền, siêu nhẹ).

Túi tote màu xanh của Balenciaga mang tên Marché Packable, kích cỡ trung bình đang có giá bán lẻ 995 USD (hơn 26 triệu đồng). Mặt trước của túi có in logo thương hiệu, hai địa chỉ cửa hàng ở Paris (Pháp) cùng thông tin chi tiết về trang web.

Túi tote mới của nhà mốt Tây Ban Nha có vẻ ngoài giống túi nhựa thông thường (Ảnh: Balenciaga).

Mẫu túi này nằm trong bộ sưu tập Đông 25 của thương hiệu. Nếu đặt hàng bây giờ, người mua có thể nhận được đồ vào khoảng cuối tháng 10.

Mặc dù nhà mốt được thành lập tại Tây Ban Nha, trụ sở chính của hãng được đặt tại thủ đô Paris của nước Pháp. Song thực chất, chiếc túi màu xanh này được sản xuất tại Italy.

Thương hiệu cho biết, mẫu túi có thể đựng được mọi vật dụng cần thiết, từ điện thoại đến máy tính xách tay có trọng lượng tối đa 10kg.

Người dùng mạng xã hội bày tỏ nhiều kiểu thái độ trước sáng tạo này. Có người cảm thấy ngạc nhiên, có người đùa cợt, trong khi có người sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu món đồ.

Có thể thấy, mẫu túi Marché Packable phù hợp với những tín đồ thời trang, những ai yêu thích sự độc đáo và táo bạo hoặc những nhà sưu tập của thương hiệu.

Nhà mốt từng cho ra mắt nhiều túi xách thông thường làm từ các chất liệu như da, da lộn. Song hãng cũng nổi tiếng với việc tạo ra những sản phẩm kỳ lạ, lấy cảm hứng từ các vật dụng hàng ngày.

3 năm trước, Balenciaga từng thu hút chú ý khi cho ra mắt "túi đựng rác đắt nhất thế giới" trong bộ sưu tập Thu Đông 2022. Sản phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý khi người mẫu bước qua cơn bão tuyết trong nhà và ôm chặt "túi đựng rác".

Thiết kế được cho là lấy cảm hứng từ quá trình lớn lên ở Georgia của Giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia. Thời điểm đó, mẫu túi này có giá bán lẻ khoảng 1.790 USD (hơn 47 triệu đồng) cũng là đề tài gây tranh cãi.

"Túi rác" gây tranh cãi của Balenciaga (Ảnh: Hypebeast).

Bên cạnh đó, hãng còn cho ra mắt vòng tay Gaffer dành cho nữ có giá 1.190 USD (hơn 31 triệu đồng), trông giống như cuộn băng dính trong. Hay mũ lưỡi trai Sports Loop Icon Cargo có các đường rách và chi tiết cũ kỹ, được bán lẻ với giá 550 USD (gần 15 triệu đồng).

Thương hiệu cũng nhận về lời chỉ trích vì bán giày kết hợp với hãng thể thao Puma "lỗi thời" nhưng giá cao hơn đáng kể so với mức giá của một đôi giày tiêu chuẩn. Đó là mẫu giày Speedcat phiên bản đặc biệt, nằm trong bộ sưu tập Đông 25 của nhà mốt Tây Ban Nha, có giá bán lẻ 685 USD (gần 18 triệu đồng).

So với phiên bản thường, Speedcat bản đặc biệt có phần thân trên bị xé toạc. Tạp chí Highsnobiety ví vẻ ngoài này như bị một chú mèo hung dữ chiếm hữu. Ngoài ra, đôi giày còn có một miếng kéo tiện lợi ở gót giày, giúp người mang xỏ chân vào dễ dàng hơn.

Nếu bỏ qua các chi tiết trên, Speedcat bản đặc biệt không khác gì đôi giày thể thao thông thường.